De Facebook a WhatsApp: advierten que una banda criminal encarga la faena de ganado y vende la carne

Productores ganaderos del partido de Necochea denuncian que enfrentan una ola de abigeato junto con una logística comercial ilegal sofisticada. Los ganaderos damnificados aseguran que la situación ha escalado al punto que reportan la faena de “8, 10, 12” animales en un solo hecho, que generan enormes pérdidas económicas y pone en duda la continuidad de la actividad para muchos en la región. Las autoridades locales aseguran que clausuraron carnicerías clandestinas, vinculadas con los robos y creen que la banda criminal es una sola.

Según relató un productor que prefirió resguardar su identidad, los delincuentes realizan la faena de los animales por encargo y llevan adelante toda una operatoria que deja poco rastro en la red: “La carne la distribuían primero por Facebook, y al ver que podían ser descubiertos, se fueron a WhatsApp, donde hacen preventas para salir a carnear”. La situación se recrudece en los campos aledaños a las rutas 228 (hacia Tres Arroyos) y la ruta 86 (hacia Benito Juárez), donde creen que actúa una banda criminal.

Esta dinámica posibilita a los malhechores a evitar el acopio de mercancía. “No se quedan con carne en stock. De acuerdo con lo que tienen vendido salen a carnear”, detalló la fuente, agregando que “si la policía los allana, no les van a encontrar nada, porque hacen entrega de los pedidos”.

Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, expresó la gravedad del panorama: “Estamos sumamente preocupados por la situación de inseguridad que se está viviendo en el partido de Necochea”. El dirigente ruralista subrayó que la magnitud de los robos evidencia una estructura compleja: “Faenar 10 o 12 animales implica una logística que corresponde a bandas bien organizadas”.

Los productores creen que hay una banda actuando en la zona

“Hay ganaderos que están pensando en dejar la actividad ya que es imposible lidiar con semejante flagelo. Como productores estamos acostumbrados al riesgo de diversos tipos, pero no podemos convertirnos en policía. La seguridad de los animales, las instalaciones rurales y de las personas que viven en las zonas rurales es lo mínimo que deberíamos tener garantizado", pidió.

El radio de campos afectados abarca unos 50 kilómetros alrededor de Necochea, donde los delincuentes actúan, dijeron, con inteligencia previa. “Salen enmascarados, con guantes y desactivan las cámaras que muchos productores han puesto en los campos”, dijeron. Se cree que “entran caminando, encierran los animales en la manga y después, llaman al vehículo” para cargar la carne.

Carlos Ardanaz, productor con un campo sobre la ruta 228, relató la frecuencia de los ataques que ha sufrido en su establecimiento: “El primero fue en diciembre del 2024, ahí me carnearon 10 animales. Ahora, en el mismo campo, en enero, me carnearon ocho más”. El último episodio fue en otro campo, donde le sacaron otro animal. En casi todos los casos, los productores se encuentran con la escena dantesca el día siguiente. Ardanaz dijo que, sumando eventos en otros campos cercanos, lleva carneados dos tandas de robos importantes en el plazo de un año y pico.

A un vecino suyo también le entraron al campo y en cuestión de pocos días le carnearon 12 animales. “Deben ser los mismos ladrones”, narró y subrayó que los delincuentes realizan una suerte de “inteligencia” para desactivar las cámaras que apuntan a los campos.

Los productores se encuentran con las escenas al día siguiente

Otro productor de la zona lleva contabilizada la pérdida de “40 terneros por año”, que lo obliga a replantearse su continuidad en la ganadería.

Ardanaz destacó: “No solamente te roban los terneros, sino lo que rompen adentro del campo. Por ejemplo, alambres de siete hilos cortados por todos lados”.

Los productores denunciaron una respuesta insuficiente por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia. “Cuando voy a hacer la denuncia, lo único que hace la policía es venir a darte el pésame, porque no pueden hacer nada”, lamentó y agregó que desconoce si las autoridades continúan con las investigaciones de las denuncias, ya que muchas “quedan en la nada” y no logran conseguir continuidad en los casos.

Cuestionan la falta de patrullaje efectivo en horarios nocturnos. “Si no andan los patrulleros de noche no van a agarrar nada”, afirmó y sugirió que deben hacerse patrullajes nocturnos.

Los delincuentes dejan tiradas todas las visceras en los campos

Hicieron un pedido al municipio para instalar cámaras en caminos estratégicos. “Tuvimos un par de reuniones con la Municipalidad, pero no nos dieron pelota para poner cámaras en las calles que son cruciales, que es por donde los tipos tienen que pasar. Pero dicen que no se puede“, lamentó.

Ángel Vázquez, subsecretario de Prevención y Monitoreo de Necochea, reconoció la gravedad de la situación y afirmó mantener un diálogo fluido con los afectados: “Hemos hablado con los productores, con Cardenau, porque estamos preocupados por esta situación. Hemos tenido picos [de delitos] y hemos mandado drones”, señaló el funcionario, quien confirmó que los incidentes se repiten en las rutas 228, 86, 227 y 88. Vázquez destacó que el municipio cuenta con lectoras de dominios en las rutas, que permiten realizar un “cotejo de registro de los últimos 30 días” para facilitar el control.

Respecto a la operatividad, el funcionario explicó que la extensión del territorio representa un desafío, ya que tienen “una red de caminos bastante amplia que supera la capacidad”, aunque remarcó que no era una excusa. No obstante, subrayó la colaboración con el Comando de Patrulla Rural (CPR) y las acciones directas sobre la comercialización ilegal. “Se han hecho controles. Se clausuró una carnicería sobre la ruta 228, donde trabajó bromatología municipal, estaban carentes de todo sello. El año pasado se desbarató un local en las cercanías a Quequén donde secuestramos un animal producto de robos de campos”, detalló Vázquez.

Encierran a los animales para matarlos

El subsecretario aseguró que se le da continuidad a las denuncias de los ganaderos, pero que el enfoque actual también se centra en el origen de la distribución. Informó que las autoridades están “muy encima de los productos que se distribuyen de manera ilegal y las publicaciones en las redes que salen a la venta más baratos que el valor normal”, buscando desarticular el canal de venta que alimenta el abigeato en la región.