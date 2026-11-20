El peso promedio de la res bovina alcanzó los 241 kilos entre enero y octubre de 2026, el nivel más alto registrado en más de un siglo, según informó este viernes la Secretaría de Agricultura. El organismo atribuyó el récord a la demanda de animales más pesados para la exportación, a las condiciones climáticas favorables para la producción de forraje y a una mayor eficiencia productiva de los ganaderos.

En los primeros diez meses del año se faenaron 10,24 millones de cabezas y la producción de carne bovina totalizó 2,46 millones de toneladas. En su análisis de la serie 2016-2026, la Secretaría señaló que la faena de este año estuvo “dominada por un proceso de retención de hembras”. Estas representaron el 45,7% del total, frente al 47,3% de 2025 y al 48,7% de 2019, el máximo de la serie analizada.

Entre 2017 y 2026, el peso promedio de la res de los machos subió 23 kilos, de 237 a 260 kilos. En las hembras, la Secretaría informó un aumento de 7,6 kilos en el mismo período y consignó promedios redondeados de 211 y 218 kilos, respectivamente.

La ganadería argentina alcanzó un récord histórico en el peso promedio de faena bovina, que llegó a su nivel más alto en más de 100 años. Este resultado refleja una mayor eficiencia productiva y el crecimiento de la demanda de animales más pesados para el mercado exportador.



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El peso promedio de las hembras recuperó 13 kilos respecto de 2023, cuando había bajado a 205 kilos. Según el informe oficial, en aquel año incidió la mayor participación de hembras en la faena y, en particular, de las vacas tipificadas como D y E que habían quedado liberadas de restricciones.

Las reses con destino declarado de exportación pesaron en promedio 274 kilos William Edge - Shutterstock

La Secretaría observó una “marcada segmentación estructural” según el destino comercial declarado en los registros de faena. El 43% de las cabezas correspondió a animales con destino declarado de exportación. Ese segmento, integrado por novillos, novillitos y vacas, promedió 274 kilos por res y aportó el 49% de la carne producida.

Mercado

El mercado interno concentró el 57% de las cabezas faenadas y el 51% del volumen de carne. Se abasteció principalmente de novillitos y vaquillonas, con un promedio de 216 kilos por res. La diferencia entre ambos destinos fue de 58 kilos por res.

Las tres categorías con mayor participación en la faena fueron los novillitos de hasta dos dientes, con el 34% de las cabezas, las vaquillonas de hasta dos dientes, con el 22%, y las vacas de ocho dientes, con el 13%. En esta última categoría, el 84% de los animales se faenó con destino declarado de exportación. La diferencia de peso también se observó dentro de una misma categoría y a igual edad. Entre los animales de hasta dos dientes, las reses de los novillitos destinados a la exportación pesaron en promedio 64 kilos más que las de los destinados al consumo interno. En las vaquillonas, la diferencia fue de 44 kilos por res.