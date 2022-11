De la brecha cambiaria a la sequía: los CEOs del agro revelaron sus preocupaciones y desafíos

escuchar

Durante el Foro Nacional de Agronegocios organizado por LIDE Argentina, CEOs de empresas como Los Grobo, Adecoagro, Goyaike y referentes del sector alertaron sobre las dificultades que enfrenta el campo debido a la brecha cambiaria, el impacto de la sequía y la falta de avances en temas como una nueva ley de semillas, entre otros. Además, según advirtieron, la posibilidad de un nuevo dólar soja paralizó el mercado, con ventas del grano frenadas.

El evento, que reúne a los principales líderes, especialistas públicos y privados de sector, se desarrolló en el Alvear Palace. Allí se habló del potencial de la actividad, pero también, entre otros puntos, de que “el aumento de los costos está en dólares”. Para los ejecutivos, esto hace que se vaya “más despacio” y se pierda competitividad.

En el primer panel, compuesto por Christian Angio, CEO de Goyaike; Enrique Flaiban, CEO del Grupo Los Grobo; Ezequiel Garbers, country manager de Adecoagro; Agustín Dranovsky, CEO de Compañía de Tierras Sud Argentino, se remarcó que el agro “no produce dólares”, sino “soja, maíz, productos, alimentos”, y que ante el problema de la brecha cambiara “se ve comprometido con los pagos al exterior”.

“Estamos trabados con la ley de semillas y es lo que va a incentivar más la producción en un 40%, 50%, 60%. Me parece clave eso porque estamos perdiendo competitividad. Estamos dejando pasar una oportunidad enorme ahora con esto”, indicó Garbers, quien consideró que es momento de invertir y de cuidar los recursos naturales.

De Felipe, Flaiban, Angio, Garbers, Dranovsky y la presidenta de LIDE Agronegocios Laura Loizeau

Según destacaron, la sequía impacta fuertemente en las inversiones y en el capital de trabajo para producir. “Cada vez que uno enfrenta una campaña se ve como algo muy sencillo y no es así”, indicó Flaiban, quien habló de las exigencias de los mercados del mundo. Sobre esto, resaltó: “No hay que esperar a que vengan más inversiones de afuera, nosotros tenemos que ser protagonistas en esta senda, podemos hacerlo, tenemos competitividad”.

“Veamos la comparación con Brasil, dónde estaban antes y dónde están ahora en la producción de commodities; nos han superado. No queramos reinventarnos todo el tiempo, sino miremos un poquito más atrás. Tenemos que repensarnos para adelante, trabajar en investigación con biológicos, parte de nuestro equipo piensa en la sustentabilidad de Los Grobo y la argentina”, afirmó el CEO de Los Grobo.

En esa línea, agregó que el sector, a partir de la sequía, en el corto plazo está viendo cómo trabaja para paliar esa circunstancia. “La otra es cómo encarar la [campaña] gruesa, hacia qué cultivo ir, soja o maíz en función de lo que está pasando en la coyuntura tan importante, donde la soja tiene un diferencial importante, ya que el Gobierno tiene la necesidad de hacerse de dólares. La soja se ha convertido en el oro del campo por la necesidad del Gobierno”, destacó a LA NACION. Además, señaló que primero habrá que ver cuál será el resultado de la campaña fina, de trigo y cebada, ya que se afectaron los rindes.

Habló de los problemas de la inflación. “Está pegando mucho en la competitividad del sector la inflación en dólares que estamos teniendo. Los márgenes siguen siendo positivos, pero se lo va comiendo todo el incremento de costos en pesos que hay; es una inflación en dólares altísima, que es preocupante”, afirmó.

En tanto, sostuvo que desde que comenzó a circular la posibilidad de un dólar soja II toda la comercialización se paró. “Aguantan y esperan todo lo que pueden para después comercializarlo. Si bien la soja se exporta, el otro impacto es que el Banco Central está emitiendo más pesos para hacerse de esos dólares, y eso termina en la inflación. El Gobierno va devaluando por capas y sectores”, detalló.

En otro panel estuvieron José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; David Roggero, presidente de Aapresid, y Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). Hicieron planteos, referencias a la tecnología y hasta se escuchó una autocrítica.

De Felipe, Martins, Borri, Roggero y la periodista Jorgelina Traut

“Pensemos que no hemos sabido comunicar; el mundo demanda cosas, tenemos una ley parada en el Congreso [desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)]. Hoy no llueven las inversiones, y no estamos acá por casualidad, lo que se trata es de ver cómo deconstruirnos, resolver y enfrentar esta oportunidad, y tenemos que ver la necesidad de un pacto de consenso”, puntualizó Martins.

En tanto, Borri indicó que el sector de la maquinaria “tiene una sábana muy corta para los productos terminados”. El empresario señaló que la sequía impactó mucho en ese sector y que a esto se le sumó la ausencia y el encarecimiento de créditos. “Pasamos de tener tasas del 30% en Expoagro, hace siete meses, a tener tasas de 90% o 120% en algunos casos para aquellos que retienen stocks de grano. La sequía no la podemos controlar nosotros, pero el tema de las tasas de interés las podemos conversar con el Gobierno, para poder sacar líneas específicas”, dijo a LA NACION.

“Tenemos una inflación del 100% y devaluación del 70%, el precio del productor está ligado a la devaluación y no a la inflación y al precio de los commodities. El Gobierno sacó un crédito para la maquinaria agrícola de 500.000 millones de pesos con 30 puntos de subsidio y va a quedar en 50%. Es una linda tasa para poder invertir y los productores lo van a poder usar. A veces, con esta penalidad de los granos y la retención del crédito, porque hay productores que retienen granos y no les dan el crédito, también a nosotros nos están penalizando. Esto es algo que hay que revisar, porque después somos nosotros los castigados que no podemos vender”, amplió. La sequía, dijo, ya impactó en los fabricantes de sembradoras, donde las ventas cayeron un 70%.