Más de 50.000 productores se registraron en Visec Carne, la plataforma voluntaria y gratuita que procesa información de trazabilidad para los envíos de carne a la Unión Europea. Al 20 de noviembre, el sistema tenía 50.017 usuarios en todo el país, frente a los 14.000 del 17 de octubre, es decir, creció un 257,1%. En ese mismo corte, la plataforma ya había liberado 409 embarques que habían salido de la Argentina. Entre los inscriptos hay 49.375 productores, 72 importadores, 38 frigoríficos y 532 consignatarios.

Según señaló Gerardo Leotta, investigador principal del Conicet y coordinador de Visec Carne, en 34 días, la cantidad de usuarios superó el triple de la cifra inicial. “En los últimos días aumentó dramáticamente -¡Dramáticamente!- remarcó- porque estamos desbordados”, dijo Leotta a LA NACION. “Hasta el día 17 de octubre teníamos 14.000 usuarios y hoy ya tenemos 50.000. O sea, básicamente la campaña que hay en contra, creo que es positiva; para la cantidad de usuarios es positiva”, dijo.

Los 409 embarques que contabilizó Leotta ya salieron. Según precisó, parte de los envíos están en tránsito marítimo o aéreo y otros pueden haber llegado a destino. Todos los navíos se armaron con productos asociados a caravanas que el sistema había marcado como válidas. Cuando un exportador arma un embarque y el comprador le pide los datos para cumplir con la debida diligencia del reglamento 1115 antideforestación, la plataforma impide incorporar producto asociado a caravanas que el sistema marcó como inválidas.

Visec Carne, es una plataforma de trazabilidad socioambiental

“Visec Carne no certifica. Visec Carne analiza información y la pone a disposición de los usuarios: importadores, frigoríficos, consignatarios, productores”, explicó. El sistema reúne los datos, los procesa e incorpora el análisis de imágenes geoespaciales con los criterios del reglamento europeo. Cada usuario accede a la información que corresponde a su operación. El importador recibe los datos del contenedor que compra y el frigorífico, los de los animales que adquiere.

Leotta dijo que, en las operaciones alcanzadas, los contratos ya incluyen el pedido de información válida conforme al reglamento. Según explicó, los frigoríficos deben demostrar a sus compradores que el producto cumple las condiciones pactadas y la preparación de los contenedores depende de cada operación comercial. Visec Carne no fija una fecha de corte para que los productores carguen sus datos. A fines de octubre, agregó, ya se preparaban envíos con ingreso previsto a la Unión Europea entre el 31 de diciembre y el 1° de enero.

De las caravanas analizadas, el 80% resultó válido y el 20% quedó marcado como inválido, según Leotta. El coordinador dijo que el equipo trabaja con Nación y las provincias para revisar esos casos: “Tenemos un enorme desafío con el 20% de caravanas que dieron inválidas y ahí estamos haciendo un trabajo realmente denodado. Hicimos una revisión de la normativa de cinco provincias. ¿Cuál es el porcentaje total de campos de la Argentina que quedarían inválidos por deforestación? El 4,5%. Ese es un dato para ver el bosque de arriba. En ese 4,5% hay que trabajar y ahí es donde estamos dando apoyo y estamos trabajando para buscar soluciones. Después tenemos 45.000 Renspa que quedarían —digo quedarían porque ya hay mucho que se ha resuelto, pero quedarían inválidos por la Ley de Bosques, por la Categoría 1 del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo—. Ahí aplicamos un subprotocolo de margen de recursos hídricos que permitió que varios Renspa queden válidos, y actualmente estamos trabajando con la provincia de Entre Ríos; estuvimos trabajando con la normativa de la provincia de Córdoba, Catamarca, San Luis y Corrientes, que permiten la ganadería en Categoría 1 del ordenamiento territorial y así lo indican sus respectivas leyes provinciales".

Gerardo Leotta, investigador principal del Conicet y coordinador de Visec Carne

Señaló que a esos casos, que son aproximadamente unos 25.000 Renspa, los estarán trabajando este fin de semana para considerarlos válidos. “Este número del 20% ya se va a resolver enormemente con la medida que se tome este fin de semana”, precisó.

Y agregó: “La Argentina tiene una posibilidad enorme, porque puede cumplir lo que pide la Unión Europea. En lugar de enojarse, hay que buscarle la vuelta y demostrarle a la Unión Europea —que la verdad que no nos cuesta mucho hacerlo— que nosotros les podemos dar lo que ellos quieren, y que quizás otros competidores, inclusive de la región, no lo pueden hacer”.

Los importadores con los que trabaja Visec Carne, agregó, ya les transmitieron que usarán estos requisitos para seleccionar a sus proveedores. “Ellos nos piden esto y nos dicen que van a hacer selección de proveedores y al que no pueda cumplir no le van a comprar”, afirmó. Para el coordinador, la posibilidad de aportar la información que requieren estos compradores abre una oportunidad para que la cadena argentina de ganados y carnes se diferencie de otros proveedores.

Los importadores europeos piden datos de trazabilidad a sus proveedores de carne

—Se cuestiona el hecho de que la Argentina tenga que aggiornarse a lo que pide Europa ¿Qué opinión tiene?

—Creo es que ese es un concepto errado, porque no es la Argentina. La Unión Europea marcó un precedente totalmente nuevo, que es imponerle al importador que cumpla con ciertos requisitos. Y el importador se ve obligado a pedirlo, porque si no cumple recibe fuertes sanciones económicas. No la Argentina, no el exportador, no el productor: el importador recibe la sanción. No es que Europa le pide a la Argentina; Europa le pide a su importador y el importador le pide a quien le compra, si no le da la garantía, ellos nos piden esto y nos dicen que van a hacer selección de proveedores y al que no pueda cumplir no le van a comprar.

Consultado por la diferencia económica entre adherirse a la plataforma y quedar afuera de ella o del mercado, Leotta aclaró que Visec Carne no dispone de un cálculo ni interviene en la fijación de precios. La adhesión, remarcó, es voluntaria y gratuita. “Visec no certifica, porque certificar tiene un costo. Acá no se trata de que te van a pagar más por la carne que ingresa a Europa; esto es acceso a mercado: cumplís, entrás; no cumplís, te quedás afuera. No se requiere una certificación”, cerró.