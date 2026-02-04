Nació un gigante del agro: Bunge cerró la fusión con Viterra en la Argentina y se conoció el CEO

Tras un largo procedimiento de aprobaciones internacionales y nacionales, que incluyó negociaciones estratégicas, Bunge anunció la finalización del proceso de combinación con Viterra en la Argentina. El acuerdo de fusión se dio por US$18.000 millones y se considera uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector agroindustrial en la última década, que dará lugar a una compañía líder global en soluciones agroindustriales con un valor combinado de aproximadamente US$34.000 millones. Ambas exportaron un total de 23 millones de toneladas de granos y subproductos durante 2025, por lo que ahora se convertirán en el principal jugador del comercio exterior agroindustrial argentino.

Desde la firma señalaron que continúan trabajando para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos para las aprobaciones regulatorias y corporativas correspondientes del país. Este hito continúa el proceso de integración global anunciado en julio de 2025, fortaleciendo la posición de Bunge como un actor clave en la industria agroalimentaria de la región.

“La finalización de esta integración representa un paso estratégico para nuestra compañía. La combinación de capacidades, talento y experiencia nos permitirá ofrecer soluciones más eficientes y un servicio de mayor valor para productores, clientes y socios estratégicos. Reafirmamos así nuestro compromiso con el crecimiento de la industria agrícola en la Argentina y a nivel global”, dijo Vladimir Barisic, Country Manager de Bunge en la Argentina.

En el marco de la integración, Barisic, que lideró Viterra en la Argentina, Paraguay y Uruguay, asumirá como Country Manager de Bunge en Argentina / Cono Sur.

Bunge y Viterra anunciaron su fusión en la Argentina tras un largo proceso Marcelo Manera

En la firma recordaron que durante el período de transición, Bunge y Viterra mantuvieron operaciones independientes en la Argentina para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de todos los procesos locales.

Este último paso se da dos años después de trámites regulatorios y aprobaciones en mercados clave, siendo la última en China. La operación global integra los activos de dos gigantes con presencia en más de 50 países, fortaleciendo la capacidad de originación, procesamiento y distribución de productos agrícolas. El nuevo gigante comercial tendrá, como se dijo, un valor aproximado de US$34.000 millones, según consignó Reuters meses atrás.

Tras conocerse la fusión nacional, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) saludaron “el proceso de integración estratégica entre Bunge y Viterra, dos empresas socias de esta Cámara, que a partir de ahora operan como Bunge Argentina”.

Desde @CamaraAceites y @exportcereales saludamos el proceso de integración estratégica entre Bunge y Viterra, dos empresas socias de esta Cámara, que a partir de ahora operan como Bunge Argentina. pic.twitter.com/xieVZd4inu — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) February 3, 2026

De acuerdo con los términos del acuerdo aprobados por los Consejos de Administración, los accionistas de Viterra recibieron aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge y unos US$2000 millones en efectivo, lo que representa una contraprestación de aproximadamente el 75% en acciones de Bunge y el 25% en efectivo. Los tenedores de Bunge se quedaron con el 70% de la compañía combinada, mientras que los de Viterra el 30%.

Con esta integración, la nueva Bunge consolida su lugar en el selecto grupo de las “ABCD” (junto a ADM, Cargill y Louis Dreyfus), las empresas que dominan el comercio mundial de granos.

La agroexportación es clave para el país Gentileza: Cámara de Puertos

A nivel global, la firma está comandada por Greg Heckman como CEO global. En su mensaje sobre la fusión, declaró: “Hoy es un momento decisivo para nuestra empresa y nuestro equipo global al completar esta transformadora combinación de negocios. Agradezco a nuestros colegas, cuya energía, colaboración y compromiso nos han permitido alcanzar este hito. Juntos hemos formado una organización más sólida con capacidades y experiencia mejoradas para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, maximizar el valor para nuestros grupos de interés y cumplir nuestro propósito común de conectar a los agricultores con los consumidores para suministrar alimentos, piensos y combustible al mundo. Ahora comenzamos la emocionante labor de unir nuestros equipos y operaciones, uniendo nuestras fortalezas para alcanzar el máximo potencial de esta combinación".

Gregory Heckman, CEO global de Bunge Bunge

De acuerdo con el ranking de exportadores que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Viterra exportó en 2025 un total de 12,43 millones de toneladas, lo que le permitió ubicarse en el segundo lugar del podio, con un crecimiento interanual del 32,37%. En tanto, Bunge colocó en el exterior 10,56 millones de toneladas, y se posicionó en el quinto puesto del listado. Es decir, ambas habrían operado en 2025 cerca de 23 millones de toneladas, un volumen que las ubicaría como el mayor exportador de granos del país. Muy por encima de Cargill, que lideró el ranking con 17,3 millones de toneladas.