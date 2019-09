Crece la interna en la Federación Agraria y desconocen a la conducción actual

El encuentro de las bases ayer

26 de septiembre de 2019 • 08:22

Un sector interno de la Federación Agraria Argentina (FAA) desconoció a la conducción actual de la entidad, que lidera Carlos Achetoni y que busca continuar en la entidad.

Ayer, entidades de base desde Salta a la provincia de Buenos Aires, además de entidades acompañantes como Fecofe y Agricultores Federados Argentinos (AFA), se reunieron en una asamblea nacional en Rosario no solo para debatir temas gremiales que van desde semillas hasta el costo del financiamiento y el achicamiento en la cantidad de pequeños productores, sino también la postura mientras se hará hoy y mañana el 107 Congreso Anual Ordinario de la entidad, que ratificará a Achetoni en el cargo. Las bases que se reunieron ayer no asistirán al encuentro.

Las entidades de base disidentes critican a la conducción actual de FAA por un supuesto "seguidismo" ante el Gobierno. La semana pasada, Fecofe y AFA estuvieron en un encuentro con el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, que asisitió a una reunión en AFA Pergamino.

Además de mantener una postura crítica sobre la conducción actual de FAA, las entidades de base contrarias a Achetoni rechazan los 14 puntos de la Mesa de Enlace y en este marco resolvieron no participar del 107 Congreso de la organización.

"Este núcleo de entidades de base de todo el país, ha tomado la decisión de no asistir al Congreso convocado por la conducción habida cuenta que no esta garantizado el cumplimiento pleno del Estatuto en el mismo y no se siente representado por quienes se adjudican la voz federada y menos aun por los 14 puntos "consensuados" con las entidades integrantes de la Mesa de Enlace ya que ninguno de ellos trae las soluciones que los consumidores, los pueblos del interior, los chacareros y sus instrumentos, las cooperativas y mutuales, necesitamos", apuntaron los disidentes.

En su documento final alertan, entre otros temas, por la pérdida de productores. "Año tras año el país produce más toneladas de granos pero son menos y más concentrados los productores, en tanto miles son desplazados de la actividad y los consumidores pagan más caros los alimentos, en un modelo agropecuario que no es sustentable y que prioriza los números de la exportación pero descarta a las personas", dijeron.

También señalaron que "resulta inviable seguir trabajando endeudados, con una tasa de interés de 85% y un Banco Nación paralizado" y, entre otros puntos, denunciaron la "falta de mecanismos para sostener a los chacareros en las últimas situaciones de emergencia y desastre agropecuario".

Además, se reservaron un párrafo contra "la dependencia tecnológica diseñada para una agricultura puramente extensiva y de escala; el acecho constante de laboratorios y compañías semilleras multinacionales que no respetan nuestro derecho al uso propio y gratuito de semillas y condicionan la soberanía nacional..."

Mientras tanto, sin hacer mención a este movimiento interno en la FAA, en un comunicado sobre la convocatoria del congreso anual la entidad reclamó por los pequeños productores.

"Es primordial que sea cual fuera la fuerza política que asuma la responsabilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre de 2019, tome a los pequeños y medianos productores y a los agricultores familiares como el sujeto económico y social protagónico que garantice la seguridad y soberanía alimentaria nacional, el respeto por el medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales y la redistribución demográfica que el país tanto necesita", precisó la entidad en su comunicado.