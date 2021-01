Vino: crece el malestar de Mendoza por la suba del arancel a la exportación

Preocupa en Mendoza la decisión que tomó la Casa Rosada para la exportación de vino y mosto: una alícuota de 4,5%, y ya no de $3 por cada dólar exportado. Crédito: Archivo

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 11:16

MENDOZA.- El reciente decreto nacional que modificó el régimen de retenciones a las exportaciones no deja de provocar malestar en "la tierra del sol, del buen vino y del conocimiento". Es que los hacedores de la bebida nacional aseguran que es un golpe al incentivo en la producción, al tiempo que consideran que la medida contradice su espíritu de "menos retenciones a mayor valor agregado". Por tal motivo, el arco político, principalmente el radicalismo, comenzó a alzar la voz contra la decisión que tomó la Casa Rosada el último día del 2020, que dispone para el vino y el mosto una alícuota de 4,5%, y ya no de $3 por cada dólar exportado.

De esta manera, los diputados nacionales del oficialismo mendocino pedirán que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo elabore un dictamen de invalidez del DNU 1060/2020. Asimismo, esperan que el justicialismo se sume a la queja, que lideran Alfredo Cornejo y Claudia Najul (UCR-Juntos por el Cambio).

En tanto, en el gobierno provincial hablan de "falta de coherencia" de Nación al ponderar el vino como un insumo básico pero sin asignarle un derecho de exportación del 0% como a otros productos industrializados. En el Ejecutivo cuyano entienden que al tratarse de un bien industrial con valor agregado no debería tener gravamen sobre las exportaciones. "Claramente el vino no es un insumo básico sino un producto industrializado", apuntó Cornejo.

En la industria madre mendocina buscan que la cadena de producción y de valor asociadas se vean potenciadas, con el objetivo de recuperar los niveles de exportación vitivinícola, que sufre un estancamiento desde hace 10 años a raíz del atraso cambiario y la crisis actual, según consignaron desde Bodegas de Argentina. "El vino argentino necesita más apoyo para tener mayor crecimiento. Argentina es el país vitivinícola líder menos internacionalizado; de ahí la necesidad de hacer crecer las exportaciones", señalan los empresarios nucleados en la entidad, aunque reconocen que meses atrás el Gobierno nacional mejoró los reintegros. De todas maneras, creen que el nuevo régimen de aranceles desalienta las ventas al exterior.

"Estamos hablando de un 20% de aumento en las retenciones para un sector fundamental de la economía de Mendoza como es la industria vitivinícola, en un contexto de singular fragilidad dadas las circunstancias que impone la pandemia. Una vez más, en lugar de incentivar la producción, el Gobierno insiste en su actitud discriminadora hacia Mendoza, comprometiendo la capacidad de inversión y generación de empleo de los exportadores", indicó Najul.

La legisladora nacional fue más allá en el reclamo y cargó no sólo contra las autoridades nacionales sino contra el justicialismo local por no tomar cartas en el asunto. "Indigna la decisión inconsulta e injusta de la Casa Rosada, pero también -como tantas otras veces- nos angustia el silencio del PJ local. Les pedimos por favor a los legisladores peronistas que nos acompañen ante esta situación que perjudica a la gente que representamos. Piensen en Mendoza; no es momento de agachar la cabeza sino de defender los intereses y las oportunidades de desarrollo de nuestra provincia", completó la diputada.

Conforme a los criterios de Más información