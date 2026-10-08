Con 26 cabañas y más de 145 reproductores, se inauguró la Nacional Primavera Braford en Chaco

La tercera edición de la Nacional Primavera Braford tuvo este jueves su inauguración oficial en el predio de la Sociedad Rural del Chaco, en Margarita Belén. Luego de la elección de grandes campeones, se realizó el acto de apertura y el tradicional corte de cintas, con la participación de autoridades provinciales, dirigentes rurales, criadores y representantes de empresas del sector. La exposición, organizada por la Asociación Braford Argentina junto con Exponenciar, con el impulso de Expoagro, reúne a 26 cabañas y más de 145 reproductores.

El acto se realizó en una nueva nave construida por la Sociedad Rural del Chaco, donde también se llevaron a cabo las juras de animales. La exposición, que comenzó esta semana, incluye remates, el Congreso de Carnes del NEA y un foro de criadores Braford.

Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la participación de los establecimientos y la calidad de los reproductores presentados. “La verdad que el marco, las instalaciones, la calidad de los reproductores, la cantidad y la gente que acompañó, estamos realmente felices”, señaló.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto con la Asociación Braford Argentina Expoagro

Alberro también destacó el esfuerzo que realizan las cabañas para participar de las distintas exposiciones ganaderas. “Ellos hacen grande a la raza; el compromiso de venir, el esfuerzo, no es fácil, son muchísimas exposiciones en el año, llegamos con muchas exposiciones por el lomo y sin embargo se ponen el desafío”, sostuvo.

Sobre los animales que participaron de las juras, agregó: “La calidad que hemos visto hoy en pista fue extraordinaria, el compromiso de las cabañas, 26 cabañas en esta Nacional y más de 145 reproductores de una calidad excepcional. Así que, la verdad, un aplauso grande para los cabañeros y los productores Braford porque ellos hacen grande la raza”.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto con la Asociación Braford Argentina. “Quiero agradecer a la Asociación Braford Argentina por tener una alianza estratégica con nosotros, venimos haciendo varias actividades. Con lo cual estamos muy contentos de poder difundir y amplificar la actividad ganadera”, expresó.

Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la participación de 26 cabañas y más de 145 reproductores Expoagro

También destacó la inversión realizada por la Sociedad Rural del Chaco para ampliar las instalaciones del predio. “La exposición no se podría haber hecho si no hubiéramos tenido este galpón”, afirmó.

Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, habló sobre las inversiones que realizan los criadores para mejorar la genética de sus rodeos, pese a las dificultades económicas.

“Con muchísimo esfuerzo, esta gente sigue trabajando, sigue invirtiendo muchas veces en contextos de incertidumbre y de dificultad económica; cada ejemplar que ha ingresado a la pista representa años de selección y años de trabajo y esfuerzo y dedicación”, señaló.

Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, participó de la inauguración en ejercicio de la gobernación Expoagro

La dirigente, primera mujer en presidir la entidad, también mencionó algunas de las principales preocupaciones de los productores chaqueños. Entre ellas enumeró los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción, los delitos rurales y los problemas de infraestructura. Según explicó, son cuestiones que la Sociedad Rural trabaja junto con el gobierno provincial.

La entidad inauguró una nave de 72 metros de largo por 25 metros de ancho, construida con fondos propios, que forma parte de un plan de obras para mejorar las instalaciones del predio.

“Con mucho esfuerzo de la gran comisión directiva que me acompaña y con fondos propios estamos llevando adelante un plan de obras para mejorar este predio y prepararnos para el futuro. Inaugurando la primera etapa del proyecto, con esta nave”, expresó Martínez Zampa.

Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, participó del acto en ejercicio de la gobernación, debido a que el gobernador Leandro Zdero se encontraba en una misión diplomática y cultural en el exterior. La funcionaria destacó la importancia de la actividad ganadera para la provincia y el vínculo del gobierno con los productores.

Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, destacó las inversiones de los criadores y mencionó las preocupaciones del sector Expoagro

“Ustedes saben que nuestro gobernador Leandro Zdero siempre dijo que el campo no es un enemigo para este gobierno provincial, es un aliado. Y, en función de eso, entendemos que la matriz de nuestro de nuestra provincia es el sector productivo”, afirmó.

También participaron del evento Oscar Dudik, ministro de Producción del Chaco; Mariela Kasko, subsecretaria de Ganadería y Producción Animal; Carlos Vera, vicepresidente del INTA; y Santiago Derqui, director ejecutivo de la Fundación ArgenINTA. Estuvieron presentes, además, representantes del Senasa, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y entidades rurales de Chaco, Formosa y Corrientes.