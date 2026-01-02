Canje de deuda: la citrícola San Miguel confía en poder reestructurar US$110,6 millones

CÓRDOBA.- La citrícola San Miguel, una de las principales exportadoras de limones y líder en el procesamiento industrial del sector, avanza con un canje de deuda que finaliza el 7 de este mes. Desde la empresa son “optimistas” respecto del resultado; el mínimo de adhesión requerido es de 70%. Por otro lado, en el último día hábil del 2025, la compañía anunció que los US$15 millones de un préstamo sindicado de mediados del año pasado se capitalizaron, con lo que queda cancelada la deuda.

La empresa tiene hoy en el mercado tres series de ON por US$110,6 millones: vencen US$60 millones en julio; US$34 millones en octubre y el resto, US$16,6 millones, en febrero del 2027. “Después de las elecciones el mercado se puso demandante y resolvimos hacer un canje – dijo a LA NACION Pablo Ferrari, el CFO de la empresa- . Es por las tres series. La propuesta es respetar el valor original, reconocer interés devengado hasta la fecha de la suscripción y para compensar el alargamiento de plazos, ofrecemos 15% de pago en cash al momento de la liquidación (NR: es el 14 de este mes)“.

Sobre la baja de la tasa ofrecida, Ferrari planteó que, de las tres series, una es en dólar linked y las otras en dólar MEP: “Nos aconsejaron unificar en dos bonos y la tasa promedio es del 8%. Eso es lo que pasó”. Añadió que la propuesta “tiene una buena recepción de los bancos y las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación). Veremos el 7 el nivel de adhesiones logradas”.

San Miguel es un jugador de relieve global

En junio pasado la citrícola tomó un préstamo de sus accionistas, a quienes el denominado “grupo de control” ofreció una línea sindicada, a fin de diversificar las fuentes de financiamiento y mejorar su estructura de capital. El financiamiento fue por seis meses inicialmente, con renovaciones automáticas por períodos iguales, hasta un máximo de 48 meses.

El 30 de diciembre pasado, la empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores que capitalizaba la deuda. “Con lo cual queda saldada”, apuntó Ferrari. Ese préstamo se usó para pagar el vencimiento de ON por US$50 millones que operó pocos días después de conseguido el dinero.

Martín Otero Monsegur es el presidente de San Miguel desde abril del año pasado. En una entrevista un mes después de asumir con este medio, afirmó: “La política económica nos plantea un desafío a los empresarios, lo que algunos llaman dólar barato. El dólar barato para un exportador es difícil, pero no estoy convencido de que esté mal. Lo más importante es comunicar una política económica y monetaria al mundo empresario y sostenerla en el tiempo, porque eso a nosotros nos da previsibilidad. Y si tenemos previsibilidad, tenemos la obligación de darnos vuelta y empezar a hacer los deberes que hace mucho tiempo no veníamos haciendo. Ahora tenemos que ponerle foco total a la competitividad".

Martín Otero Monsegur, presidente de San Miguel Soledad Aznarez

Fundada en 1954, la empresa es propiedad de las familias Miguens - Bemberg y Otero Monsegur. En 1962 la firma inauguró su primera planta de envasado y un lustro después concretó su primera exportación de cáscara deshidratada, a la que le siguió en 1973 la llegada al mercado internacional de fruta fresca y la instalación de oficinas en Buenos Aires. En 1997, San Miguel salió a la Bolsa de Buenos Aires e instaló su planta en Famaillá.

En la década de 2000 expandió sus operaciones a Uruguay y a Sudáfrica para luego, en 2017, dar un paso en Perú. Finalmente, en 2022, marcó su salida del negocio de fruta fresca en Perú y en Sudáfrica -vendido a la española Citri & Co- y encaró una fuerte transformación del negocio. Más recientemente, en el marco de este proceso, abrió dos plantas -en Uruguay y en Sudáfrica- para el procesamiento de limón.