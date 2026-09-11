Combo explosivo: por qué el precio de la cebolla se disparó un 42,7%

El mes pasado había sido el zapallo anco. Esta vez, la cebolla pasó a ser el alimento fresco que más aumentó de precio. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en agosto pasado subió un 42,7% y pasó de $1516,61 a $2163,96 el kilo. El zapallo anco, la banana y la papa también tuvieron fuertes aumentos.

Desde el Mercado Central de Buenos Aires explicaron que detrás de esas subas hubo menos oferta, lluvias y heladas en zonas productoras y problemas para el ingreso de mercadería por la nieve en el paso Cristo Redentor, como el caso de la banana importada.

Los aumentos se dieron en un mes en el que Alimentos y Bebidas no alcohólicas subió un 1,7% a nivel nacional, igual que el índice general. Según el Indec, fue el rubro que más influyó en la inflación de todas las regiones, principalmente por las subas de verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

En el caso de la cebolla, el Indec registró una suba del 42,7% en los comercios. En el Mercado Central, donde los precios son mayoristas, el aumento entre julio y agosto fue de alrededor del 33%. Desde el mercado explicaron que en esta época empieza a terminarse la cebolla de buena calidad del sur bonaerense. A eso se sumaron las fuertes lluvias en Pedro Luro (en el extremo sur bonaerense), que afectaron parte de la mercadería. En las próximas semanas comenzará a llegar producción de Salta y Santiago del Estero.

El zapallo anco volvió a registrar una fuerte suba en agosto, con un aumento del 35,5% archivo

La banana también registró una fuerte suba. Según el Indec, aumentó un 30,4% en agosto y pasó de $2715,14 a $3539,66 el kilo. El movimiento fue similar en el mercado mayorista, donde el incremento llegó al 32,4%. Desde el Mercado Central explicaron que las nevadas provocaron cierres en el paso Cristo Redentor, en Mendoza, y complicaron el ingreso de la fruta al país, lo que redujo por momentos la oferta. Parte de las bananas que se venden en la Argentina provienen de Ecuador y Colombia, llegan en barco hasta Chile y desde allí cruzan la cordillera en camión. En Mendoza, la fruta, que llega verde, permanece alrededor de 48 horas en cámaras con etileno para completar su maduración.

El zapallo anco, que en julio había encabezado las subas del Indec con un aumento del 55,1%, volvió a quedar entre los productos que más aumentaron. En agosto subió otro 35,5% y pasó de $1848,45 a $2505,09 el kilo.

En el mercado mayorista, sin embargo, el aumento fue bastante menor, cercano al 6%. Desde el Mercado Central explicaron que la producción de Buenos Aires ya se terminó y ahora queda principalmente mercadería de Mendoza, que lleva más tiempo guardada y empieza a perder calidad. Ahora se espera la llegada de nuevos lotes de Salta y Santiago del Estero. Ya comenzó a entrar algo de producción salteña, aunque todavía en pequeñas cantidades. Si no alcanza, también puede ingresar zapallo desde Brasil.

La papa aumentó un 22% en agosto, según el Indec, y pasó de $1865,66 a $2275,91 el kilo. Desde el Mercado Central explicaron que hubo menos mercadería disponible. Las lluvias afectaron la producción y la calidad de la papa en Mar del Plata, Tandil y Balcarce, mientras que en Córdoba las heladas tardías habían perjudicado la cosecha.

La banana aumentó un 30,4% en agosto, en medio de las complicaciones para el ingreso de la fruta por las nevadas en el paso Cristo Redentor

Además, la nueva producción de Tucumán recién comenzará a llegar en octubre. Hasta entonces, parte de la oferta se completa con papa de Brasil. De todos modos, en el mercado mayorista la suba fue menor que la registrada por el Indec, con un aumento del 6,83% entre julio y agosto.

Agosto también dejó fuertes bajas en otros productos. La lechuga cayó un 18,8% y pasó de $5057,45 a $4106,94 el kilo, mientras que el tomate redondo bajó 17,5%, de $3649,65 a $3011,77, según el Indec. Desde el Mercado Central explicaron que con el frío baja el consumo de ambos productos, lo que ayudó a que los precios retrocedieran.

En cambio, la carne vacuna casi no tuvo cambios en agosto. Según el Indec, el asado subió apenas 0,2%, de $16.708,23 a $16.736,73 el kilo; la carne picada común, 0,6%, de $10.554,13 a $10.613,08; el cuadril, 0,5%, de $21.005,06 a $21.102,92; y la nalga, 1,5%, de $21.447,80 a $21.763,38. La paleta incluso bajó 0,4%, de $17.186,26 a $17.119,61.

Para Víctor Tonelli, analista del mercado ganadero, esta estabilidad tiene que ver con que la carne ya había subido mucho antes. Al cierre de agosto, el índice del novillo del Mercado Agroganadero de Cañuelas acumulaba un aumento interanual del 60%, frente a una inflación del 33%. La mayor parte de esa suba se dio entre octubre y noviembre del año pasado y abril y mayo de este año. “Después se amesetó”, explicó. Aunque la oferta de hacienda cayó cerca de un 10% y la de carne alrededor de un 7%, el consumo interno no pudo acompañar nuevas subas de esa magnitud.

La carne vacuna mostró pocos cambios en agosto, luego de las fuertes subas registradas en los meses anteriores Shutterstock - Shutterstock

Tonelli estimó que a partir de octubre los precios podrían volver a subir, principalmente por mejores oportunidades para la exportación. De todos modos, no espera aumentos como los que se dieron anteriormente. “No estoy viendo grandes movimientos”, afirmó, aunque consideró que el precio del ganado de hacienda más gorda podría recuperarse hacia fin de año.