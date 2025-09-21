Creado por estudiantes: el ingenioso desarrollo que anticipa riesgos de inundaciones y ayuda a sembrar

Lo que empezó en el club de robótica de la escuela, hace varios años, terminó convirtiéndose en un desarrollo tecnológico que hoy despierta el interés de productores, técnicos y empresas del agro. En el pasillo central del Congreso CREA en Tecnópolis, Nehemías Vecino, de 18 años, y Gustavo Martín, de 17, mostraban un prototipo armado con caños, cables y un pequeño panel solar. A cada rato se acercaba alguien a preguntarles qué era esa estructura y ellos respondían con entusiasmo, casi como si disfrutaran repetir una y otra vez, la explicación: “Es un freatímetro automatizado, mide el nivel de la napa freática en tiempo real y envía alertas por mensaje de texto o a través de una página web”. Sirve para tomar decisiones sobre los cultivos por sembrar como también para estar atentos a riegos de inundaciones.

Ambos son alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N°1 de Carlos Casares y llegaron a Tecnópolis convencidos de que su proyecto puede ser útil en el campo. El partido de Carlos Casares, en el noroeste bonaerense, convive desde hace años con la problemática de los excesos hídricos. Este año, con la gran cantidad de precipitaciones, la situación es más compleja: unas 111.000 hectáreas están afectadas por anegamientos, lo que complica tanto la producción agrícola como la vida cotidiana en pueblos donde las calles de tierra se vuelven intransitables cada vez que llueve.

El freatímetro digital con envío de SMS

En ese contexto, los estudiantes explicaron que el freatímetro, si bien no nació para resolver de inmediato la emergencia, sí como una herramienta preventiva que brinda información en tiempo real sobre la profundidad de la napa y ayuda a anticipar riesgos de inundación. “Lo que desarrollamos fue un freatímetro que mide la distancia de la napa y envía una alerta temprana al municipio en caso de riesgo”, explicó Martín.

El germen de la idea surgió en 2017, cuando la Escuela Técnica fundó su club de robótica. Cada sábado, los estudiantes se reunían para armar prototipos y participar en la Liga Nacional de Robótica. Con el tiempo, lo aprendido en esas competencias se trasladó a proyectos con impacto social.

“Esto empieza todo por el club de robótica. Primero hacíamos robots para competir. Después, con esos conocimientos, pudimos animarnos a hacer cosas como el freatímetro”, relató.

El proyecto se inició hace cuatro años, de la mano de alumnos de sexto año. Con el paso del tiempo, los más grandes egresaron y el prototipo quedó en manos de las camadas siguientes. “Nosotros lo desarrollamos aún más, añadiendo componentes de electrónica, una página web y hasta mapas de la zona para que la gente de la localidad pueda ver la situación en tiempo real”, añadió.

El profesor Diego Vergés, a cargo de la materia Investigación Operativa, acompañó la iniciativa y viajó con los estudiantes al Congreso CREA 2025. Los chicos incluso siguieron trabajando fuera del horario escolar, en horas libres, para mejorar el prototipo.

Los chicos ganaron en el concurso voces Adolescentes 2024 del Senado de la provincia de Buenos Aires

El freatímetro consiste en un sensor que se entierra en el suelo y mide la profundidad de la napa. Los datos se transmiten mediante un módulo SIM, que envía mensajes de texto con la información a celulares predefinidos. Al mismo tiempo, la información se actualiza en una página web que cualquier usuario puede consultar.

El sistema, además, incorpora sensores de temperatura del ambiente, temperatura del suelo y humedad. Todo se alimenta con un panel solar, que garantiza autonomía en lugares alejados de la red eléctrica.

“Sirve para que el productor sepa a qué altura está la napa y pueda decidir qué conviene sembrar según la humedad y la temperatura del suelo. También para que un municipio pueda anticiparse si hay riesgo de inundación”, explicó Vecino.

Uno de los puntos que destacaron los estudiantes es que el dispositivo es diez veces más barato que los equipos comerciales. “Un freatímetro normal cuesta alrededor de dos millones de pesos, y lo único que hace es medir datos sin guardarlos. Este, en cambio, cuesta unos 200.000 pesos y guarda toda la información en tiempo real”, destacó Martín. Dijo que amplía las prestaciones con acceso remoto y almacenamiento de datos. “Es el único freatímetro en toda la Argentina que tiene este propósito”, remarcó.

El proyecto ya cuenta con reconocimiento: los alumnos ganaron en el concurso voces Adolescentes 2024 del Senado de la provincia de Buenos Aires que les permitirá fabricar cinco nuevos prototipos más compactos, con una sola placa en lugar de cables sueltos, lo que mejorará la presentación y la durabilidad.

Carlos Casares es una de las regiones anegadas Ricardo Pristupluk

También realizaron pruebas en el campo experimental de Tomás Hnos. con resultados positivos. Ahora buscan inversores que los ayuden a sumar nuevos sensores, como los de pH, salinidad y acidez del agua, y así ofrecer un servicio integral para productores y municipios.

“Queremos desarrollarlo más para poder venderlo como servicio a empresas o gobiernos locales. La idea es que cualquier productor pueda acceder a esta información y que se tomen mejores decisiones”, explicó Martín.

Para los estudiantes, la experiencia de presentar el prototipo en el Congreso CREA 2025 fue un aprendizaje en sí mismo. “Acá hay mucha gente que sabe y nos puede dar consejos que nos sirvan. Nos llevamos mucho de estas charlas”, concluyó Vecino.