En Expoagro: la Expo Braford Avanza tendrá su segunda edición

El miércoles 11 y el jueves 12 de marzo próximo la muestra tendrá su segunda edición

Según comentaron, el evento ganadero contará con su tradicional jura de corrales y de bozales, un taller de jura, concurso de jurados y remate de reproductores
En 2025, la Asociación Braford Argentina (ABA) se convirtió en la primera raza en organizar una exposición ganadera en Expoagro. Tras el éxito de esa experiencia inaugural, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo próximo la Expo Braford Avanza tendrá su segunda edición.

Según comentaron los organizadores, el evento se llevará a cabo en el sector ganadero del predio ferial y autódromo de San Nicolás y contará con su tradicional jura de corrales y de bozales, un taller de jura, concurso de jurados y remate de reproductores. Destacaron que, a la espera de una mayor participación de criadores, productores y visitantes de todo el país, habrá también un ciclo de charlas sobre la raza y una amplia propuesta gastronómica.

“La posibilidad de mostrar nuestro potencial en una de las muestras del sector agrícola-ganadero más importantes del mundo es, sin dudas, una gran oportunidad y un gran desafío para la raza”, evaluó el presidente de ABA, Juan Manuel Alberro.

Un buen comienzo

Informaron que esta segunda edición de la Expo Braford Avanza responde a los buenos resultados obtenidos el año pasado. “Se superaron ampliamente las expectativas”, ratificaron en la asociación.

Recordaron que el año pasado el evento tuvo más de 150 animales en pista y una gran respuesta por parte de criadores, productores y el público general. Además, también se consolidó como un espacio de encuentro para el sector, con un ciclo de charlas enfocado en las virtudes de la raza y un espacio gastronómico propio, “Braford a las brasas”.

Ahora, para Expoagro 2026 edición YPF Agro, dijeron que van a elevar la vara y poner el foco en consolidar la presencia de la raza, que atraviesa un muy buen presente a nivel nacional.

La agenda 2026

Con un cronograma ya confirmado, en Braford aseguraron que contarán con “más reproductores, más expositores y un completo ciclo de charlas”. Por su parte, nuevamente en alianza con las firmas Abuelo Don Julio y Deleites del Litoral, tendrán su patio gastronómico exclusivo, donde los visitantes podrán degustar carnes Braford y conocer de primera mano su calidad, terneza y sabor.

El jurado a cargo de esta edición será el médico veterinario Diego Grané, asesor genético de amplia trayectoria y con amplio prestigio en la ganadería de la Argentina y todo el Mercosur. Auspiciarán la iniciativa el Laboratorio CDV y Mecano Ganadero.

