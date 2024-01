escuchar

“Chau cosecha récord”. Es la frase que comenzó a circular en algunos grupos de productores del oeste bonaerense, acompañada por un mapa que detalla la cantidad de agua disponible en el suelo. Esta expresión refleja una creciente preocupación, ya que, con un pronóstico de 10 días sin lluvias y la llegada de altas temperaturas, en una región donde advierten la falta de reservas de agua en el suelo, se ven amenazados los cultivos que, según alertan, en algunas localidades comenzaron a mostrar signos de estrés hídrico.

La agonía de la sequía persistió en el oeste bonaerense hasta finales de 2023, manteniéndose prácticamente seco, mientras otras áreas de la región agrícola experimentaban un alivio parcial. No fue hasta noviembre y diciembre que en esta zona comenzó a manifestarse el fenómeno de El Niño, lo que marcó el inicio de las tan necesarias lluvias. Sin embargo, los productores alertan que esta tendencia de los últimos dos meses del año no continuó en enero.

Cultivo de maíz en Carlos Tejedor

Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, señala que en enero solo cayeron 23 milímetros en la localidad, los cuales, junto con las lluvias de noviembre y diciembre, cuando recién se manifestó El Niño en la zona, no fueron suficientes para reponer las napas. “En los próximos diez días no hay lluvia en el horizonte y se esperan altas temperaturas. Las vertientes están muy baja, por lo que los cultivos dependen de la lluvia. Los maíces ya no están iguales, y la soja comenzó a mostrar signos de estrés. Hay un inicio de estrés en los cultivos”, advierte.

En rigor, el jueves pasado en diálogo con LA NACION, Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología, habia alertado que durante los siguientes diez días se preveía una escasez de lluvias, especialmente en Santa Fe y en gran parte de Buenos Aires. No obstante, “entramos en enero con muy buenas reservas de humedad; entonces los suelos van a ceder el agua que no trae la lluvia como para aguantar bien estos 10 días. El 28 [del actual], posiblemente, va a volver a llover y febrero también”, dijo.

Cultivo de soja con falta de agua

En este contexto, Reymundo dijo registraron algunos daños en los girasoles de ciclo tardío, así como en la soja en etapa reproductiva. De no recibir lluvias en los próximos 15 días, indica que se anticipa que tanto la soja como el maíz experimentarán un deterioro adicional.

Asimismo, destaca que la soja de segunda y el maíz tardío son los cultivos más afectados en el sur del partido, que es la zona más complicada.

En este contexto, en Carlos Tejedor también se encendieron las alarmas por la falta de lluvias y el pronóstico de altas temperaturas. Según detalló, Dante Garciandia el partido finalizó la siembra de cultivos de gruesa hace 10 días. “El perfil está muy ajustado de humedad (sin napa freática), cultivos de primera (maíz, girasol y soja), transitando etapa crítica. Si se sucede el pronóstico de 10 días sin lluvias, altas temperaturas y viento, estará en juego buena parte de la campaña 23/24. No está todo dicho aún”, indica.

En enero en esta localidad se registraron 43 milimetras, un valor que indica está “muy por debajo de lo normal”. En este contexto, y teniendo en cuenta que el año pasado fue uno de los más secos de la historia, sostuvo: “Hasta aquí no se sucedieron altas temperaturas, pero si ahora alertan los últimos días de enero muy caluroso, y sin nada de lluvias, eso será un combo perfecto, para afectar cultivos de gruesa que hasta acá venían con lo justo”.

Agua en el suelo a dos metros del suelo

Luis Ignacio Mateos, productor de Roberts, en el partido bonaerense de Lincoln, también alerta que los cultivos “empiezan a marcar la necesidad de lluvias”. En ese sentido, manifiesta la preocupación porque remarca que “se viene una situación crítica”. “Los cultivos, tanto de soja como de maíz, justo ahora empiezan su mayor demanda de humedad, ya que algunos están en estado reproductivo y otros están entrando justo ahora”. Según detalló, hasta el momento venían a buen ritmo de lluvias y habían registrado 106 mm.

En Trenque Lauquen la situación es “complicada”. La productora María Elena Bidart contó que se reunieron con unos productores y uno de los temas que se planteó es la preocupación por la semana que se viene sin lluvia y con altas temperaturas. “Por el momento hay zonas que tienen bien los cultivos, pero necesitan agua. Van a ser días complicados estos, así que ya estamos preocupados”, sostuvo.

Cultivos en Carlos Tejedor

Por otro lado, señala que hay algunos que se anticiparon y comenzaron a picar el maíz, ya que es una zona de mucho tambo.

En tanto, más hacia el centro, en Olavarría, el presidente de la entidad rural local, Eduardo Alem, indica que también ya empieza a haber estrés hídrico. “Nos espera una semana complicada, de temperatura y falta de lluvias. Los cultivos están muy buenos, pero vamos a ver cómo terminan enero. Seguramente los lotes con menos aptitud agrícola va a quedar afectados”, comenta.

Temas SequíasojaMaíz