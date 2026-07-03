El acuerdo UE Mercosur exige a la Argentina un “triángulo de sacrificios”

Un caso de exportación protagonizó el Foro Económico Catalunya Cono Sur 2026, donde se trataron los detalles del Acuerdo Mercosur-UE, cuyo capítulo comercial entró en vigencia provisional el pasado 1 de mayo. Todavía faltan definiciones del lado de la Unión Europea para formalizarlo de manera definitiva.

Mientras tanto, el acuerdo funciona y ya hay beneficiarios. Uno de ellos prácticamente hizo historia por ser la primera empresa de la Argentina en exportar a la UE bajo las nuevas condiciones y aprovechando el arancel cero (estaba en 17,3%). La compañía de Concordia, Entre Ríos, exportó apenas unos días después de la entrada en vigencia del convenio 22 toneladas de miel a granel certificada por Senasa. Apícola Danangie se llevó así casi la mitad del cupo para el Mercosur, de 45.000 toneladas anuales. “Los países vecinos no estaban muy contentos”, comentaron en tono jocoso durante el foro.

La exportadora fue lo suficientemente astuta como para adelantar todos los trámites y colocar la miel casi al mismo tiempo de la entrada en vigencia del arancel cero para su sector. Compitió por el cupo no solo con sus coterráneos, sino también con los de Brasil, Paraguay y Uruguay. Cocodrilo que duerme es cartera, dicen. Esto es parte de las nuevas reglas de juego.

Sin embargo, no todo es éxito, sonrisas y un camino allanado. Durante el foro, el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, recalcó que “habrá que hacer sacrificios”. Esto implica adaptarse a nuevas y exigentes normativas, que pueden incomodar a distintos sectores. “¿Creen que cuando España se adhirió a la Unión Europea no tuvimos que hacer sacrificios?“, preguntó, pero añadió que los resultados fueron muy buenos para su país.

Para definir qué alcance tienen los “sacrificios”, Marcelo Elizondo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y presidente del Comité Argentino del International Chamber of Commerce (ICC), detalló que en primer lugar significa para la producción argentina salir de la comodidad de una economía cerrada, sin tanta exigencia en términos de inversión, tecnología, capital humano, nuevos modelos de organización y alianzas internacionales. “Con poco zafabas", dijo, en diálogo con LA NACION. También hizo hincapié en la importancia de una estrategia país acertada. Venimos de años en los que la estrategia dependía de un funcionario. Bueno, ahora no”, sostuvo Elizondo.

El segundo “sacrificio” es adaptarse a reglas impuestas por el Acuerdo Mercosur-UE. Se trata de estándares ambientales, sanitarios, laborales y normas de seguridad (impuestas por la autoridad o por los mismos clientes), entre otros. Elizondo advirtió que la Argentina tiene una porción muy importante de su economía en negro. “Tendrá que corregir esta situación si quiere competir”, aseguró.

Finalmente, el tercer “sacrificio” requiere evolucionar hacia un modelo de eficiencia, de productividad. “Hoy una compañía no va a tener inflación alta, que tapa todas las falencias, ni un Estado protector. Este es el triángulo de sacrificios”, cerró el experto en negocios internacionales.

Estado de situación

Román Zivy, director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la Argentina, es especialista en desarrollo productivo, inversión extranjera directa y financiamiento. Durante el encuentro, presentó el Boletín de Comercio Exterior del Mercosur en ocasión del acuerdo con la UE.

Según el informe de la Cepal en 2026 se recorre un escenario desafiante para el bloque, ya que hay un contexto geopolítico complejo. La guerra con Irán, el conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz provocaron, entre otros efectos, un marcado incremento y una mayor volatilidad en los precios del petróleo. Este shock mejorará, al menos en el corto plazo, el saldo comercial de la Argentina y de Brasil, exportadores netos de energía, pero tendrá efectos adversos sobre el resto de los miembros del bloque.

Sin embargo, Zivy advirtió que en el Mercosur hay una dinámica que cambia, y que tiende a la primarización. El acuerdo responde al interés de la Unión Europea por asegurar el acceso a alimentos y recursos naturales. Del lado del Mercosur, en cambio, “las oportunidades en torno a los recursos naturales y sus industrias asociadas han primado sobre los intereses de sectores industriales debilitados, en los que se concentran los mayores desafíos para la integración comercial y productiva regional", analiza la Cepal.

La relación entre la Argentina y Cataluña

En representación de la Cancillería, Tomás Villalba, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, hizo referencia a la relación histórica entre la Argentina y la región española. “El catalán Blas Parera compuso el himno argentino”, comentó para luego mencionar al 10 argentino, Lionel Messi, formado futbolísticamente en Barcelona.

España es el segundo inversor en la Argentina, después de Estados Unidos. Cataluña representa el 22% del comercio con España y deja entre 500 y 600 millones de euros a la Argentina. Los alimentos tienen un peso importante, pero también han crecido mucho, el 33%, las exportaciones argentinas en el sector industrial y tecnológico. El consulado de Barcelona impulsa un hub tecnológico argentino con más de 130 empresas argentinas inscritas.

Por otro lado, la Argentina es el principal inversor latinoamericano en España y en especial en Catalunya, con empresas como Satellogic, MercadoLibre y Globant, entre otras. Destacó que la Argentina ofrece seguridad energética y seguridad alimentaria.

Se refirió también al crecimiento exponencial que tendrán las exportaciones de minería y energía, y dio los últimos números del RIGI, con 20 proyectos aprobados por US$45.000 millones de dólares y 24 en evaluación por otros US$109.000.000 millones.

Estamos desarrollando el Super RIGI para agregar valor a estos recursos que se están explotando. Y también tenemos el RIMI, un régimen de inversión para medianas empresas, que son tan importantes en la economía catalana y que deberían aprovechar para invertir en la Argentina”, recomendó.