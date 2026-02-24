“Apostamos al desarrollo”: Kicillof confirmó que estará en Expoagro 2026

Cuando faltan dos semanas para el inicio de Expoagro edición YPF Agro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con las autoridades de Exponenciar para coordinar la participación oficial de la provincia en la edición 2026. El encuentro también tuvo como objetivo definir las acciones institucionales, financieras y productivas que se desplegarán durante la muestra.

Durante la reunión también participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo. Por parte de la organización de la muestra estuvieron el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman; el gerente de Comunicación, Diego Abdo; y un integrante del equipo institucional, Rafael Magnanini.

Según informaron desde la organización, en el encuentro se avanzó en la coordinación de las acciones que la provincia desplegará en la exposición, la cual se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. En ese marco, el gobernador confirmó su participación en la muestra.

“Desde que comenzamos la gestión nos hemos dedicado a generar políticas públicas que dieran respuestas en el interior bonaerense, pero el escenario político-económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario. Y es en este contexto que, a partir del intercambio, el debate y las políticas públicas que promueven el arraigo y las obras de infraestructura que llevamos adelante, es que seguimos, apostamos al desarrollo de la provincia y el país”, dijo el gobernador Kicillof.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá nuevamente una presencia destacada en Expoagro, que desde hace años cuenta con el acompañamiento de Banco Provincia como main sponsor y con una participación activa del Ministerio de Desarrollo Agrario.

El último stand de Banco Provincia en Expoagro

Al respecto, Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, señaló: “Nuestra participación como main sponsor de los 20 años de Expoagro reafirma el vínculo histórico de Banco Provincia con el campo argentino, una relación que se remonta a más de dos siglos de acompañamiento al corazón productivo del país, que potenciamos desde 2019”.

Además, destacó: “Somos parte del entramado que impulsó la modernización agropecuaria y que sigue apostando por su crecimiento. Desde la banca pública bonaerense trabajamos para ofrecer herramientas de financiamiento accesibles, innovadoras y pensadas para cada etapa del proceso productivo. Creemos que el verdadero desarrollo surge cuando las políticas públicas que promueven la producción se combinan con la iniciativa del sector privado. Solo así generamos más valor, más oportunidades y más trabajo para nuestra gente”.

En tanto que Rodríguez recordó que este año se cumplen 20 años de una megamuestra que nació y creció en la provincia de Buenos Aires y que se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para todo el sector agropecuario argentino. “Expoagro logró consolidar un espacio donde confluyen los productores agropecuarios, los fabricantes de maquinaria agrícola, la innovación tecnológica y el financiamiento. Es importante seguir fortaleciendo este ámbito que potencia al campo bonaerense, y a los actores de todo el país y proyecta nuestro desarrollo productivo hacia el futuro”, puntualizó.

Según dijo Kicillof, el escenario político económico actual impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario Diego Nasello

Los directivos de Exponenciar presentaron también los principales ejes y atractivos de la edición 2026, que contará con más de 700 expositores.

Por último, Schvartzman resaltó la permanente disposición del gobierno bonaerense y de Banco Provincia para acompañar la organización de la exposición. Subrayó que el diálogo resulta fundamental para generar una articulación efectiva entre el sector público y el privado, con el objetivo de impulsar el desarrollo agroindustrial tanto de la provincia como del país.