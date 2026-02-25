Mes récord: el Gobierno informó que la agroindustria exportó en enero por US$4152 millones

La Secretaría de Agricultura informó que en enero pasado las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 10,63 millones de toneladas y generaron divisas por 4152 millones de dólares. De esta forma, el Gobierno destacó que enero se convirtió en el mejor primer mes de la última década para las exportaciones provenientes del agro. El dato, difundido por el Ministerio de Economía fue compartido en redes sociales por el ministro, Luis Caputo, quien destacó el “nuevo récord de la década" en el sector.

Según el informe oficial, el crecimiento interanual fue del 18% en valor y del 17% en volumen respecto de enero de 2025, consolidando una tendencia expansiva que el Gobierno atribuye a la mejora en la inserción externa ya la diversificación de mercados y productos.

De los 54 complejos agroindustriales analizados, 18 registraron montos exportados récord. Entre ellos se destacan bovinos, cebada, girasol, acuicultura y pesca, lácteos, frutas de pepita, cítricos agrios, legumbres, hortalizas pesadas, azúcar y frutas de carozo, entre otros.

En total, 168 productos incrementaron sus exportaciones frente a enero del año pasado. Entre los más relevantes se destacaron moluscos congelados con el 351%; aceite de girasol con el 147%; cebada en grano con el 93%; granos de trigo con el 86%; crustáceos congelados con el 56%; pera con el 55%; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada con el 54%; aceite esencial de limón con el 20%; queso mozzarella con el 18%; ajos frescos con el 13%; garbanzos secos con el 12%, entre otros.

Se mencionó también productos que, si bien presentan montos exportados menores a 5 millones de dólares, mantienen una tendencia creciente desde hace al menos siete años. Es el caso de orégano con un incremento del 910%; despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados con el 488%; jugo de manzana con el 177%; sésamo con el 174%; huevos sin cáscara con el 159%; cortes de carne ovina sin deshuesar, congelada con el 75%; semillas de coriandro con el 72%; café tostado, sin descafeinar con el 61%; proteínas y enzimas con el 26%; concentrados de proteínas texturizadas (soja) con el 12%; entre otros.

Se informó que los principales destinos de venta fueron en orden de importancia Vietnam, Brasil, India, Bangladesh, China, Arabia Saudita, Indonesia, Estados Unidos, Chile y Perú. Estos 10 destinos representaron más del 50% del monto exportado.

Entre los destinos que más crecieron y a los cuales se han exportado más de 30 millones de dólares en enero, se destacan: Marruecos con un incremento respecto de enero 2025 del 8121% (trigo, maíz y forestoindustria); Jordania con el 7036% (cebada); Tailandia con el 753% (trigo); Canadá con el 623% (soja y vitivinicultura); España con el 156% (pesca); Reino Unido con el 110% (girasol y maíz); Estados Unidos con el 82% (carne vacuna, azúcar y limón); Alemania con el 80% (carne vacuna); Israel, con el 68% (carne vacuna) e Indonesia con el 55% (trigo y soja).

Por otra parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) también reportó que las exportaciones del complejo ascendieron a US$4088 millones en enero, una alza del 17,6% interanual y US$613 millones adicionales respecto del mismo mes de 2025.

El CAA identificó a los complejos de trigo, girasol y cebada como los principales motores del crecimiento mensual. También resaltó el fuerte dinamismo del complejo tabacalero, que aumentó un 271%, la alfalfa 233%, y el girasol 173%. En cambio, maíz un 40%, y soja un 5%, mostraron retrocesos que moderaron el índice general.

En términos de competitividad, el Consejo advirtió que el Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA cayó 1% frente al mes anterior, aunque todavía se ubica 5% por encima del promedio de 2025. Además señaló variaciones, pese a la coyuntura de crecimiento en los volúmenes y valores exportados, que se suman a la variabilidad de los tipos de cambio frente a los principales socios comerciales —como las caídas frente a la Eurozona (-3%) y la India (-4%)—, que influyen en la rentabilidad exportadora. Según señalaron, esto refuerza la importancia de mantener políticas que promuevan la inserción internacional y la competitividad de todos los complejos que integran la entidad.