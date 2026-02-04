“Soy muy positivo”: Santilli le dijo a una entidad del campo que espera la aprobación de la reforma laboral en el Senado

En la primera reunión de Consejo de 2026, Coninagro recibió en su sede al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro donde los productores pusieron sobre la mesa la situación de las economías regionales y una batería de propuestas orientadas a mejorar la competitividad del sector agropecuario. El funcionario se mostró confiado en la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

La reunión marcó el inicio de la actividad institucional del año para la entidad cooperativa y funcionó como un espacio de intercambio directo entre el funcionario y los consejeros de distintas provincias, quienes describieron las realidades productivas en sus territorios.

Según comentaron, durante el encuentro, Santilli dialogó con los productores y consejeros presentes, quienes le hicieron saber las distintas actualidades de las economías regionales a nivel país, en un contexto donde la rentabilidad, el acceso al crédito y la presión tributaria forman parte de las principales preocupaciones.

Antes de la reunión con el Consejo, el ministro fue recibido por el Comité Ejecutivo de Coninagro, que le entregó formalmente una serie de propuestas vinculadas al desarrollo del agro.

Santilli junto a dirigentes de Coninagro Gza. Coninagro

Según se detalló, el eje central de esos planteos estuvo puesto en la “simplificación y armonización tributaria entre niveles de gobierno”, un reclamo recurrente de las entidades que buscan reducir la superposición de cargas entre Nación, provincias y municipios.

Entre los documentos acercados al funcionario figuró también el informe del Semáforo de Economías Regionales, herramienta con la que Coninagro releva la situación de las distintas producciones del interior.

A su vez, se presentó una propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, con un enfoque concreto en inversiones clave para la producción.

Ese programa está orientado a obras y herramientas como “riego, malla antigranizo y hacienda, como complemento de las medidas contenidas en el Proyecto de Modernización Laboral”, según comentaron. El financiamiento fue otro de los ejes centrales. En ese sentido, se incluyó un “análisis de crédito al sector productivo, con énfasis en sectores con menor acceso al crédito y crédito más caro”, una problemática que afecta de manera dispar a las distintas economías regionales.

Las cooperativistas también acercaron “propuestas de políticas innovadoras para el agro”, nuevamente con foco en la cuestión impositiva y en nuevas herramientas financieras.

🗣️ Tras su paso por nuestra entidad, el Ministro del @MInterior_AR @diegosantilli, declaró: “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el Pte. Javier Milei”. 🌾



➡️ Además,… pic.twitter.com/0zI0mwOSi0 — CONINAGRO (@CONINAGRO) February 4, 2026

Dentro de ese paquete se destacó “una propuesta innovadora para crear el Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario”, pensado como un instrumento para amortiguar los impactos de crisis productivas o climáticas.

Tras la reunión institucional, Santilli realizó declaraciones donde puso el acento en el diálogo con el interior productivo. “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el presidente Javier Milei”, expresó.

El funcionario también vinculó la agenda productiva con el debate legislativo en curso. En relación con la reforma laboral, que se tratará en el Congreso, afirmó: “Soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene en el Senado. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.

Otro de los temas que abordó fue la infraestructura, punto sensible para la logística del campo. Allí hizo referencia a definiciones en materia vial a nivel nacional. “La decisión del ministro de Economía es que de acá a mitad de año tienen que estar los 9200 km de corredores viales ya concesionados”, señaló Santilli. Agregó: “Será un gran proceso, como pasa actualmente en la ruta 14 de Entre Ríos y Corrientes”.