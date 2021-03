“Círculo vicioso”: una entidad del campo fustigó la modificación en Ganancias

Una entidad del campo criticó con dureza la reforma del impuesto a las Ganancias porque, denunció, en el caso de las empresas afectará la inversión en medio de una presión fiscal ya alta.

Se trata de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Según el proyecto oficial, habrá alícuotas escalonadas. Un primer segmento tendrá un 25% para ganancias netas de hasta $1,3 millones anuales. El segundo con 30% para hasta $2,6 millones y el último con 35% para ganancias superiores a $2,6 millones.

“Este proyecto de reforma no hace más que promover un círculo vicioso de la pobreza, ya que la voracidad fiscal sin límite del Gobierno va a generar menos inversiones, menos empleo, provocará una menor actividad económica, más pobreza y un mayor gasto público”, apuntó Carbap.

Según la entidad, el proyecto hará que “una pequeña empresa con ganancias netas de 220.000 pesos mensuales sería alcanzada por la mayor alícuota de 35% y no por la de 25 % como se había hablado en un comienzo”.

“Son montos alejados de la realidad, los cuales promueven una presión tributaria altísima y por ende una alta recaudación fiscal que abarcaría a cualquier empresa pyme, afectaría el nivel de inversión e inclusive el capital de trabajo de las empresas en plena pandemia”, precisó.

“Entendemos que la gran avidez recaudatoria recaerá principalmente sobre el sector privado, ya que se afectaría la inversión y los gastos sobre el ejercicio 2021, dado que no solamente hay que pagar el saldo de declaración jurada sino los anticipos de ganancias correspondientes. De no modificarse el proyecto, caminaremos por un sendero de retracción y caída de la actividad económica difícil de revertir”, remarcó.

Malestar

El año pasado, desde el campo se fustigó también el impuesto a la riqueza, entre otros motivos, según las entidades porque no se contemplaban las excepciones para los bienes e inmuebles utilizados en la producción agropecuaria.

En el sector hay malestar por la creciente carga impositiva en general y el aumento en los costos de insumos claves como los combustibles. Al respecto, anteayer CRA criticó la nueva suba del gasoil (7% promedio en el país) y consideró que, con los distintos incrementos, este año el agro deberá pagar $19.200 millones más por el gasoil versus el año pasado.

“En un escenario de sequía, con una cosecha que no será la esperada; lejos de menguar, la voracidad fiscal del Estado no parece tener límites, esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos de la Argentina, la situación es cada vez más inviable, se desarman los esquemas productivos de alto impacto; y las cadenas del ensamble productivo del país entran en esquemas defensivos para tratar de sobrevivir, y es que el bolsillo es siempre el mismo y ya no da para más”, indicó.

Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), a diciembre pasado los impuestos en los distintos niveles de gobierno representan el 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola.

LA NACION

