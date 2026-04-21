Hay precios récord: por el boom de las exportaciones de carne llegaron más de US$1000 millones en el primer trimestre de 2026

Hay un boom en las ventas al exterior de carne vacuna y los datos lo reflejan de manera contundente. Las exportaciones de este producto alcanzaron los US$1070,8 millones en el primer trimestre del año, un 52,9% por encima de igual período de 2025, según informó hoy el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC.

El reporte de la entidad, que agrupa a los frigoríficos que realizan más del 90% de los envíos de carne vacuna, fue categórico con lo sucedido también en tonelaje: en los tres primeros meses de 2026 se exportaron 164.100 toneladas peso producto. Se trata de un salto del 14,3% versus igual lapso de 2025.

Para destacar, el desempeño de marzo pasado fue realmente muy bueno y explicó una parte considerable del aluvión de dólares del trimestre, según se desprende del trabajo del ABC. Se mandaron al exterior 61.600 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada por US$419,3 millones de dólares. En términos porcentuales, este comportamiento significó que subieran un 25,1% los volúmenes embarcados y un 34% el ingreso de divisas, respectivamente, versus febrero último.

En marzo pasado se mandaron al exterior 61.600 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada por US$419,3 millones de dólares [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

Al comparar marzo de 2026 respecto de marzo de 2025 el salto de las ventas al exterior toma una dimensión mayor. “Con relación al mes de marzo de 2025, los volúmenes exportados resultan un 38,5% superiores, mientras que el valor obtenido ha sido un 97,9% mayores”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores ABC.

El auge de las exportaciones vino traccionado por una mejora de los valores por el producto en el exterior: ABC dijo: "El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de marzo de 2026 de US$6802 por tonelada. Este valor resulta un 7,1% superior al obtenido en febrero último y un 42,9% más elevado que el precio medio de marzo de 2026, que había sido de US$4760 por tonelada.

El informe indicó que, luego del pico de US$6300 por tonelada de abril de 2022, los precios bajaron a un piso de US$3740 a mediados de 2024. El año pasado hubo una recuperación paulatina hasta los US$6802 de marzo último.

China es el primer cliente de la Argentina en carne vacuna

Por mercados, China es el gran comprador que sigue teniendo la Argentina. Al respecto, ABC detalló que ese mercado significó el 61,7% del acumulado en los primeros tres meses del año. Los valores pagados por ese mercado son buenos y así lo destacó el trabajo: “El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en marzo de 2026 se ubicó alrededor de los US$5786 por tonelada, quedando apenas por debajo del máximo de US$5900 que se había obtenido en mayo de 2022″.