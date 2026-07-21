Cumple 60 años la entidad de una raza francesa que tiene en su carne un espectacular atributo

Hace exactamente 60 años, un grupo de criadores dio un paso que marcaría un hito para la ganadería argentina. El 21 de julio de 1966 se fundó la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, la primera entidad de la raza creada fuera de Francia. Hoy, mientras vuelve a participar de la Exposición Rural de Palermo y llega con el antecedente de haber obtenido por segundo año consecutivo el mejor área de ojo de bife en el Concurso Nacional de Novillos y Block Test en la muestra, sus criadores destacan el crecimiento que viene registrando la raza, impulsado por la búsqueda de animales más pesados y eficientes.

Aunque la asociación nació en 1966, la historia del Limousin en la Argentina comenzó mucho antes. Según recordó Juan Pablo Lattanti Murguía, presidente de la entidad, los primeros ejemplares llegaron al país en 1877, procedentes de Francia. Un registro publicado por LA NACION da cuenta del arribo de esos animales en barco, hecho que marcó el inicio de la presencia de la raza en el país. Con el paso de los años continuaron nuevas importaciones, incluso por vía aérea, hasta que se constituyó la asociación argentina.

“La raza es una raza de carne, de origen francés, que se caracteriza por tener un volumen de carne y una calidad de carne excepcionales. Lo principal es el rendimiento al gancho”, explicó Lattanti Murguía.

El dirigente destacó que ese fue apenas el comienzo de una expansión internacional. Al año siguiente nació la asociación de Estados Unidos y luego se conformaron las de Canadá, Australia y otros países. Actualmente, la mayor concentración de criadores en el país se encuentra en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, aunque la raza continúa expandiéndose hacia San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y el norte santafesino.

La asociación de la raza cumple seis décadas y celebra el aniversario con una nueva participación en la Exposición Rural Ricardo Pristupluk

Para Silvina Martínez, vicepresidenta de la asociación, el Limousin reúne una combinación de atributos especialmente valorados en la producción de carne. “Además del rendimiento, tiene mucha rusticidad, es longevo, tiene muy buenas características maternales y una eficiencia de conversión muy buena, porque con menos alimento produce más kilos de carne. Todo eso hace que sea ideal tanto para rodeos puros como para cruzamientos”, explicó.

Según Martínez, muchos productores incorporan genética Limousin mediante inseminación artificial o toros de repaso para mejorar sus rodeos sin modificar completamente el planteo productivo. “Es ponerle un poco de valor agregado a lo que ya tienen. Hay productores que históricamente trabajaron con otras razas y hoy empiezan a probar con Limousin porque buscan más kilos y mayor eficiencia”, señaló. Lattanti Murguía sostuvo que esa característica cobra aún más importancia en un contexto en el que la ganadería argentina busca producir novillos cada vez más pesados.

La raza está caracterizada por su mayor rendimiento AACL

“Hoy todos estamos buscando eficiencia y rentabilidad. El Limousin es una herramienta fundamental para generar más kilos en cualquier cruzamiento. Mientras otras razas llegan a determinado peso y empiezan a producir más grasa, el Limousin sigue produciendo carne”, afirmó.

Según explicó, esa capacidad permite obtener animales de 640 a 650 kilos, manteniendo una elevada calidad de res. Ese desempeño quedó reflejado recientemente en el Concurso Nacional de Novillos y Block Test, donde la raza volvió a destacarse frente a ejemplares de distintas razas bovinas. “Es el segundo año consecutivo que obtenemos el mejor área de ojo de bife. El año pasado fue con un Limousin puro y este año con un Limflex [cruza de Limousin con razas británicas]. Además, logramos el primero y el segundo puesto entre todas las razas participantes”, contó Martínez. Lattanti Murguía destacó que se trata de un concurso interrazas en el que participan Angus, Hereford, Brangus, Limangus, Shorthorn y otros biotipos.

“El año pasado también obtuvimos el premio al mejor novillo pesado. Son resultados que muestran que se puede producir un animal pesado y, al mismo tiempo, de muy buena calidad”, agregó Martínez. Según los dirigentes, el crecimiento de la raza también se refleja en la demanda que observan desde hace varios años. “Lo venimos notando en los últimos cinco o seis años. Crecieron las ventas de toros, las consultas que llegan a la asociación y también el interés por incorporar semen Limousin”, señaló Lattanti Murguía.

Distintos centros genéticos ya comercializan semen de la raza, lo que facilita su incorporación a rodeos comerciales mediante inseminación artificial. Martínez aseguró que muchos productores que comenzaron a utilizarla ya observan diferencias desde los primeros meses. “Muchos vuelven y nos dicen que probaron el año pasado, que nacieron terneros espectaculares y que ahora quieren seguir incorporando la raza. Lo importante es que vean los resultados en el campo”, afirmó.

Otro de los atributos que destacan los criadores es la capacidad de adaptación a diferentes ambientes productivos. “En Brasil está en el Mato Grosso con temperaturas de 45 grados y también está en Canadá, con nieve y temperaturas bajo cero. Esa rusticidad y adaptación son muy importantes”, explicó Lattanti Murguía.

La raza, reconocida por su rendimiento al gancho y su eficiencia de conversión, participa nuevamente de la Exposición Rural de Palermo Ricardo Pristupluk

En la Exposición Rural de Palermo, el Limousin participa este año con nueve cabañas provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y alrededor de 55 ejemplares, además de cuatro lotes que participaron en el Concurso Nacional de Novillos y Block Test.

Lattanti Murguía consideró que otro de los logros alcanzados por la asociación durante estas décadas fue consolidar un biotipo adaptado a las condiciones productivas locales. “Tenemos un Limousin bien argentino. Es distinto del francés, del canadiense o del americano. Es un animal moderado, con buena amplitud, facilidad de parto, habilidad materna y que conserva todas las virtudes de la raza”, explicó.

Martínez agregó que ese resultado es consecuencia del trabajo de selección realizado durante años por las cabañas. “Se selecciona por calidad, funcionalidad y mansedumbre. Los animales que no reúnen esas características se descartan. Todo ese trabajo permitió construir el biotipo argentino que hoy tiene la raza”, concluyó.