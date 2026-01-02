Soja de segunda: las claves para producir más después del trigo

Un informe de Neogen destaca que las abundantes lluvias de primavera generaron un escenario de oportunidad para la campaña de soja de segunda. En este punto, se indica que la velocidad de implantación tras la cosecha del trigo es determinante.

Gonzalo Crespo, gerente de Marca, explica: “Este año la recarga hídrica nos permite no resignar rendimiento por atraso de fecha. Si cosechamos el trigo y podemos entrar enseguida, no tenemos que esperar a que llueva ni postergar decisiones”.

De acuerdo con el informe, el rinde en fechas tardías no depende solo de la genética, sino de la arquitectura de la planta. Diego Regnícoli, especialista en Desarrollo, plantea un cambio de paradigma en el espaciamiento tradicional de 52 cm. “Recomendamos ir a franjas más estrechas, con espaciamientos de 42 cm, 35 cm e incluso menores. Esto permite un cierre rápido del surco y una intercepción más veloz de la radiación solar en una etapa de crecimiento acelerado”.

Según la firma, la densidad debe ajustarse para compensar el menor desarrollo vegetativo y la menor cantidad de nudos típicos de la soja de segunda. Mientras que en ambientes de alto potencial de primera se recomiendan 26 a 28 plantas por metro cuadrado, para la segunda la sugerencia sube a 32 o 34 plantas. “Son unas seis plantas más para compensar menor crecimiento”, explica el especialista.

Nutrición y malezas

En nutrición, el foco debe estar en el fósforo: se observan respuestas positivas en lotes con menos de 15 ppm, donde también juegan un rol macro y micronutrientes como azufre, potasio, zinc y boro, detalló.

La firma agregó que comenzar con el lote limpio es innegociable. “Los preemergentes son fundamentales para que el cultivo arranque sin competencia”, sostiene el equipo técnico. “Dada la complejidad de malezas como yuyo colorado o rama negra, la tecnología Enlist se posiciona como una herramienta crítica para controlar escapes en postemergencia mediante el uso de 2,4-D, glufosinato y glifosato”, señala el informe.

Desde la marca detallan estas alternativas: 1) para zona núcleo y oeste [ambientes de alto potencial] se destacan los lanzamientos NEO 46S25 SE (Enlist) y NEO 47S25 SE (Enlist). “En lotes con baja presión de malezas, la opción recomendada es la NEO 45S22 RR STS”, dicen; 2) para centro de Córdoba, Santa Fe y Litoral [ambientes restrictivos] la recomendación incluye la NEO 50S22 SE (Enlist STS), en tanto que la gran novedad para grupos VI es la NEO 64S25 SCE con tecnología Conkesta, que aporta proteínas Bt para el control de lepidópteros, una plaga frecuente en el Litoral y centro del país; 3) para el centro y el sur de Buenos Aires está la variedad NEO 35S23 SE (Grupo 3 Medio, Enlist). También NEO 40S22 SE (Grupo 4 Corto, Enlist) y NEO 42S25 RR STS.