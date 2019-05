El gobierno cordobés sancionará al productor por la aplicación realizada sin cumplir requisitos Crédito: Archivo

23 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- El Ministerio de Agroindustria de Córdoba inició un sumario administrativo y aplicará una sanción "ejemplar" al productor que aplicó agroquímicos en una jornada de viento que determinó que el producto de la fumigación llegara hasta la escuela "Combate de San Lorenzo", ubicada en la zona rural de Colonia La Madreselva, a unos 18 kilómetros de Balnearia. Las maestras denunciaron la situación a la Policía y la fuerza actuó inmediatamente obligando a suspender la aplicación.

Martín Gutiérrez, responsable del área de Fiscalización de Agroindustria, explicó a LA NACION que, si bien los productos con que se fumigaba eran "banda verde" (de baja toxicidad), el productor no contaba con receta fitosanitaria, la máquina de arrastre no tenía autorización y él no contaba con carnet habilitante.

"Más allá de la vía judicial iniciada por la denuncia policial, el Ministerio abrió el sumario 218 y aplicará una sanción ejemplificadora. El viento fue el que llevó el polvo hasta la escuela, a un kilómetro del campo, pero es falta de sentido común aplicar en esas condiciones", describió Gutiérrez.

El fiscal de instrucción de Morteros, Alejandro Acuña, ordenó el secuestro del equipo fumigador después de la actuación de la policía. La denuncia la realizaron las tutoras de los niveles primario y secundario de la escuela.

Controversia

La polémica comenzó un día después de que un fiscal ordenara restringir el uso de agroquímicos en el radio de 500 metros de una escuela y un jardín de infantes en la comuna de Dique Chico, en el departamento de Santa María. La restricción se fundamenta en estudios médicos de genotoxicidad sobre cuatro alumnos de los centros educativos que habrían presentado "alteraciones en las células micronucleadas".

"Si se encuentra probada la amenaza de daño aunque sea sobre uno solo de ellos, esa vida es muy valiosa, por lo tanto el sistema jurídico tiene que reaccionar y tomar todos las precauciones para evitar que el daño se consolide o propague", afirmó en su pronunciamiento el fiscal Pablo Bustos Fierro.

En 2017, la Comuna de Dique Chico dictó una norma para prohibir pulverizaciones con agroquímicos en 1000 metros alrededor del pueblo, pero los productores presentaron un amparo al que la Justicia hizo lugar.

La ley provincial de 2004 fija condiciones y límites para fumigar al lado de áreas urbanas: no permite aplicaciones terrestres a menos de 500 metros con algunos productos, pero esa limitación no corre para los casos caratulados como de bajo riesgo por el Senasa (entre ellos, el glifosato). Es así mientras se cumplan determinados requisitos y se presenten recetas previas con autorizaciones del municipio o comuna para cada pulverización, bajo ciertas condiciones climáticas y con máquinas habilitadas. Para fumigaciones aéreas, en cambio, el límite es de 1500 metros.