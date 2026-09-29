Créditos para invertir en el campo: las opciones de financiamiento de Banco Provincia para la próxima campaña

Con la siembra gruesa en marcha, el costo de incorporar maquinaria, tecnología, equipamiento e infraestructura se convierte en uno de los principales desafíos para los productores que buscan mejorar la productividad. En ese escenario, el financiamiento aparece como una herramienta para afrontar inversiones de capital que requieren desembolsos importantes y cuyos resultados se recuperan de acuerdo con el ciclo de la actividad agropecuaria. En esa línea, en el Banco Provincia indicaron que tienen para el sector agropecuario distintas alternativas de crédito para productores y empresas del sector.

Destacaron que la incorporación de tecnología y maquinaria “es uno de los factores que más impacta en la competitividad del agro”. “Desde sembradoras y pulverizadoras hasta instalaciones e infraestructura para la producción, estas inversiones permiten aumentar rendimientos, optimizar costos operativos y mejorar los procesos productivos”, indicaron.

En ese sentido, señalaron que las líneas de financiamiento de mediano y largo plazo “adquieren especial relevancia en un contexto donde los productores comienzan a definir las decisiones de inversión para la próxima campaña”.

En esa línea, indicaron que la entidad que preside Juan Cuattromo continúa fortaleciendo su articulación con entidades representativas del sector, entre ellas Magriba, para ampliar el acceso al financiamiento y extender el alcance de estas herramientas en todo el territorio

“Las herramientas crediticias financian la compra de bienes de capital nuevos y usados, tanto en pesos como en dólares, con plazos de hasta 48 meses y modalidades de amortización flexibles que contemplan cuotas semestrales. De esta manera, el esquema de pago se adapta a los ciclos de ingresos característicos de la actividad agropecuaria, lo que facilita la planificación financiera de cada proyecto”, informaron en la entidad que preside Juan Cuattromo.

Expresaron que la propuesta de la entidad bancaria busca financiar maquinaria agrícola, implementos, equipamiento y soluciones tecnológicas destinadas a optimizar procesos productivos y mejorar la eficiencia de los establecimientos.

“Uno de los principales diferenciales es la red de acuerdos que la entidad mantiene con empresas proveedoras del sector agropecuario. Estas alianzas permiten acceder a condiciones financieras especiales para la adquisición de maquinaria, implementos y equipamiento estratégico, lo que genera oportunidades concretas para quienes buscan renovar activos o ampliar su capacidad productiva”, dijeron.

“Las herramientas crediticias financian la compra de bienes de capital nuevos y usados, tanto en pesos como en dólares, con plazos de hasta 48 meses y modalidades de amortización flexibles que contemplan cuotas semestrales", informaron en el Banco Provincia

En esa línea, indicaron que Banco Provincia continúa fortaleciendo su articulación con entidades representativas del sector, entre ellas Magriba, para ampliar el acceso al financiamiento y extender el alcance de estas herramientas en todo el territorio.

Además, remarcaron que “la banca pública bonaerense ofrece condiciones diferenciales para financiar inversiones orientadas a una producción más sustentable, lo que promueve la incorporación de tecnologías que optimizan el uso de los recursos y reducen el impacto ambiental”.

Por último, destacaron que para más información sobre las líneas vigentes, condiciones, destinos financiables, tasas, plazos y convenios disponibles, los interesados pueden consultar el portal de financiamiento del banco, donde se puede encontrar el detalle completo de las herramientas crediticias para acompañar inversiones en maquinaria, equipamiento, tecnología y proyectos vinculados al desarrollo productivo del sector agropecuario.