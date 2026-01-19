“Atentado”: le cortaron el alambrado de un campo donde había más de 100 vacas y denunció un acto intencional

El viernes a la mañana, mientras recorría el campo, Alberto Daniel Fernández se encontró con el alambrado perimetral cortado, los siete hilos seccionados de manera limpia e intencional, caídos sobre el suelo, en lo que llama una clara intención: hacer daño deliberado. Si bien no había huellas de arreo, rastros de robo ni signos de faena de hacienda, él cree que lo que sucedió durante la noche del jueves o la madrugada del día siguiente fue un “atentado”. A pocos metros, estaba la ruta provincial, por donde los animales podrían haber salido en masa con riesgo de generar un grave accidente.

Fernández es tambero desde hace 43 años, actividad que desarrolla en la chacra La Deseada, ubicada frente a la ciudad de Coronel Suárez, a la vera de la ruta provincial 85. En conversación con LA NACION, sostuvo que el hecho fue claramente intencional porque el alambrado fue cortado de manera “prolija” y en un punto crítico donde, de no haber existido un piolín eléctrico funcionando a escasos metros, las vacas habrían salido directamente a la ruta, con un riesgo extremo para la seguridad vial.

“Fue un corte intencional, nítido, hechos con tijera de cortar alambre. Se cayó todo el alambrado al piso. El que vino, no vino a robar. Nadie viene al pueblo a robar una vaca lechera. El delincuente que hizo esto —que yo llamo directamente un atentado—, por las consecuencias que potencialmente hubiese tenido, podría haber provocado un desastre. Todo el mundo sabe lo que significa encontrarse una vaca arriba de una ruta. En mi caso, son más de 100 vacas; habría sido catastrófico. Podía haber ocurrido cualquier accidente terrible", narró.

Según mencionó, lo que les pasó fue verdaderamente un “atentado”, afortunadamente con mucha suerte. Tras encontrar la escena, alertó a los productores, realizó la denuncia en la Policía, donde espera que le den seguimiento a la investigación.

Así quedó el alambre de su campo Gentileza

“Afortunadamente, la persona que los cortó no se dio cuenta de que el carretel del eléctrico, de la parcela donde estaban las vacas, estaba unos 5 metros al costado. Eso impidió que las vacas se nos vayan de noche a la ruta; quizás el resultado hubiese sido distinto. La intencionalidad fue clara”, advirtió.

Remarcó que el objetivo era claro: hacer un daño y generar un potencial hecho grave que se visibilizara. Según contó, en la zona hubo algunos casos similares de este tipo o indicios, pero aclaró que no es una práctica habitual. “Puede haber alguna cortada de alambre puntual, algún robo de chacra, algún cuatrerismo, alguien que carnee algún animal, pero tampoco es tan habitual. Esto que ocurrió, que yo sepa, y acá al lado del pueblo, es la primera vez. El hecho pudo haber sido muy grave, con un accidente donde muriera gente, y ahí ya estaríamos hablando de otra situación”, describió.

Fernández alude a que la situación puede venir por una represalia por la última exposición que tuvo semanas atrás, cuando el gobierno local impulsó el aumento del 10% en la tasa vial y el cobro de un impuesto del 2% a los combustibles. El productor es el presidente de la Coalición Cívica de Coronel Suárez y el mayor contribuyente del distrito; por ende, contó, en este último tiempo estuvo “actuando en política”, donde manifestó fuertemente su oposición al aumento, que finalmente fue aprobado.

Dentro del campo hay más de 100 vacas que podían salir a la ruta Gentileza

“Nos opusimos fuertemente, lo hicimos público, en la asamblea que terminó aprobando una ordenanza con aumento de tasas y la creación de un nuevo impuesto por parte del intendente [Ricardo Moccero]. Nos manifestamos en varias oportunidades... Uno piensa si esto será consecuencia de todo eso, y lo dejamos como interrogante, porque realmente no tenemos elementos para afirmarlo. La persona que hizo este daño quiso hacer daño, nada más. Si se mezcló lo político con lo otro, estaríamos ante una situación muy grave", lamentó.

El productor hizo la denuncia, donde relató los hechos y se espera que haya una investigación judicial Gentileza

Agregó que "si alguien piensa que este tipo de estrategias sirven para amedrentar a la oposición, a quien no piense igual o a quien se manifieste, estarían ante una grave situación democrática". En este caso, acotó, le queda la duda. “Lo importante ahora es que las cámaras que tiene instaladas la municipalidad puedan detectar quién fue el autor material y, eventualmente, si existe algún autor intelectual. Hay cámaras que apuntan hacia ese lado de la ruta del campo. Las más cercanas están en una rotonda sobre la ruta, a unos 500 o 600 metros, sobre el camino que va al cementerio municipal. No sé si en el cementerio hay cámaras”, dijo.

Hay un fiscal a cargo de la causa y espera alguna investigación de parte de la municipalidad con las cámaras de seguridad, para detectar a los responsables. “No tengo a nadie en particular a quien señalar. Si bien estoy expuesto públicamente por mi participación política, no tengo conflictos comerciales, personales, ni con empleados. Esto me cayó de sorpresa y por eso dudamos si no es una represalia por nuestra participación política opositora al gobierno municipal, vinculada al aumento de tasas y la creación de nuevos impuestos”, afirmó.

Fernández: "No tengo a nadie en particular a quien señalar" Gentileza

Por último, aclaró que daño económico no hubo, sino que fue el trabajo de unas horas del mediodía para arreglar el alambrado. “El problema grave no es el daño económico, sino lo que pudo haber ocurrido”, cerró.