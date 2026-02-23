Carnicerías y supermercados: destacan que por el precio de un kilo de asado ya se pueden comprar tres kilos de pechito de cerdo

La diferencia de valores entre la carne vacuna y la de cerdo se amplió en los últimos meses y todo indica que la distancia seguirá creciendo. En ese escenario, “comprar carne de cerdo rinde hasta tres veces más que elegir la carne vacuna”, según destacó la Federación Porcina Argentina (FPA) en un informe reciente.

La entidad señaló que los valores actuales permiten “cuidar mucho más el presupuesto familiar” en un contexto donde la proteína porcina ganó terreno y podría ampliar esa ventaja. Destacaron que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que incrementará el cupo exportador de cortes bovinos de alto valor, suma presión sobre la oferta disponible en el mercado interno y podría empujar aún más los precios en el mostrador. Para la FPA, ese factor externo podría profundizar la brecha y consolidar un cambio de hábitos que ya se viene registrando en los hogares argentinos.

En la actualidad, dijeron, la diferencia es visible tanto en carnicerías como en supermercados. De acuerdo con un relevamiento de la FPA en puntos de venta tradicionales, el asado de carne vacuna ronda los $18.000 por kilo, mientras que el pechito de cerdo se consigue a $6700. En términos prácticos, por el valor de un kilo de asado pueden comprarse casi 2,7 kilos de pechito.

Mientras el kilo de nalga vacuna ronda los $20.000, su equivalente porcino cuesta menos de $7000

La distancia se amplía en cortes clásicos de consumo masivo. Detallaron que la nalga vacuna promedia los $20.000 por kilo, mientras que la nalga de cerdo se ubica en torno a $6900. La relación permite comprar casi tres kilos de cerdo por cada kilo de vaca. Remarcaron que algo similar ocurre con la bola de lomo: el corte vacuno ronda los $18.000, contra $6900 de su equivalente porcino. También aquí el consumidor puede llevar casi tres kilos de carne de cerdo por el precio de uno de carne vacuna.

En el bife angosto vacuno, que llega a $19.900, la comparación con el carré con hueso de cerdo —a $5700— muestra una diferencia superior a tres veces. Incluso en cortes premium, el lomo vacuno se ubica cerca de $25.000, mientras que el solomillo de cerdo ronda los $12.000.

En supermercados, la tendencia se repite. El asado vacuno se ubica cerca de $16.000 y el pechito de cerdo en torno a $7132. La nalga vacuna, en tanto, alcanza los $18.500, frente a $9999 del corte porcino. La bola de lomo y la cuadrada vacuna rondan los $17.800, mientras que sus equivalentes de cerdo se ofrecen a $9999. Aunque la diferencia porcentual es algo menor que en carnicerías, la ventaja sigue siendo clara.

En ese sentido, afirmaron que en cortes como el pechito o las costillitas, la relación de precios permite comprar casi 2,5 kilos de cerdo por cada kilo de vaca. Y en piezas como la nalga o la bola de lomo, el cálculo se acerca a tres kilos de proteína porcina por cada kilo de carne bovina.

Cambio de hábitos

La FPA subrayó que, en un contexto de ingresos ajustados, la posibilidad de mantener el consumo de carne con un menor desembolso “resulta decisiva y explica buena parte del cambio de hábitos”.

El giro no es solo coyuntural. Indicaron que, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura difundidos a comienzos de febrero pasado, “el consumo de carne porcina alcanzó un récord histórico en la Argentina y fue el principal motor del crecimiento total de proteína animal”.

El informe oficial indicó que el consumo per cápita de cerdo volvió a marcar un máximo y que, en el reparto total de carnes, la participación porcina viene creciendo de manera sostenida en los últimos años. Mientras el consumo de carne vacuna mostró oscilaciones y el de pollo se mantuvo relativamente estable, el cerdo fue el que más traccionó el aumento global.

En la misma línea, el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), que elabora informes para la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha), destacó que la carne porcina explicó buena parte del crecimiento del consumo de proteína animal en el país. El estudio remarcó que el cerdo no solo ganó terreno por precio, sino también por cambios culturales y por una oferta más diversificada y profesionalizada.

Valor nutritivo

En la FPA destacaron que la cadena porcina invirtió en genética, sanidad y alimentación, lo que permitió obtener carnes más magras que décadas atrás. “Hoy el cerdo aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B —en especial B1— y minerales como hierro y zinc, con perfiles nutricionales competitivos frente a otras carnes", dijeron.

Además, su grasa intramuscular es considerada saludable: “El 45% corresponde a Omega 9, el mismo tipo presente en el aceite de oliva y en la palta. A la variable nutricional se suman cuestiones prácticas. La carne de cerdo admite preparaciones simples y rápidas, desde bifes a la plancha hasta cortes al horno o piezas ideales para la parrilla”.

En esa línea, señalaron que también presenta, en muchos casos, menor merma, lo que mejora el rendimiento por kilo comprado: “A esto se agrega una mayor presencia en productos elaborados y frescos, desde milanesas y hamburguesas hasta cortes listos para cocinar, lo que facilitó su incorporación en hogares donde antes predominaba casi exclusivamente la carne vacuna".

Por último, concluyeron que con un mercado internacional firme y un cupo exportador de carne bovina que se ampliará en el marco del acuerdo con Estados Unidos, “la presión sobre determinados cortes vacunos podría intensificarse”.

“Si esa tendencia se consolida, la brecha de precios tenderá a profundizarse y reforzará la elección del cerdo como alternativa para sostener el consumo de proteína animal en la mesa diaria”, cerraron.