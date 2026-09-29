Los criadores Braford preparan una muestra con lo mejor de su genética

La raza Braford lucirá sus mejores ejemplares en la muestra Nacional Primavera, que se realizará del 6 al 8 de octubre en el predio de la Sociedad Rural del Chaco, en Margarita Belén.

Organizada por la Asociación Braford Argentina (ABA), con el impulso de Expoagro, la exposición combinará la evaluación de reproductores, el intercambio técnico y distintas propuestas vinculadas al desarrollo de la ganadería.

En la exposición habrá unos 184 animales de 28 cabañas de siete provincias: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. “Una convocatoria que refleja el alcance regional de la raza y anticipa una exposición con fuerte presencia de la ganadería del norte y el litoral”, dijeron los organizadores.

Al respecto, Juan Manuel Alberro, presidente de la ABA, expresó: “Se viene una semana muy ganadera, con muchos programas para capacitarse y ver lo mejor de la raza a nivel regional y nacional. Tenemos mucha expectativa que sea un punto de encuentro para hablar de ganadería”.

Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina

A su vez, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó la continuidad del trabajo conjunto: “Es una gran satisfacción volver a acompañar a la Asociación Braford Argentina en la Nacional Primavera, un evento que representa una verdadera celebración de la raza y de todo su potencial productivo. La continuidad de este trabajo conjunto refleja un vínculo que se fortalece año tras año y que compartimos con un objetivo común: generar espacios que impulsen el desarrollo, la innovación y la competitividad de la ganadería argentina”.

Las subastas on line serán otro de los atractivos de la Nacional de Primavera de Braford Guillermo Billordo

El lunes 6 habrá un remate de hacienda bajo el martillo de UMC y Haciendas Villaguay. Mientras que el jueves 8 será la venta de reproductores en pista y a las 15 se realizará el primer remate de Horizonte Braford. Al respecto, Alberro explicó: “Es una concentración de vientres Braford presencial y por streaming, donde van a tener muy buena genética Braford, tanto en vaquillonas preñadas como en vaquillonas para servicio, y en terneras. Realmente, el futuro de tu rodeo comienza en este remate de horizonte Braford”.

Los mejores de la primavera

El miércoles 7 se realizarán las Juras de Corrales y el jueves 8, la Jura a Bozales. Gustavo Alcalá será el encargado de evaluar en pista a los reproductores. Como médico veterinario, Alcalá ha trabajado en establecimientos comerciales y cabañas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, con una especial vinculación con la raza Braford.

Su recorrido incluye una amplia experiencia como jurado y secretario de jura en exposiciones y sociedades rurales de distintas provincias del país, entre ellas Palermo, ExpoBRA, Jesús María, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, informaron los organizadores.

A la hora de evaluar los ejemplares, Alcalá buscará ir más allá de la calidad racial para poner el foco en animales productivos, funcionales y eficientes, según dijo. “Sobre todo, buscar animales que, fuera de su calidad racial, sean animales productivos y que sigan sumando a la raza”, señaló. En su criterio, será fundamental combinar lo observado en pista con los datos de las DEPS, atendiendo especialmente al frame moderado, el desplazamiento, la estructura y la aptitud reproductiva. “Hay que hacer el mix de evaluar los fenotipos con los datos de las DEPS y tratar de ir encontrando estos individuos que sigan aportando a la raza”, resumió el jurado.

Gustavo Alcalá, será el encargado de evaluar en pista a los reproductores en la Nacional Primavera Braford

El conocimiento también será protagonista

El martes 6, se realizará Congreso de carnes del NEA, organizado por Braford Junior NEA, con un temario muy amplio, debates y paneles con referentes muy importantes del sector. “Está destinado a productores ganaderos, profesionales, estudiantes, empresas, instituciones y jóvenes vinculado al sector agropecuario. Buscamos generar un espacio abierto de encuentro e intercambio, donde puedan participar tanto quienes ya forman parte de la actividad como quienes se quieren formar y quieren conocer las nuevas herramientas y oportunidades para el desarrollo de la ganadería en la región”, detalló Daniel Ramirez, estudiante de Agronomía y miembro de Braford Junior NEA.

En tanto, el miércoles 7 habrá un Foro de Criadores y Productores Braford. “Es un espacio para debatir, compartir e intercambiar información y datos técnicos. Vamos a trabajar sobre transferencia a embriones, manejo de donantes y receptoras, y atención de partos. Habrá representantes técnicos de todo el Mercosur”, detalló Alberro.

La Nacional Primavera Braford cuenta con el gobierno de Chaco como anfitrión, la Secretaría de Agricultura de la Nación como sponsor y John Deere con una alianza estratégica. Además, Cestari, Ceta Capital Humano y la Fundación ArgenINTA acompañan la muestra.