“La solución está en el mercado”: la yerbatera más grande de la Argentina defendió la desregulación que impulsó Milei

POSADAS, Misiones.- “La solución está en el mercado y no en que el Estado nos diga a cuánto vender o comprar", dijo el jueves pasado Gustavo Quatrin, CEO de Playadito, la industria yerbatera número uno del país. Con esas palabras, Quatrin -considerado uno de los principales referentes de la industria yerbatera- defendió el esquema de libre mercado que impuso el gobierno de Javier Milei en el sector yerbatero, y que para Misiones y los pequeños productores es el causante de la actual crisis de precios bajos, según dicen.

El jueves se realizó en la Comisión de Economías Regionales de Diputados en el Congreso un debate sobre los efectos de la desregulación yerbatera, donde media docena de pequeños productores misioneros, el gobierno de Misiones y el exgobernador y diputado, Oscar Herrera Ahuad, pidieron tomar medidas para solucionar la crisis de precios bajos por la hoja verde que, estimaron, afecta a unos 12.500 pequeños yerbateros. El debate estuvo impulsado por los diputados Luis Basterra y Julia Strada, ambos de UxP.

Hugo Sand, referente del histórico tractorazo que en 2001 impulsó la creación del INYM

Por el lado de los defensores de la desregulación, estaba el diputado misionero (LLA) y extenista profesional, Diego Hartfield, el actual presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el libertario Diego Correa, y Joaquín Comas, vinculado a la industria correntina y exdirector del organismo por ese eslabón de la cadena.

Federico Sturzenegger, ideólogo del DNU 70/2023 de Javier Milei, que entre otros puntos desreguló la actividad, suele jactarse del bien que le hizo al sector yerbatero esa medida, citando como mejora la baja del precio en góndola y el incremento de las exportaciones.

En los dos años y medio que lleva desregulada la yerba mate, nunca antes un referente de la industria se había atrevido a hablar con claridad y defender la desregulación, como lo hizo el referente de Playadito, en parte por temor a las reacciones de los pequeños productores. Quatrin pidió participar vía zoom, porque por cuestiones de agenda no pudo viajar a Buenos Aires.

Un productor muestra la hoja verde en el encuentro en el Congreso

“Los precios más bajos son de abandono (del yerbal) y los mejores precios que se pagaron están un 50% por debajo de lo que se pagaba a fines del 2023″, admitió el jefe de la yerbatera que explica 20 de cada 100 kilos de yerba que se venden en la Argentina. “Pero dicho esto, hay que hacer ajustes a muchas cosas que se dijeron. Está claro que estamos ante un período de sobreoferta que las exposiciones anteriores lo reafirman, cada 30 años pasamos de precios espectaculares a precios de abandono”, explicó este ejecutivo que tiene un MBA en el IAE y entró a la Cooperativa de Productores de Colonia Liebig, un pequeñísimo pueblito en el límite con Misiones, en 1991.

Quatrin le echó la culpa al INYM de haber potenciado los ciclos de suba de precios, “dando señales equivocadas al mercado” y provocando la explosión de plantaciones que a su turno, derivó en precios bajísimos. “Ante una situación así (de bajos precios) le introducimos mecanismos de regulación, no tengo la menor duda de que vamos a agravar el problema”, afirmó. Quatrin dejó entender que el INYM, cuando regulaba el precio de la materia prima (hoja verde y yerba canchada), provocó o potenció el problema.

La diputada y economista Julia Strada, junto a Luis Basterra (UxP), los impulsores del debate

Otras voces

Mientras que, en defensa del pequeño productor, y pidiendo que se le devuelvan facultades regulatorias al organismo yerbatero, se pudo contar a Hugo Sand, considerado el referente de la movilización yerbatera con un histórico tractorazo que derivó en la creación del INYM con la Ley 25.564 en 2001.

“Vine desde Andresito hasta Buenos Aires para hacerles saber a los diputados que en Misiones nos estamos fundiendo cada día más. Somos gente de trabajo. No pedimos ninguna ventaja. Solo queremos que nos paguen un precio justo y digno por los yerbales que cultivamos. Vemos que la yerba aumenta su precio en los supermercados y a nosotros hoy nos están pagando la mitad de lo que nos pagaban hace tres años. Es imposible seguir así”, explicó, en tanto, la pequeña productora Susana Cuadra.

“Los tareferos [que recolectan la yerba] se están yendo masivamente a Brasil a trabajar, y también pequeños productores”, explicó Ana Cubilla, de un sindicato de tareferos de Andresito. En las haciendas del sur de Brasil les pagan el equivalente a 30 dólares como jornaleros.