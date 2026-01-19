Cheques sin fondos, hacienda en movimiento y un feedlot bajo sospecha: el allanamiento que recuperó ganado por $2000 millones

Cheques sin fondos, hacienda que recorrió campos y provincias en un intento por perderle el rastro, un feedlot bajo sospecha y más de mil animales a punto de ser vendidos. Así se fue armando una maniobra de gran escala que hoy investiga la Justicia y que terminó con la recuperación de 1060 vacunos, valuados en unos $2.000.000.000, en una causa que involucra a tres provincias y comenzó a mediados del año pasado.

Según la información brindada por la Fiscalía de La Pampa a LA NACION, la investigación está a cargo del fiscal general, Armando Agüero, y del fiscal adjunto, Matías Juan. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una presunta estafa vinculada a la compraventa de ganado pagada con cheques sin fondos, por un monto estimado en $800 millones.

Según la Fiscalía, la empresa damnificada es San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en la localidad pampeana de Rancul, que denunció el desapoderamiento de 1133 animales. Tras los allanamientos, “la empresa damnificada recuperó así la casi totalidad de los animales”, que estaban compuestos por vacas, vaquillonas preñadas y toros.

La investigación permitió reconstruir el recorrido de la hacienda tras la maniobra. De acuerdo con la información judicial, luego del desapoderamiento los animales fueron trasladados inicialmente a un campo de la provincia de Buenos Aires, administrado por la firma denunciada, y a mediados del año pasado se movieron de manera sospechosa al establecimiento denominado “Carlos Tercero”, ubicado en Chaján, en el sur de Córdoba. Según consta en el expediente, la hacienda “se movió sospechosamente al predio Carlos Tercero, un feedlot de Chaján”.

Ese establecimiento funciona como feedlot y es administrado por la empresa Agropecuaria La Madera SA, vinculada al feriero ganadero Carlos J. Lanser. Para la Fiscalía pampeana, existe la sospecha de que Lanser habría encubierto a los coautores de la estafa, resguardando los animales en su campo con el objetivo de engordarlos y luego venderlos, lo que le habría permitido obtener importantes ganancias. En ese marco, los investigadores sostienen que el productor “habría resguardado los animales procurando que no sean hallados y por ende incautados por la Justicia”. Incluso, advirtieron que, “de no haber llegado a tiempo este procedimiento, los vacunos iban a ser enajenados esta semana”.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los días 16 y 17 de este mes se realizaron allanamientos en la zona rural de Chaján, donde se secuestraron 1060 animales. Por disposición judicial, “los vacunos secuestrados fueron entregados a la empresa damnificada como depositario judicial” y trasladados a un campo de la firma ubicado en Fortuna, provincia de San Luis, donde quedaron bajo resguardo mientras avanza la causa.

Desde la Fiscalía también se destacó el desarrollo del procedimiento. En ese sentido, remarcaron “la celeridad y el profesionalismo con que manejaron el allanamiento los efectivos policiales”, aunque señalaron que durante el operativo debieron soportar resistencia e intentos de obstaculización, con “agresiones verbales y físicas” por parte del propietario del campo y de los puesteros.

En paralelo, el operativo fue confirmado por la Policía de Córdoba, que difundió detalles a través de sus redes sociales. La fuerza informó que “tras allanamientos en zona rural de Chaján se recuperaron 1060 animales valuados en $2.000.000.000”, en el marco de un intento de estafa en la venta de ganado. Además, precisó que los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Departamental Río Cuarto y que la hacienda estaba compuesta por “vacas de raza Aberdeen Angus”. Según señalaron, los animales “fueron trasladados a su lugar de origen, en la provincia de San Luis”.

En el plano judicial, la Fiscalía confirmó que “se evalúa convocar a declarar como imputado, por encubrimiento a Lanser” en los próximos días ante el Ministerio Público Fiscal de General Pico, mientras continúa la investigación.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió al procedimiento y al accionar de la Policía provincial: “Este operativo se ordenó a partir de un exhorto de la justicia provincial de La Pampa, en el marco de una investigación por una presunta estafa que se habría originado en la provincia de San Luis. Ni bien fuimos notificados, pedí al Jefe de Policía que instruya a la dirección general de Investigaciones Criminales para que junto a personal de la departamental Río Cuarto y de la Patrulla Rural, rápidamente desplegaran el personal y los medios necesarios para poder concretar estos allanamientos”.

El ministro también destacó el valor económico del ganado recuperado y la rapidez con la que se actuó: “Contar con los recursos necesarios, con el despliegue territorial, pero sobre todo con el personal idóneo, supuso que en cuestión de horas nuestra Policía de Córdoba pudiera encontrar y contener estas 1059 cabezas de ganado, que con una valuación de más de 2000 millones de pesos, ya están a disposición de la Justicia”.

Por ultimo, Quinteros destacó la presencia y el rol preventivo de la Patrulla Rural en todo el interior de Córdoba y subrayó que, en una provincia con 427 ciudades y pueblos y una amplia zona rural, el “Gobierno y la Policía tienen la responsabilidad indelegable de cuidar a los vecinos, productores y sus bienes".