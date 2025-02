“Camino correcto”: un dirigente rural pidió terminar con las retenciones al trigo y explicó con un fuerte mensaje los motivos

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó en la Mesa Nacional del Trigo en Leones, Córdoba, la reciente reducción de retenciones como una medida positiva, pero insistió en que “el camino correcto” sería eliminarlas completamente para el cereal. Dijo que sacar los derechos de exportación no representaría una gran suma para el Estado, estimando el impacto en unos 200 millones de dólares, pero que ese dinero sería compensado con mayor inversión y producción.

“Felicito al Gobierno por la decisión que tomó hace unos días al bajar las retenciones [de 12 a 9,5% en el cereal]. Creo que ese es el camino correcto y una excelente señal de incentivo a la siembra sería eliminarlas definitivamente sobre el trigo”, apuntó el dirigente, y agregó: “No es una gran suma, son alrededor de 200 millones de dólares que el productor, sin duda, compensaría en volumen e inversión hacia adelante, lo cual sería algo perfectamente realizable”. También sostuvo que, al igual que se exige al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y locales deben “asumir su parte del esfuerzo” para apoyar al sector agropecuario.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano (segundo desde la izquierda), en la Mesa Nacional del Trigo en Leones, Córdoba Coninagro

Magnano habló en la 11a. edición de este evento inaugural, que comenzó este jueves. Participaron el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y los ministros de la Producción de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, junto con toda la cadena del trigo. Además estuvieron dirigentes de las otras tres entidades que confirman la Mesa de Enlace (CRA, SRA y FAA), como así también organizaciones como Barbechando.

El presidente de Coninagro expresó su preocupación por la falta de crecimiento en la producción y señaló que “cuando uno se pone a ver los números, prácticamente le dan vergüenza porque siempre estamos hablando de las mismas toneladas, del mismo área y seguimos en un círculo vicioso que no podemos romper”. Consideró que el sector debe dejar de buscar culpables y enfocarse en encontrar soluciones: “Si no es a la política, es a la retención; si no es a la retención, es a otra cosa, y muchachos, estamos todos pisando, viviendo y habitando en el mismo suelo”.

La Mesa Nacional del Trigo en Leones, Córdoba Coninagro

El dirigente también resaltó que el trigo es clave no solo para la rotación de cultivos y el mantenimiento de suelos, sino también como generador de divisas: “En tiempos de vacas flacas, cuando no hay otro aporte de otra actividad, el trigo es fundamental”. Advirtió sobre la difícil situación de muchos productores, quienes operan con pérdidas debido a los elevados costos logísticos: “Desde los 100 km hasta los 300 km, el costo de transporte representa casi un 20% del valor del producto”.

También alertó sobre el éxodo de productores, un fenómeno que calificó como “lamentable y preocupante”. En su opinión, la concentración del mercado no solo es un problema del campo, sino del sistema económico global. “Debemos generar herramientas para minimizar al máximo esa concentración y poder mantener la misma cantidad de productores”, dijo.

Finalmente, instó a que los gobiernos provinciales y locales también tomen medidas en favor del sector agropecuario y no dejen toda la carga a nivel nacional: “Aquí nadie debe ser ajeno al sacrificio que, desde hace más de 20 años, hacen los productores aportando retenciones al país”. También, subrayó la necesidad de establecer “reglas claras”, avanzar en una ley de semillas y fertilizantes y promover políticas que fomenten la inversión en el campo. “Es hora de que cada uno ocupe su lugar. Nosotros desde la producción, pero el esfuerzo debe ser conjunto”, concluyó. Cerró su discurso con un llamado a la unidad del sector para fortalecer la producción y recuperar la posición histórica del país en la agroindustria: “Hay que sacar este país adelante y fortalecer el sector productivo para lograr la Argentina que alguna vez soñamos”.

