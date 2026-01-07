Con precios más favorables, la soja apunta a una gran cosecha y a un fuerte aporte de divisas

Aunque la superficie sembrada con soja es este año levemente menor que la de la campaña pasada, la Argentina podría volver a alcanzar una producción similar o incluso superior, apoyada en buenos rindes, siempre que el clima acompañe. A ese escenario productivo se suma un contexto de precios más favorable que el del último ciclo, con valores que hoy se ubican entre un 12% y un 15% por encima de los del año pasado. De concretarse una cosecha que podría rondar o superar los 50 millones de toneladas, el ingreso de divisas del compelejo soja podría ubicarse en torno a US$20.000 millones, mientras que el aporte al Fisco se estimaría en alrededor de US$4800 millones, siempre que no haya cambios en el esquema de derechos de exportación.

Como referencia, en la campaña pasada la producción de soja alcanzó los 49,5 millones de toneladas, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, con una superficie sembrada de 17,7 millones de hectáreas. Para el ciclo actual, en cambio, el área implantada muestra una baja y se ubica en torno a 16 millones de hectáreas, lo que confirma una menor superficie sembrada respecto del año anterior.

Pese a esa reducción, el arranque del cultivo fue favorable. Las lluvias de la primavera y el inicio del verano dejaron buenas condiciones iniciales y, si el clima acompaña en las próximas etapas, los rindes podrían compensar la menor superficie y sostener un volumen de producción que para los analistas podría superar los 50 millones de toneladas.

En el plano de los precios, el escenario también es distinto al del año pasado. Durante la última cosecha, los precios efectivos de venta se movieron mayormente en torno a US$280 por tonelada, mientras que para la nueva campaña el mercado proyecta valores más altos.

Sobre este punto, la analista del mercado de granos de AZ Group, Lorena D’Angelo, explicó que actualmente la soja disponible se negocia en torno a US$340 a US$345 por tonelada, mientras que la soja de la nueva campaña se ubica en un rango de US$315 a US$320 por tonelada. Según señaló, esos valores anticipan que, a medida que comience a ingresar la cosecha y aumente la oferta, el precio de la soja tenderá a ubicarse en esos niveles que hoy marca el mercado futuro.

Los precios de la soja se ubican hoy entre 12% y 15% por encima de los del año pasado Ricardo Pristupluk

Ese recorrido implica un ajuste del orden de US$25 por tonelada respecto de los valores actuales del disponible, una dinámica habitual asociada al ingreso de mercadería. Al poner los precios en perspectiva, D’Angelo remarcó que, aun con ese ajuste, los valores proyectados siguen siendo claramente superiores a los del año pasado. En la campaña anterior, el valor de la soja nueva con entrega en mayo se ubicaba cerca de US$270 por tonelada, lo que implica una mejora de US$35 a US$40. “Son buenos precios”, resumió.

Además, la analista se refirió al impacto macroeconómico que podría tener la próxima campaña. D’Angelo señaló que, si se concreta una cosecha cercana a los 50 millones de toneladas, si el clima acompaña y si los precios proyectados por el mercado a término se mantienen al momento de la cosecha, el complejo sojero podría realizar un aporte relevante en términos de divisas. “La cosecha de soja podría aportar alrededor de US$20.000 millones a la economía nacional”, indicó. En ese escenario, agregó, “el aporte al Fisco podría ubicarse en torno a los US$4800 millones”, siempre que no haya cambios en el esquema de derechos de exportación.

Más allá de ese escenario, el mercado de la soja se mueve hoy con un alto grado de incertidumbre, influido en gran medida por la relación comercial entre Estados Unidos y China. En ese contexto, Gustavo López advirtió que existen dudas sobre el volumen de soja que Estados Unidos podrá colocar en el mercado chino, lo que genera subas y bajas frecuentes en los precios.

En línea con lo que describió Lorena D’Angelo para el mercado local, López señaló que el actual comportamiento de los precios responde más a factores coyunturales que a un cambio de fondo. En Chicago, explicó, las cotizaciones muestran movimientos diarios, pero sin una tendencia definida, lo que refleja la cautela del mercado frente a la evolución de la demanda.

Desde su mirada, el principal límite para una suba más marcada sigue siendo la abundante oferta global. Brasil se encamina a una cosecha récord cercana a los 175 millones de toneladas y la Argentina podría volver a producir alrededor de 50 millones de toneladas, un volumen que deja poco margen para un salto sostenido de los precios. “Hay una oferta muy grande a nivel mundial y no aparecen demasiados elementos alcistas”, concluyó.

En la misma línea, el analista de mercados Germán Iturriza coincidió en que, con Brasil encaminado a una cosecha récord y la Argentina en niveles productivos elevados, el mercado global quedará ampliamente abastecido durante el primer semestre de 2026, lo que condiciona el recorrido de los precios.

El complejo sojero podría aportar alrededor de US$20.000 millones en divisas y unos US$4800 millones al Fisco. ARCHIVO - Reuters

“Con esta disponibilidad de oferta, el mercado va a necesitar una señal clara de pérdida productiva en algún lugar para salir del rango actual”, señaló. Mientras ese escenario no aparezca, explicó, las cotizaciones internacionales tenderán a moverse dentro de valores acotados y sin cambios bruscos.

La principal diferencia, remarcó Iturriza, aparece en el plano local. “Los valores actuales de la soja mayo reflejan factores puntuales de demanda, pero la capacidad teórica de pago del exportador está más cerca de un rango de US$295 a US$290 por tonelada”, advirtió. En un escenario de cosecha fluida y buen volumen, concluyó, “cuando la oferta aparece, el precio tiende a ajustarse a la baja”, aun cuando el productor intente dosificar las ventas.