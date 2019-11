Para los exportadores, deben buscarse "puntos de equilibrio" para no afectar el ingreso de divisas; el gobernador Juan Schiaretti señaló que hay que "cuidar" al sector

La posibilidad de que el presidente electo, Alberto Fernández, suba las retenciones al campo y a otros sectores de la economía generó nuevas reacciones de preocupación en la cadena agroindustrial, en funcionarios del actual gobierno y hasta de parte del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que -aunque sin referirse a los derechos de exportación- expresó un explícito apoyo al campo.

La semana pasada, como informó LA NACION, delegados y directores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazaron un posible incremento de los derechos de exportación. Antes, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en Córdoba, y la Sociedad Rural de Rosario también habían fustigado un eventual aumento.

Quizás influidos por el temor a un incremento de los derechos de exportación en el próximo gobierno, en los últimos meses los productores hicieron fuertes ventas anticipadas de la nueva campaña agrícola y los exportadores, a su vez, realizaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un elevado volumen. Se trata de casi 12,4 millones de toneladas de maíz, 8 millones de toneladas de trigo y tres millones de toneladas de soja.

Según cálculos de Gustavo López, especialista de la consultora Agritrend, toda esa mercadería exportada equivale al ingreso de divisas por casi US$4600 millones y el correspondiente pago de US$490 millones en concepto de derechos de exportación. Dicho de otra manera, con las actuales retenciones los exportadores ya tienen asegurado ese monto por derechos.

Los temores aumentaron el domingo pasado, cuando en un reportaje publicado por el diario Página 12 Alberto Fernández dijo que "en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo". Y al referirse a cómo podría achicar o cerrar las cuentas fiscales agregó: "Me encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal".

En este contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras, pidió que si el próximo gobierno sube las retenciones lo haga sin afectar el ingreso de divisas y buscando "los mejores puntos de equilibrio".

Necesidad fiscal

"Hoy claramente los economistas, los referentes que se escuchan [de Alberto Fernández] indican que va a haber una corrección, una suba [de las retenciones]", señaló el ejecutivo en diálogo con FM Led. Idígoras se preguntó cuál podría ser "el mejor escenario fiscal posible" en materia de retenciones. Al respecto, indicó: "Hay que buscar los mejores puntos de equilibrio".

Según Idígoras, "sería necio pedir que no existieran derechos de exportación" considerando las necesidades fiscales del país.

"Hay un escenario de necesidad fiscal y la política de derechos de exportación ha sido aplicada por todos los gobiernos, incluido el de Macri", indicó el presidente de Ciara-Cec.

Remarcó que en materia de retenciones se puede trabajar con la "sensibilidad por cadenas de valor". Idígoras dijo que los productores perciben que ya "hicieron un gran esfuerzo" con las retenciones.

Ayer, en un acto en Río Cuarto, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, pidió "cuidar al campo". Y añadió: "Siempre es bueno reafirmar la importancia que tiene el campo para nuestra Córdoba. Y es bueno saber que el progreso de la provincia estuvo, está y estará vinculado al complejo agroalimentario", escribió Schiaretti en un tuit tras ese evento. Luego indicó: "Por eso, hay que cuidarlo, hay que darle herramientas para que pueda producir más y mejor. Porque si hay un sector que invierte en la provincia todo lo que gana, es el sector agroalimentario".

En tanto, el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, también usó la red Twitter para referirse a la posibilidad de que el próximo gobierno suba los derechos de exportación. "Aumentar las retenciones perjudicaría la producción. Quedó demostrado que la disminución de ese impuesto incentivó al productor a incrementar el área sembrada. Así llegamos a 147 millones de toneladas. Sería una lástima dejar pasar esta oportunidad de seguir creciendo en producción y empleo", señaló.

Efectos

En un estudio, Marianela de Emilio, técnica del INTA Las Rosas (Santa Fe), analizó qué ocurrió en el campo a nivel nacional entre 2007 y 2015 (con el gobierno anterior) y entre 2015 y 2019 (con Mauricio Macri) mientras se aplicaron dos políticas diferentes en materia de retenciones. El trigo y el maíz tuvieron retenciones de 28% y 25% en 2007 y de 23% y 20% desde diciembre de 2008. En tanto, en diciembre de 2015 se bajaron a 0% hasta que en septiembre de 2018 volvieron con el esquema de una tasa fija de $4 por dólar exportado.

"Desde la campaña 07/08 hasta la 15/16, la superficie sembrada con soja y maíz aumentó un 20%, mientras la de trigo se redujo un 34%. Sin embargo, desde la campaña 15/16 hasta la 18/19, cuando la retención al maíz y al trigo fue del 0%, la superficie de siembra de soja se redujo en 12%, mientras que la siembra de maíz y trigo sumó 56% y 72%, respectivamente", señaló la técnica.