Con un bloqueo de seis días: continúa sin solución el conflicto gremial en el frigorífico ArreBeef

En medio de una disputa gremial interna en el frigorífico ArreBeef, que llevó al cese de operaciones y el posterior anuncio del cierre por parte de su dueño Hugo Borrel, ya van seis días de bloqueo total en la planta ubicada en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación informaron que una reunión organizada ayer por la tarde por esa cartera para tratar de acercar a las partes no logró destrabar el conflicto y la medida de protesta sigue. “Está trabado porque no es un problema laboral y la empresa está con los sueldos al día, es una interna sindical. Intervenimos por pedido del Ministerio (de Trabajo) de la provincia. Es una empresa importante que tiene 1000 empleados en un pueblo de 4000 habitantes”, dijeron.

En este contexto, ayer se hizo presente en el lugar el diputado Nicolás del Caño para brindar apoyo a los manifestantes. Por otro lado, un grupo de sociedades rurales del norte bonaerense, a través de un comunicado, mostraron “su solidaridad con todos los afectados por esta angustiante situación y con el hecho de que una empresa centenaria como Arrebeef SA cierre definitivamente sus puertas”.

Asimismo, las rurales instaron a que se intervenga “de manera efectiva y muy urgente en salvaguarda de las fuentes de trabajo y los intereses de los cientos de trabajadores que a diario transitan sus instalaciones, de los vecinos, los productores y la comunidad de Pérez Millán en su conjunto”.

El documento lo firmaron entidades de San Pedro, Rojas, Salto, Pergamino, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz-Campana-Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Baradero, Colón y Carmen de Areco

El conflicto comenzó el martes 23 de febrero cuando un sector de la plantilla de trabajadores decidió dejar de trabajar en la planta por una disputa gremial en donde pedían elecciones en el sindicato. Al día siguiente se dictó la conciliación obligatoria pero no fue acatada por un grupo de trabajadores. El viernes pasado, Borrel comunicó a los empleados el cierre definitivo del frigorífico exportador.

“Me encuentro con un problema que no puedo resolver. Lamentablemente tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar, no va a trabajar más. Esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar, no quiero que mis hijos sufran”, dijo el empresario de 74 años.

“La decisión la tomé en conciliación obligatoria. Esta situación no se va a revertir, venga quien venga. Esta fábrica va a dejar de funcionar, no tiene marcha atrás”, les remarcó ese día por la tarde.

Según dijeron en la cartera de Trabajo de la Nación, para mañana nuevamente están citadas las partes a una reunión.

