Crisis en Lácteos Verónica: el gobierno de Santa Fe envió cajas de alimentos mientras 700 trabajadores siguen sin cobrar

SANTA FE.- Mientras las 700 familias de los trabajadores de la empresa láctea Verónica, con plantas en Classon (sur), Lehmann (centro) y Suardi (noroeste) de esta provincia, están preocupadas por el futuro de la firma, la familia Espiñeira, propietaria de la empresa, busca compradores en el mercado local, según trascendió.

Mientras tanto, el gobierno provincial envió cajas de asistencia alimentaria para empleados de las diferentes plantas lácteas de la compañía. En este contexto, el sábado pasado, los trabajadores se movilizaron nuevamente hasta la planta de Lehmann, donde expusieron la crítica situación que enfrentan por el incumplimiento en el pago de salarios.

La lista de interesados por la firma, dada la coyuntura económica del sector y del país, no es extensa. En medios empresarios se admite que esos interesados operan en la provincia, algo factible teniendo en cuenta la cantidad de pasteurizadoras radicadas en este territorio.

En la lista figuraba, según había trascendido, la Cooperativa Guillermo Lehmann, con sede en Pilar, cerca de Esperanza, y desde hace más de 68 años brindando servicios relacionados con acopio de granos, consignación de hacienda, fabricación y venta de alimentos balanceados, comercialización de agroinsumos, multiplicación y venta de semillas, y expendio de combustibles, seguros, entre otras actividades.

Hace cuatro meses que los jefes de esas familias no cobran el sueldo. Solo recibieron adelantos que no superaron los $30.000 por semana

La Lehmann, como se la conoce en el sector, viene ampliando su presencia en el mercado pero al parecer prefiere los servicios. Noelia Amione, responsable del área de Comunicación de la cooperativa, fue terminante en su respuesta a LA NACION. “No está en la agenda de la cooperativa”, aseguró cuando se la consultó sobre un supuesto interés de la firma por acceder al control de Verónica. “No hay ningún tipo de transacción en marcha”, insistió para aclarar que a esa cooperativa no le interesa Verónica.

En la lista también trascendió que está Savencia. La empresa francesa ingresó al negocio lácteo santafecino hace algunos años. En febrero de 2011, el Groupe Soparind Bongrain compró la tenencia accionaria de la Asociación Unión Tamberos (AUT) que controlaba Milkaut, con sede en Franck, al oeste de la capital provincial, por un monto de US$55 millones. Desde 2015, la empresa francesa pasó a llamarse Savencia Fromage & Dairy. Años después, en 2023, la misma compañía compró Ilolay (de los Sucesores de Alfredo Williner) con sede en Rafaela.

Pese a los comentarios que se realizan en el sector, hasta el momento ningún directivo respondió a consultas sobre si existe un interés palpable en la empresa de los Espiñeira.

Desde enero, según trascendió, en el caso de la planta de Lehmann, se bajó hasta un promedio de 15.000 litros por día de leche recibida para procesar; en una empresa que puede trabajar 500.000 o 600.000 litros por día.

Debe indicarse que el conflicto en Verónica es seguido muy de cerca por la cartera laboral provincial, aunque voceros de la misma reiteraron que “la cuestión es problema de privados y es en ese ámbito donde deben tomarse decisiones”, aunque sigue el monitoreo de lo que sucede con los trabajadores.

En tanto, hace cuatro meses que los jefes de esas familias no cobran el sueldo. Solo recibieron adelantos que no superaron los $30.000 por semana.

A la par, la láctea está prácticamente paralizada en todas sus plantas. Lehmann trabaja esporádicamente procesando leche a fasón; pero Suardi y Classon-Totoras están desactivadas.

En tanto, las deudas crecen y sin producción difícilmente ingresen fondos para atender tantos reclamos. Ante la falta de tareas, los operarios se presentan en las paradas habituales del colectivo y certifican el incumplimiento empresarial mediante exposiciones civiles.

Ante tal panorama, en el gobierno provincial se ordenó una asistencia alimentaria para trabajadores de Verónica. El Ministerio de Desarrollo Humano envió 250 módulos (cajas de asistencia alimentaria) para empleados de la planta láctea en Lehmann.

Lo propio se hizo con trabajadores de las restantes plantas, quienes recibieron igual asistencia para paliar la emergencia familiar, consistentes en productos esenciales, aunque se aclaró en la entidad sindical que agrupa a los empleados lácteos (Atilra) que “esto significa una ayuda, pero no es la solución”.

Protesta

Como una clara intención de mantener visibilizado el problema, empleados, acompañados por sus familias, se movilizaron nuevamente este sábado hasta la planta de Lehmann, donde expusieron la crítica situación que enfrentan por el incumplimiento en el pago de salarios.

Bajo la consigna “700 familias dependen de Lácteos Verónica. Basta de abandono”, varios trabajadores calificaron la situación como una “burla”, al tiempo que exigieron definiciones sobre el futuro de las plantas.