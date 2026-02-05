Lluvias: anticipan cómo va a seguir el clima para el campo

La Bolsa de Cereales publicó un informe agroclimático en el que señala que para los próximos días y hasta mediados de febrero el escenario no muestra un cambio importante: se esperan lluvias desparejas, con algunos focos que podrían recibir buenos milímetros, pero con amplias zonas que continuarían sin el agua necesaria, en un contexto que, además, combina temperaturas elevadas y una alta demanda hídrica de los cultivos.

Para el período comprendido entre el 5 y el 11 de febrero, la BCBA describe un escenario marcado por una fuerte irregularidad en las precipitaciones. “Las precipitaciones serán muy desparejas, dejando aportes abundantes sobre algunos focos, pero dejando a gran parte del área agrícola con aportes insuficientes”, señala el documento.

Las temperaturas mínimas se mantienen en valores normales a elevados, sin un alivio térmico generalizado BCBA

Según detalla, los mayores registros se concentrarían en sectores puntuales del oeste del área agrícola, con acumulados superiores a los 25 milímetros y focos de tormenta que se extenderían sobre el sur del NOA, el norte de la región pampeana, el centro de la Mesopotamia y el norte del Uruguay. En contraste, el resto del área agrícola recibiría aportes escasos, en muchos casos por debajo de los 10 milímetros, lo que limita la posibilidad de una recuperación más generalizada.

Las lluvias aparecen muy desparejas, con focos de tormenta y amplias zonas que recibirían milímetros escasos o nulos BCBA

A este patrón de lluvias se suma el impacto del calor. El informe indica que, durante estos días, “los vientos del trópico retornarán con vigor produciendo temperaturas sobre lo normal en el norte y el centro del área agrícola”, con máximas que superarían los 35 grados y, en algunos focos del norte, podrían ubicarse por encima de los 40 grados. Este contexto mantiene elevada la demanda hídrica de los cultivos y reduce el efecto positivo de las lluvias aisladas.

Hacia el cierre de este primer tramo, la entidad describe el ingreso de una masa de aire más fresco. “Junto con el frente, llegará una masa de aire fresco, provocando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola”, aunque aclara que las porciones centro-norte y norte mantendrían registros normales o superiores a lo normal.

Temperaturas máximas: Se esperan valores elevados en gran parte del área agrícola, con máximas por encima de lo normal en el norte y el centro del país BCBA

El informe extiende el análisis al período del 12 al 18 de febrero y refuerza una señal similar. Para esos días, vuelve a describir un escenario de calor acompañado por lluvias de variada intensidad, que deja nuevamente grandes áreas sin aportes suficientes .

Según el documento, en el inicio de esa semana los vientos del trópico volverían a intensificarse, generando temperaturas elevadas en gran parte del área agrícola, con máximas superiores a los 35 grados en amplias regiones. En paralelo, el paso de un frente de tormenta provocaría lluvias muy desparejas, alternándose áreas con aportes abundantes y focos de tormentas con extensas zonas donde los registros serían escasos o moderados.

Se repite el patrón de lluvias irregulares, con algunos sectores beneficiados y amplias áreas que continuarían sin aportes suficientes. BCBA

Al igual que en el período previo, hacia el final de esa semana se describe un nuevo descenso térmico asociado al ingreso de vientos del sur. Sin embargo, el informe aclara que este alivio térmico no modificaría el rasgo central del escenario, que sigue siendo la distribución irregular de las precipitaciones y la persistencia de zonas con déficit de agua.