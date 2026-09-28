“Gran Hermano”: de la hectárea al scoring, cómo los datos empiezan a construir el balance invisible del productor

El productor todavía no sembró y el sistema ya sabe bastante sobre él. Sabe dónde está el campo, quién es su propietario, quién lo explota, bajo qué contrato, por cuánto tiempo, cuántas hectáreas comprende y cuál es la forma de retribución acordada.

Cuando comienza la campaña, la información se multiplica. A través del SISA se declaran existencias, superficie sembrada y cultivos. Para determinadas especies se identifica también el cultivar utilizado y el Inase puede requerir información adicional sobre la semilla y su origen legal. En otras palabras, mucho antes de que exista una venta, el Estado ya dispone de una fotografía bastante precisa de la capacidad productiva del establecimiento.

Después llega la cosecha y comienza otra etapa de la trazabilidad. La Carta de Porte Electrónica identifica quién transporta el grano, de dónde sale, adónde va, qué actores intervienen, los kilos transportados e incluso la tarifa del flete. El grano empieza a dejar una huella digital desde que abandona el campo.

El grano empieza a dejar una huella digital desde que abandona el campo Augusto Famulari

A ello se suma la creciente trazabilidad de la semilla. Especie, cultivar, origen y documentación van incorporándose a sistemas que permiten relacionar lo declarado productivamente con la semilla efectivamente utilizada.

Cuando el grano llega a destino, la información continúa acumulándose. Aparecen las certificaciones de depósito, retiro o transferencia y posteriormente la Liquidación Primaria de Granos.

La RG 5894/2026 profundizó este proceso al vincular, para determinados efectos del SISA, la Liquidación Primaria con la correspondiente certificación. Se conectan así la mercadería físicamente recibida y la operación comercial que posteriormente la liquida.

Peso, calidad, contraparte, precio, retenciones y documentación fiscal terminan convergiendo en los sistemas de ARCA. Y allí aparece probablemente el aspecto más importante.

Peso, calidad, contraparte, precio, retenciones y documentación fiscal terminan convergiendo en los sistemas de ARCA, y allí aparece probablemente el aspecto más importante

Con IVA Simple, el organismo dispone de comprobantes emitidos y recibidos y de buena parte de las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y saldos informados por sus distintos sistemas. El contribuyente continúa siendo responsable de su declaración jurada, pero ARCA posee cada vez más elementos para reconstruir anticipadamente la operación económica y, sobre todo, detectar aquello que no resulta consistente.

El cultivo deja de ser solamente producción futura y la información sobre ese cultivo comienza a transformarse en respaldo económico y financiero

Pocas actividades presentan semejante grado de trazabilidad. Una empresa de servicios puede facturar determinado importe sin que el fisco conozca previamente cuántas horas trabajó. En agricultura, en cambio, puede conocerse el campo, las hectáreas explotadas, el cultivo implantado, parte de la semilla utilizada, el grano transportado, su destino, el stock y finalmente cuánto, cuándo, a qué precio y a quién se vendió. Por eso el SISA está dejando de ser simplemente un registro tributario.

El dato empieza a tener valor económico

El paso siguiente ya comenzó. Un ejemplo particularmente interesante es BC Explorer, la plataforma digital desarrollada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Dentro de un mismo ecosistema incorpora herramientas de Legajo Digital, financiamiento, trazabilidad, información económica y análisis crediticio.

Su módulo Crédito Inteligente muestra con claridad hasta dónde puede llegar este proceso: cruza el Legajo Digital con información de catastro rural, plan productivo, estimaciones agrícolas, bases de riesgo, créditos comerciales y monitoreo satelital. Mediante inteligencia artificial, big data y herramientas de análisis, esa información permite evaluar en pocos minutos el perfil y riesgo crediticio de un productor.

La misma plataforma permite estructurar una Prenda de Cultivo, utilizando la siembra como garantía para obtener financiamiento, e incluso contempla servicios de seguimiento y monitoreo de los cultivos prendados.

Pocas actividades presentan semejante grado de trazabilidad; una empresa de servicios puede facturar determinado importe sin que el fisco conozca previamente cuántas horas trabajó

Es un cambio conceptual enorme: el cultivo deja de ser solamente producción futura y la información sobre ese cultivo comienza a transformarse en respaldo económico y financiero.

Si conocemos hectáreas, cultivo, producción esperada, existencias y antecedentes y agregamos precios disponibles y futuros, costos, obligaciones comerciales y financiamiento, técnicamente es posible construir un flujo de fondos probable de la explotación con un grado creciente de precisión.

Para un banco significa evaluar mejor un crédito. Para un proveedor, dimensionar capacidad de pago y límite comercial. Para una aseguradora, conocer el riesgo que pretende cubrir. Para una Bolsa, desarrollar nuevos servicios financieros y de trazabilidad. Y para ARCA, Inase o Senasa, disponer de instrumentos mucho más sofisticados para controlar consistencia y seleccionar fiscalizaciones.

La expresión “Gran Hermano” resulta inevitable. Quizás sea más preciso hablar de una radiografía digital del productor: una enorme trama de información que comienza con la tierra, sigue con la semilla y la producción, acompaña físicamente al grano y termina en la venta y la declaración de impuestos.

Nunca el sector agropecuario estuvo tan medido, documentado y trazado. Esto puede significar mejores créditos, menores costos, seguros mejor diseñados, más transparencia y controles públicos mucho más eficientes. Pero también abre una discusión que recién comienza: quién podrá acceder a semejante cantidad de información, para qué podrá utilizarla y cuáles deberán ser sus límites.

Porque el productor del siglo XXI ya no genera solamente soja, maíz o trigo. También genera datos. Y esos datos comienzan a convertirse en un activo. Con BC Explorer aparece una idea adicional muy potente: el verdadero activo no es el SISA aisladamente, sino la posibilidad de conectar sus datos con otras capas de información. La página de Crédito Inteligente ya habla expresamente de integrar sistemas internos de empresas, bases externas y fuentes públicas.

El autor es socio de Tristán y Asociados