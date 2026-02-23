Murió Jorge Chemes, expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, a los 64 años

El expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y exdiputado nacional de Frente Progresista Cívico y Social, Jorge Chemes, murió este domingo a los 64 años. La noticia fue confirmada por diferentes entidades rurales que lo despidieron con emotivas palabras.

“Con profundo pesar despedimos a Jorge Chemes, tambero entrerriano y expresidente de CRA, dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino”, escribió la CRA en un comunicado y destacó su trayectoria ligada a actividades rurales.

Chemes fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral Sur de CREA y fundador y presidente de CREA Nogoyá.

A su vez presidió durante dos mandatos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y, tras su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana en el conflicto del campo de 2009 por la ley 125, fue electo diputado nacional, donde impulsó numerosos proyectos en defensa del sector e integró comisiones vinculadas al quehacer agropecuario.

En CRA fue electo presidente por unanimidad, luego de haberse desempeñado durante dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero. También coordinó la Mesa de Lechería que integraba a representantes de toda la cadena.

“Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de profundo dolor. Su compromiso y legado permanecerán como ejemplo para las futuras generaciones”, escribieron desde CRA.

Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario emitió también un comunicado despidiendo a Chemes y solidarizándose con su familia. “La Sociedad Rural de Rosario expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Chemes, quien fuera presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y una figura destacada en la defensa y representación del sector agropecuario argentino.

“Chemes dedicó gran parte de su trayectoria al fortalecimiento institucional del campo y al diálogo permanente entre productores, entidades y autoridades, dejando una huella significativa en el desarrollo gremial agropecuario”, destacaron y recordaron: “Durante su gestión se destacó por su compromiso con la producción, el federalismo y la promoción de políticas orientadas al crecimiento del interior productivo”.

En esa línea, manifestaron que “la desaparición física de Chemes representa una pérdida importante para toda la comunidad rural, reconociendo su vocación de servicio, su calidad humana y su permanente defensa de los valores del trabajo y la producción”. “Acompañan desde la Sociedad Rural de Rosario a su familia, amigos y colegas en este difícil momento, y hace llegar sus más sinceras condolencias a todos quienes compartieron su labor y compromiso con el sector agropecuario nacional”, cierra el comunicado.

Por último, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Ferer) Escribió: “Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de dolor. Su vocación de servicio, su convicción gremial y su defensa permanente del productor permanecerán como referencia para las generaciones que continúan este camino”.