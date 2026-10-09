David Tomé, cabrero de 19 años en Málaga: “A los 12 compré la primera y hoy tengo 200”

David Tomé González compró su primera cabra a los 12 años. No recibió una explotación familiar: sus padres trabajan en el turismo y él fue reuniendo animales hasta establecerse con un rebaño de unas 200 cabras en Corumbela, en la comarca de la Axarquía, en Málaga, España. En agosto de 2026, cuando tenía 19 años, todavía hablaba de consolidar esa cantidad. Un mes después, El Debate informó que ya la había alcanzado. Su crecimiento ha sido tal que en su perfil de las redes sociales se identifica como “el cabrero más joven de Málaga” y ha adquirido gran notoriedad en el Viejo Continente.

“Todo empezó muy temprano. Compré mi primera cabra cuando tenía apenas 12 años y hoy ya estoy en pleno proceso de profesionalizar mi propia ganadería”, contó en Las mañanas de Fusión Radio. Para sostener el proyecto, que poco a poco fue convirtiendo en algo más grande, el joven aclaró que combinaba las tareas de la granja con otro empleo, ya que trabajaba como camarero.

Su interés por los animales había comenzado antes de aquella compra. “Prefería ir con las cabras y el cabrero que al parque de niño”, recordó en la nota de El Debate. Allí señaló que a los 16 años ya tenía una pequeña granja y que había dado el paso hacia su explotación en Corumbela. David tenía 18 años, contaba con un pequeño grupo de cabras y buscaba llegar a unos 200 ejemplares. “Es mi vocación desde que recuerdo”, expresó a esa emisora. En sus redes dice que está “reivindicando y luchando por el sector primario” y comparte material sobre su campo.

David Tomé González: "Compré mi primera cabra cuando tenía apenas 12 años y hoy ya estoy en pleno proceso de profesionalizar mi propia ganadería" Gentileza Redes Sociales

También contó que en su casa no había una ganadería para continuar ni un oficio familiar que aprender. Según explicó a Fusión Radio, la decisión generó reparos iniciales, aunque después recibió apoyo de los suyos. “Al principio mi familia intentó disuadirme de seguir este camino, seguramente por lo duro que es, pero la verdad es que a día de hoy me apoyan incondicionalmente”, afirmó.

Para agosto de 2026, ya su rutina comenzaba antes del amanecer. “Mi jornada arranca todos los días a las 5 de la mañana, que es la hora del ordeño de los animales. Además de la granja, trabajo como camarero para poder financiar el proyecto, así que al final me quedan solo unas 4 o 5 horas de sueño diario”, relató en los medios.

El cuidado de los animales ocupaba todos los días de la semana. “El trabajo rural exige tu atención los 365 días del año, da igual el clima que haga, pero para mí no es un trabajo esclavo porque es mi verdadera vocación”, agregó en esa entrevista.

David Tomé el joven cabrero de 19 años de Málaga

Sobre cómo inició económicamente el proyecto, contó: “A mí me gusta el campo y la gente del campo somos así. Me iba los fines de semana, o entre semana, o por las tardes con gente de mi familia a echar una mano. Me daban algo y lo fui ahorrando”.

Desde que se dio a conocer su historia de ilusión y crecimiento, en España se han publicado diferentes artículos donde resaltan el trabajo que ha llevado adelante para aumentar la producción. “Nunca se me ha quitado de la cabeza”, indicó a Informativos Telecinco, quien publicó un reportaje sobre su vida y proyectos.

Según indicó las “200 cabras de raza malagueña”, iban a estar “destinadas principalmente a la producción de leche y chivos”. Con el rebaño como base, agregó que su siguiente proyecto es elaborar los productos dentro de la propia granja. “Después tengo el propósito firme de construir mi propia quesería. Así podré elaborar y comercializar productos de kilómetro cero sin tener que depender de intermediarios”, explicó.

David Tomé González contó que las “200 cabras son de raza malagueña” Gentileza Redes Sociales

Además, el joven ya piensa como un ganadero más. Remarcó que la comida es uno de los aspectos fundamentales de la explotación, especialmente porque la principal fuente de ingresos de la ganadería es la producción de leche: “Tienen que tener una alimentación equilibrada de fibras y proteínas”.

La apertura a visitantes a su granja forma parte de sus planes a más largo plazo. “Mi idea es integrar el ecoturismo en la granja: quiero abrir un museo y ofrecer talleres interactivos para que los visitantes vengan, prueben a ordeñar cabras y aprendan a hacer su propio queso. Quiero vivir toda mi vida de esto porque es lo que realmente me gusta”, dijo.