Mañana, desde las 6 AM, entrará a regir el día 15 de un paro en los puertos cerealeros del país que tiene paralizadas las ventas al exterior de granos y subproductos. Los exportadores, que según indican tienen un costo diario por no operar de US$100 millones, ya prevén una brusca baja en la liquidación de divisas. En rigor, ingresaron US$1.734.293.026 en noviembre pasado y ahora, dependiendo de cuánto más siga el paro y por los asuetos del mes, hay riesgo de que sea algo superior a los US$1000 millones.

Hay más de 130 buques que no pueden cargar desde harina y aceite de soja a trigo y maíz, entre otros productos, según un mapa elaborado por Zeni en base a Marine Traffic. Los exportadores, que habían anotado mercadería para aprovechar una baja temporal de retenciones en el complejo soja, estiman en más de US$1700 millones el valor de la mercadería pendiente de carga.

El conflicto, que como se mencionó mañana entrará en el día 15, se desató por una discusión salarial donde ambas partes, gremios y exportadores, todavía no parecen cerca de un acuerdo más allá de contactos informales en las últimas horas.

"Tuvimos algunas charlas informales para ver si podíamos llegar a un acercamiento, pero no se avanzó lo suficiente para cerrar", dijo a LA NACION Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara). También hacen la medida de fuerza el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara).

Ftciodyara pide, por ejemplo, llevar de $69.000 a 82.000 pesos el básico correspondiente a septiembre pasado y que pase a $93.000 a partir del mes próximo. Los exportadores, agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), vienen ofreciendo, en tanto, un ajuste en línea con la inflación.

Según Yofra, los empresarios "pidieron un tiempo" para contestar tras las conversaciones de ayer. El sindicalista dijo que su gremio mantiene el mismo reclamo que vino formulando.

"Estamos trabados ahí (en el incremento salarial), calculo que mañana nos van a contestar", agregó.

Una fuente de la industria admitió que hubo "conversaciones" con los gremios, pero "sin avances".

Los barcos a la espera de la carga en la zona de las terminales portuarias del Gran Rosario Crédito: Zeni en base a Marine Traffic

Más allá de las charlas informales, Yofra alertó que no levantarán la medida de fuerza si no hay un acuerdo. "No hay chances de levantar", afirmó y advirtió: "Pasaremos Navidad en las fábricas".

El lunes de la semana pasada hubo una negociación de más de ocho horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero terminó en fracaso. Más allá de haber convocado a ese encuentro, con conciliaciones obligatorias ya vencidas el Gobierno no tuvo una actitud más activa durante el paro.

Esto último fue criticado por el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere. "Un gobierno débil no logra destrabar el conflicto gremial que tiene frenadas las exportaciones de granos. Puertos conflictivos bajan la capacidad de pago de los exportadores y esto significa menos precio a miles de productores y toda la cadena", escribió el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, la Bolsa de Comercio de Rosario informó sobre un atraso en la carga de buques respecto de la mercadería comprometida. Así, indicó que al 16 del actual se llevaban despachadas 657.262 de maíz, "representando solo un 38% de las 1,7 millones de toneladas programadas para despachar en todo diciembre".

"Para el caso de la harina/pellets de soja se han embarcado solo 586.806 toneladas de las 2,3 millones de toneladas, es decir, sólo un 25% del total a enviar al exterior antes de fin de año; mientras que en aceite de soja, la carga dispuesta para el corriente mes totaliza 614.504 t, de las cuales sólo se embarcó el 14%, unas 86.370 t", precisó.

Más allá del impacto sobre las ventas al exterior, como informó LA NACION en empresas del sector alertaron que pasados 15 días de paro podrían comenzar los inconvenientes para el abastecimiento interno de aceite debido a la falta de producción y a que las fábricas estuvieron cumpliendo compromisos con stocks.

En los últimos días la Mesa de Enlace, las cadenas por cultivos e incluso bolsas de cereales alertaron sobre los daños que genera el paro para la logística en plena cosecha de trigo y cebada, ya que no se puede colocar la mercadería en los puertos.

