Medida histórica: la identificación electrónica obligatoria del ganado generó una explosión de ventas

A punto de cumplirse dos meses de la puesta en marcha obligatoria de la identificación individual electrónica del rodeo vacuno, una medida histórica, el sistema avanza a paso firme. Lo que en un comienzo generó resistencias y dudas en parte de los productores hoy muestra números que sorprendieron incluso a los propios proveedores: en diciembre y enero pasado la venta de caravanas electrónicas superó ampliamente los promedios históricos y la comercialización se mantiene sostenida en febrero, según explicaron.

“Si bien en un principio, cuando se formalizó la implementación de las caravanas electrónicas, hubo resistencia para implementar esta medida de forma obligatoria, había sectores que estaban en desacuerdo y se arrancó un poco a regañadientes; la verdad es que positivamente fue tomado con naturalidad”, señaló a LA NACION Guillermo Guntern, propietario y CEO de Carreteles Rafaela, una de las once empresas proveedoras.

Según explicó, ayudó el contexto de precios ganaderos. “Esta recepción se vio facilitada y no fue tan traumática por el tema del precio que hoy está teniendo la hacienda, históricamente el valor es muy beneficioso para el criador. Por eso es que la gente no cuestiona demasiado respecto a lo que vale un kilo de la hacienda”, indicó.

El primer dato llamativo fue el cierre de 2025. “Desde hace muchísimos años se venden más o menos 15 millones de caravanas por año. En 2025 cerró con 17 millones de caravanas, un 15% más”, detalló.

En octubre pasado, cuando se comunicó que desde diciembre ya no se podría comercializar la caravana convencional, se produjo una avalancha de pedidos. “Hubo un atropello de pedidos para la vieja caravana, previendo muchos productores ahorrar de comprarse una electrónica para los próximos destetes”, relató. Así, de un histórico de 900.000 caravanas de noviembre “se vendieron 2.100.000 caravanas”.

Lejos de desplomarse, diciembre sorprendió. “Nosotros esperábamos una baja importante en la venta de diciembre, que ya era obligatoria solo la electrónica y no había opción. Entonces dijimos, al haberse vendido tantas en noviembre, se va a caer muchísimo la venta, por lógica y ocurrió lo contrario”, contó Guntern. De un promedio de 900.000 unidades, finalmente “se vendieron 1,1 millones de caravanas electrónicas”.

Enero rompió cualquier previsión. “Pensábamos que ahora sí íbamos a sentir el golpe y fue peor todavía porque de 1,2 millones que era el promedio de ese mes, se vendieron 1,9 millones de las nuevas ya directamente. Ese número nos rompió el análisis”, afirmó. Y resumió: “La comercialización viene muy bien y sin resistencia ni reclamos”. En febrero, agregó, el ritmo se mantiene en niveles históricos, en torno a 1,5 millones de unidades, y para marzo —con la zafra de terneros— las empresas se preparan para un pico de demanda. “Gracias a Dios estamos bien preparados, satisfaciendo la demanda”, dijo.

El costo tampoco aparece como una barrera determinante. “A un productor la caravana le cuesta entre US$1,35 y US$1,6. Y los bastones [para la lectura de la información] van de los 950 dólares de origen chino a los 2000 dólares marca Gallagher”, precisó.

Sin embargo, advirtió sobre un punto sensible: “Le tengo miedo a la corrida, porque son importados y hoy que se han vendido pocos, ya hay problema de abastecimiento de bastones. El 100% de los bastones son importados, ningún bastón se fabrica en la Argentina”.

En el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) también destacaron una implementación ordenada. “A casi dos meses que se lleva adelante la implementación de la trazabilidad de las caravanas, el Senasa continúa dando charlas a veterinarios y productores, dando las explicaciones técnicas”, señalaron fuentes del organismo sanitario.

Los números oficiales muestran un avance concreto: “Desde octubre pasado, que ya comenzó la comercialización, a la fecha hay arriba de 650.000 caravanas colocadas y declaradas en el sistema del Senasa. Tenemos alrededor de 37.000 unidades productivas que las solicitaron. Además, ya se han movilizado más de 350.000 animales con caravanas electrónicas”.

En el organismo reconocieron que 2026 es un año de transición. “No va a ser el total de los terneros con electrónicas, lo sabemos”, indicaron. De hecho muchos productores utilizaron y usarán aún las caravanas anteriores compradas antes del 1° de diciembre. Pero el horizonte es claro: “El año que viene sí va a ser totalmente el 100% de los terneros con identificación electrónica”.

En el plano operativo, remarcaron que “la carga en Senasa es rápida, ágil, no genera trabas”, y que existe “una alta cantidad de productores que han cargado por la autogestión”.

En el Senasa también aclararon un punto que generó dudas entre los productores durante la etapa inicial de adopción: el lector de caravanas electrónicas no es un implemento que deba adquirir obligatoriamente el productor de cría. Según explicaron, “el productor que tiene el establecimiento de cría no tiene nada más que declarar las caravanas y quien tiene que leer —y por ende necesita el bastón— es el que cierra el DTe, el que compra, ya sea el invernador, el feedlotero o el frigorífico”.

La aclaración buscó despejar confusiones sobre la obligatoriedad del uso del lector por parte de los criadores y enfocar su utilización en quienes realizan la lectura para completar el Documento de Tránsito Electrónico (DTe).

La controversia inicial parece haber quedado atrás. “Hoy la controversia de que si era obligatorio o voluntario se terminó, no tenemos esos reclamos”, señalaron en el organismo. Incluso anticiparon que en cinco años “estará el rodeo vacuno totalmente trazado e identificado para todos los mercados del mundo”.

No obstante, en el sector persisten tensiones. Javier Rotondo, vicepresidente 2° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que con el inicio de la zafra podrían aparecer dificultades. “Recién ahora con la zafra de terneros 2026, ha habido algunas situaciones. En general el productor está cumpliendo, pero hay algunas quejas sobre todo de los criadores por el costo de los bastones, por lo engorroso que significa y el beneficio que ellos dicen que no obtienen”, afirmó.

Rotondo consideró que “va a ser bastante complejo, sobre todo con aquellos pequeños productores de menos de 50 y 100 vacas madres”. Sostuvo: “Esto va a reavivar una cuestión que como CRA planteamos al Gobierno sobre la necesidad de una progresividad y una voluntariedad del sistema”.

Pese a estas últimas observaciones, el sistema ya está en marcha y la dinámica comercial muestra un dato contundente: la venta de caravanas electrónicas se aceleró. Con diciembre y enero muy por encima de los promedios y un febrero estable, la identificación bovina obligatoria atraviesa su etapa inicial con más adopción que resistencia y con la zafra 2026 como próxima prueba de fuego.