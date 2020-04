El veterinario Sergio de la Torre

Mariana Reinke Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 13:01

En medio de la pandemia por el coronavirus, una fuerte polémica y rechazo generó un veterinario mendocino que subió a YouTube un video donde muestra, anuncia y publicita el uso de un antibiótico, la oxitetraciclina, de uso exclusivo en animales, para la inmunización de humanos. En el video, el veterinario Sergio De la Torre se inyecta una dosis mientras explica los supuestos beneficios de esa droga en personas.

Colegas de De la Torre manifestaron su rechazo en forma absoluta y pidieron que le saquen la matrícula inmediatamente. "Es vergonzoso ver a un colega hablando en esos términos. Es querer tener un minuto de fama y aprovechar una situación de la cual el mundo está preocupado", repudió Marcelo Rojas Panelo, veterinario.

Ante esta situación, el Colegio de Veterinarios de Mendoza intervino y se pronunció al respecto. "Los dichos vertidos en el video no representan la postura del Colegio y los mismos corren únicamente bajo responsabilidad del MV Sergio De la Torre", dijo en un comunicado.

"El Colegio no avala bajo ninguna circunstancia esta práctica, que no respeta la ética profesional, el apego a las leyes y a los códigos de buenas prácticas. Se están tomando las medidas legales correspondientes y se iniciará de oficio un proceso en el Tribunal de disciplina", remarcó en el escrito.

También el laboratorio Zoetis -en el video el veterinario utilizaba un producto que fabrica su compañía- salió al cruce con una declaración: "La línea de productos de Terramicina son productos veterinarios registrados en Senasa, indicados para uso exclusivo veterinario. El uso del producto en personas no está indicado y viola la legislación aplicable. Zoetis exige no compartir contenido irresponsable que asocie cualquiera de las Terramicinas para uso humano. Tales acciones generan confusión y propagan prácticas indebidas o prohibidas".

En diálogo con LA NACION , Sean Scally, gerente general de la compañía, explicó la posición del laboratorio. "Este profesional está violando la ley, por lo tanto desconocemos sus recomendaciones", aclaró.

El directivo no ve un impacto sobre la empresa tras la situación que se generó, pero le apuntó al veterinario. "Lo hecho por este veterinario no ayuda a la profesión, más en estos momentos sensibles. Es una irresponsabilidad muy grande", precisó.

La defensa del veterinario

Ante un llamado de LA NACION , el profesional mendocino dijo: "Mis colegas están enojados y los entiendo, pienso que no tenía que haber subido a YouTube el video. No tuve mala intención y no medí las consecuencias. Sentí la necesidad de contar mi experiencia personal en tiempos de cuarentena y de encierro".

De la Torre, que se dedica a tratar las virosis de los perros y gatos, insistió que este método se lo aplica desde hace más de 30 años. "Algunos médicos me piden terramicina. Pido disculpas, pero por otro lado es lo que yo uso y quería dejar la inquietud a los médicos", señaló.

Por otra parte, De la Torre ya buscó asesoramiento con abogados para hacer frente a la denuncia y elaborar un descargo de la citación que le ha enviado el Colegio de Veterinarios de su provincia."Voy a hacerme cargo de esto, como primera medida ya he levantado el video de Internet", expresó.

De la Torre contó que en sus 62 años, con casi 40 de ejercicio de la profesión, se ha aplicado más de 100 veces dosis de terramicina. "Antes de viajar me inyecto una dosis de oxitetraciclina. También para inmunizarme, me inyecté unas 50 veces apitocina con muy buenos resultados", indicó. "Sinceramente, ya estoy cerca de jubilarse, no quise causar daño", concluyó.