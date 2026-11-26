Donde pasa la tucura sapo, el verde desaparece. En los campos afectados quedan sectores de tierra desnuda, sin pasto, mientras que a pocos metros los espacios todavía no alcanzados por la plaga conservan su cobertura vegetal. Ese contraste es el que describen los productores de Santa Cruz, preocupados por una explosión poblacional que está comprometiendo los recursos forrajeros de numerosos establecimientos ganaderos de la Patagonia.

“Cuando pasa por el campo no deja nada de pasto, queda solo la tierra”, advirtió Marcelino Díaz, productor patagónico y director del Distrito 14 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en diálogo con LA NACION. Según explicó, la presencia del insecto, que comenzó a llamar la atención de los productores hace casi dos décadas, se multiplicó durante 2025 y este año está alcanzando niveles que no recuerdan haber visto antes.

Alerta por la invasión de la tucura sapo en la Patagonia

La tucura sapo (Bufonacris claraziana) es un insecto herbívoro presente en la Patagonia argentina, principalmente en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. No representa un peligro para las personas, pero cuando aparece en altas densidades puede provocar daños importantes en los pastizales naturales, las pasturas y los cultivos. En una región donde la ganadería depende de la disponibilidad de forraje, su avance representa una amenaza para la alimentación de los animales.

Su ciclo biológico incluye una etapa en la que los huevos permanecen en el suelo durante los meses fríos. Las primeras ninfas comienzan a emerger hacia fines del invierno y el desarrollo continúa durante los meses siguientes. La especie tiene una generación anual, por lo que el monitoreo temprano, dicen en el Senasa, resulta clave para intervenir antes de que alcance mayores densidades.

Alerta por la invasión de la tucura sapo en la Patagonia

Díaz recordó que los primeros registros en 2007 fueron en la zona santacruceña de Tres Lagos. “Nos llamó la atención, pero no le dimos importancia porque pensamos que era pasajero”, contó. Según relató, durante un tiempo la presencia disminuyó, hasta que el año pasado comenzó a expandirse de manera exponencial en distintos sectores de la provincia.

El avance se hizo visible primero en Gobernador Gregores, después en Tres Lagos y ahora preocupa especialmente en la zona de Pampa Alta, ubicada a unos 100 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena. “La cantidad que hay este año no hubo nunca”, afirmó el productor, quien señaló que la situación se agravó pese a las bajas temperaturas registradas durante el invierno: “El frío no las apaciguó en nada. En el invierno, en la zona donde están ahora hubo más de 30 cm de nieve, muchísimo frío y temperatura bajo cero, pero quedaron todas vivas, fue como si le hubieran dado vitaminas”.

Alerta por la invasión de la tucura sapo en la Patagonia

En su campo, ubicado a unos 180 kilómetros de la zona más afectada, Díaz señaló que, por el momento, la presencia de la plaga es escasa. Sin embargo, teme que el problema se extienda. “Por ahora tengo pocos problemas en el campo, pero mañana puede haber cantidad y no hay medios para combatirlo”, advirtió.

Uno de los principales reclamos del sector apunta a la falta de una estrategia de control adecuada para las dimensiones de los campos patagónicos. El productor cuestionó que, durante años, los reclamos ante el Consejo Agrario Provincial y el INTA no se tradujeran en medidas suficientes para prevenir la expansión de la plaga: “El INTA solo hacía estudios de la plaga y fueron pasando los años y nadie hizo nada”.

Díaz indicó que el año pasado el gobierno provincial comenzó a intervenir y adquirió equipos de fumigación que pueden instalarse en la parte trasera de una camioneta. Sin embargo, consideró que esos dispositivos resultan insuficientes frente a la extensión de los establecimientos y las dificultades para acceder a determinados sectores. “Un productor tiene que ir a campo traviesa fumigando, pero es chino básico por las extensiones que tienen los campos”, describió.

Díaz planteó la necesidad de incorporar otra tecnología o aviones fumigadores para realizar las aplicaciones: “Esto hay que hacerlo con drones porque, si no, no se va a combatir” Gza. Díaz

Para el dirigente gremial, el combate requiere herramientas que permitan cubrir superficies más grandes y llegar a lugares donde no es posible ingresar con vehículos. Planteó la necesidad de incorporar otra tecnología o aviones fumigadores para realizar las aplicaciones: “Esto hay que hacerlo con drones porque, si no, no se va a combatir”.

También cuestionó que las tareas de prevención no se hayan realizado con anticipación. Explicó que el momento de intervenir es durante los primeros estadios del insecto, cuando todavía es más vulnerable: “Ahora ya es tarde porque están todas vivas, hay que hacer la prevención antes cuando son ninfas”, señaló. Para el productor, los organismos técnicos deberían haber advertido sobre la magnitud potencial del problema y asesorado a los establecimientos sobre cómo actuar.

Ejemplar de tucura sapo, especie endémica de la Patagonia. CAP Santa Cruz

Mientras tanto, el avance de la tucura sapo suma preocupación en una región que ya enfrenta otros problemas que afectan la actividad ganadera. Díaz comparó la situación con el crecimiento de la población de guanacos y con la presencia de perros cimarrones en el sur de Río Grande, Tierra del Fuego, fenómenos que, según sostuvo, provocaron pérdidas productivas y el abandono de algunos campos: “Son todas negligencias las autoridades”.

Fue en septiembre pasado que, ante el inicio de la temporada de nacimientos de la tucura sapo, el Senasa pidió intensificar el monitoreo para detectar la plaga de manera temprana. Recomendó prestar especial atención a los sitios donde se registraron posturas o presencia de tucuras en temporadas anteriores y realizar recorridas periódicas para identificar los primeros focos.

En el organismo señalaron que la detección temprana permite intervenir cuando los insectos se encuentran en sus primeros estadios de desarrollo, una etapa en la que son más vulnerables". Dijeron que la prevención y el manejo de la plaga requieren, además, la participación coordinada de productores, organismos públicos e instituciones científicas. Indicaron que para ese trabajo funciona la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia Argentina (MTP), coordinada por el Senasa e integrada por representantes de los gobiernos provinciales, entidades técnicas, organismos públicos y el sector productivo.

La preocupación de los productores santacruceños está puesta en el impacto sobre los pastizales y en la posibilidad de que la plaga continúe expandiéndose. “Hay que hacer algo porque está causando estragos en la ganadería de la Patagonia”, cerró.