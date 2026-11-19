En medio de la polémica abierta por la plataforma Visec, que entre otras está operativa para cumplir con el reglamento antideforestación de la Unión Europea, la Sociedad Rural de Santa Fe informó que presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que “se investiguen posibles restricciones al acceso al mercado, condiciones discriminatorias y eventuales abusos de posición dominante vinculados con la implementación de Visec Carne y Visec Soja”.

Según dijo, la presentación quedó registrada bajo el expediente EX-2026-111208076-APN DR#CNDC, iniciado a través de la plataforma Trámites a Distancia e ingresado ante la Autoridad de Defensa de la Competencia.

En un comunicado, la entidad detalló que “la iniciativa surge de situaciones comunicadas por productores que refieren condicionamientos para vender hacienda o recibir determinadas condiciones económicas según su adhesión a Visec”.

“Algunos de los antecedentes recibidos mencionan descuentos o tratamientos desfavorables incluso en operaciones informadas como destinadas al mercado interno”, agregó.

“Algunos de los antecedentes recibidos mencionan descuentos o tratamientos desfavorables incluso en operaciones informadas como destinadas al mercado interno”, dijo la entidad

La organización señaló en su escrito que pidió que “se determine la existencia, extensión y justificación de esas prácticas”.

“El interrogante central es si el productor conserva alternativas reales para comercializar o si la adhesión a una plataforma privada se transforma, en los hechos, en una condición para competir”, agregó.

En este contexto, añadió un pedido para “esclarecer si la articulación de Visec con registros estatales puede generar ventajas informativas o barreras para el desarrollo de alternativas”.

Dijeron: “La Sociedad Rural también requiere precisar qué prestaciones adicionales aporta Visec frente a los organismos y registros oficiales argentinos, cuál es el alcance de su reconocimiento estatal y por qué otras herramientas idóneas podrían no recibir aceptación comercial” Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

“Otro eje relevante es el tratamiento de los datos de los establecimientos. A partir de manifestaciones de productores que afirman no haber autorizado determinados accesos, se solicita investigar el origen de la información, las autorizaciones invocadas, quiénes pueden consultarla y su eventual utilización en decisiones comerciales”, subrayó.

Visec es una plataforma desarrollada por el sector privado para cumplir con la exigencia de trazabilidad que desde enero próximo regirá en la Unión Europea. La soja y la carne que quieran entrar a ese mercado deberán acreditar que no vienen de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Hay otras seis plataformas, además de Visec.

Planteo

“La Sociedad Rural también requiere precisar qué prestaciones adicionales aporta Visec frente a los organismos y registros oficiales argentinos, cuál es el alcance de su reconocimiento estatal y por qué otras herramientas idóneas podrían no recibir aceptación comercial”, dijeron en el comunicado.

Informaron que la presentación fue efectuada por el presidente de la entidad, Ricardo Argenti, y el secretario Juan Carlos Pujato con el patrocinio letrado de los abogados Esteban José Ignacio Romero y Marcelo L. Parachú Marcó.

“La Sociedad Rural comparte los objetivos de protección ambiental, trazabilidad y apertura de mercados. Su actuación busca que esos objetivos se alcancen con transparencia, competencia y respeto por los derechos de quienes producen”, expresó.