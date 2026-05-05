Merma del 7%: en lo que va del gobierno de Milei los argentinos toman menos mate, según una estadística

POSADAS, Misiones.- ¿Se toma menos mate en la Argentina desde que está Javier Milei? Las cifras muestran que las ventas en góndola al mercado interno se achicaron casi un 7% desde el cierre de 2023 y hoy el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) divulgó datos que reflejan una merma del 2,1% en los “despachos a salida de molino” entre enero y marzo de 2026, comparados con el año pasado. El acumulado de ese trimestre dio 64,9 millones de kilos. Para recordar, en 2023 el consumo interno cerró en 285,3 millones de kilos y en 2025 fue de 266,8 millones.

En este contexto, las ventas totales de yerba mate están mostrando un resultado mixto: mientras sigue el auge exportador por tercer año consecutivo, las góndolas muestran un ritmo alicaído y en las yerbateras se quejan de que es muy difícil sostener las ventas.

El dato del menor consumo se da pese a que desde que se implementó la desregulación de la actividad yerbatera [se terminó la fijación de un precio para la materia prima] en los supermercados y comercios hubo una baja importante del precio del paquete.

Sin embargo, hay una buena noticia y es el constante incremento exportador, también desde que se desregularon los precios y cambiaron las reglas del juego en el sector, con la llegada del gobierno libertario.

Según los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en el trimestre “enero-marzo la yerba mate a salida de molinos alcanzó la cifra de 75.811.421 kilos; considerando la sumatoria de los despachos al mercado local y las exportaciones”.

En el caso de las exportaciones, el crecimiento fue de casi un 4% con despachos al exterior por 10.840.446 kilos, con la novedad de que por tercer año consecutivo crecen. Esto es algo inédito en el comportamiento de las exportaciones de yerba mate, acostumbradas a un desempeño de “serrucho” con máximos invariablemente seguidos de “caídas”.

Hoy salieron los datos de "despachos a salida de molino" del primer trimestre, que publica el INYM. Si bien marzo fue un mes bueno, con 24 millones de kilos, enero y febrero fueron flojos. Además, el año pasado fue un "rebote" tras la histórica caída de 2023, a 258,7 millones de kilos

Desde que comenzó la desregulación yerbatera con la llegada del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, las exportaciones cambiaron su comportamiento, apuntaladas por el bajo precio de la materia prima que hace que “cierre” el número a los exportadores. Antes, dependían mucho del tipo de cambio oficial.

“Las exportaciones antes explicaban el 12% de las ventas totales y ahora están en el 20%”, dijo hace unos días, el presidente del INYM, el contador Rodrigo Correa, en una de sus primeras apariciones públicas donde defendió la desregulación en la actividad y dijo que “no hay marcha atrás” con las nuevas reglas, para el sector yerbatero.

Las exportaciones son la "vedette" del negocio yerbatero bajo las nuevas reglas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger, apenas días después de asumir el Gobierno Nacional en diciembre de 2023. Sin embargo, es un negocio muy concentrado en tres empresas (Kabour, La Cachuera y Piporé) y en un mercado que se lleva casi el 80% de las ventas (Siria)

Sin embargo, como se dijo, las cifras divulgadas hoy por el INYM muestran que las ventas en la góndola no terminan de despegar, con una caída en el primer trimestre de 2,1%, a 64.970.094 millones de kilos. Son 1,4 millones de kilos menos. Puntualmente, marzo fue mejor que febrero: hubo un salto de 19,2 a 24,2 millones de kilos. La expansión fue del 25,9%.

Situación

A diferencia del mercado exportador, con Milei hasta ahora los argentinos están tomando menos mate: en 2024, su primer año completo, las ventas se desplomaron en casi un 10% en el contexto de una caída generalizada del consumo producto del ajuste o el sinceramiento de las variables como el dólar, el precio de los combustibles, servicios, etcétera. El año pasado las ventas subieron un poco, y terminaron en 266,8 millones de kilos, pero aún siguen lejos de los 285,3 millones que se vendieron en 2023.

También es cierto que ese año hubo un fuerte stockeo de mayoristas, supermercados y también familias, que compraron yerba para “sacarse los pesos de encima”, previendo una devaluación o una eventual hiperinflación.

Rodrigo Correa (izquierda) es el actual director del INYM y defiende a ultranza las directivas de Milei y Sturzenegger: "No interferir" en el libre mercado yerbatero. En cambio, el anterior presidente, Juan José Szychowski, advierte que la desregulación hizo daño tanto a productores como a industrias

Mientras en el INYM creen que las cosas “van por buen camino” a pesar de las dificultades, en el sector yerbatero, en especial entre los productores primarios, están enojados con el organismo y su titular, y cortan rutas y hacen paros en demanda por tercer año consecutivo de un mejor precio de la yerba mate. “No está todo bien, está todo mal, los productores perdieron mucho y la industria también”, dijo a LA NACION el extitular del INYM, Juan José Szychowski.

Según un cálculo que realizó Szychowski, quien también es productor de yerba y contador público, “los productores perderán entre 2025 y 2026 unos 640.000 millones de pesos o el equivalente a 460 millones de dólares”. El cálculo que hizo tomó el costo de la hoja verde que calculaba el INYM hasta la llegada del nuevo presidente, en diciembre de 2025, al que le restó el precio efectivamente pagado en industrias y secaderos a los yerbateros.

Syzchowski divulgó hoy datos que muestran una caída del mercado interno, respecto al inicio de la desregulación en 2023. También, un fuerte aumento del endeudamiento de las industrias yerbateras. "Las empresas tampoco están bien", afirmó.

A esa diferencia la multiplicó por los kilos cosechados el año pasado y la estimación de cosecha actual.

Además, Szychowski explicó que “no sólo los productores están mal, la industria también, el endeudamiento de las empresas yerbateras con el sistema financiero creció un 53% el año pasado”, indicó quien también fue profesor de “Costos” en la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.

Del otro lado, las autoridades del INYM responden que los bajos precios pagados por la materia prima responden a una sobreoferta de hoja verde, producto de una expansión desmedida de los yerbales en épocas de mercado regulado. El gerente general de Playadito, la yerbatera número uno del mercado, Gustavo Quatrin, también coincidió con esa mirada hace dos semanas, cuando se sentó frente a productores yerbateros de Misiones, que demandaban un mejor precio de la hoja verde. “Sabemos que los precios están lejos de lo que hoy desearían los productores y no solo desean, sino que necesitan”, admitió.

“Podemos tener las mejores normativas, pero si no tenemos consumo, no podemos transformar absolutamente nada”, afirmó. “Hay un potencial de producción que supera la demanda en un momento determinado y eso lleva a la situación de precios actual”, indicó Quatrin, quien trabaja hace 35 años en la yerbatera que consolidó su liderazgo en las góndolas argentinas.