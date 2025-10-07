“De la mano del campo”: el gobernador de Chaco habló de superar la pobreza con la producción

MARGARITA BELÉN, Chaco.– En una mañana soleada y con un clima festivo, la Sociedad Rural del Chaco abrió sus tranqueras para la inauguración de una nueva edición de la Exposición Nacional de Primavera Braford, una muestra que reúne lo mejor de la raza bovina. El evento contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, dirigentes del sector y productores de distintas regiones del país. Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero destacó el rol central que tiene la actividad productiva para el desarrollo de la provincia y afirmó: “Sabemos que el Chaco sale adelante de la mano de la producción”. Además subrayó la importancia de trabajar en conjunto entre el sector público y privado, impulsar políticas que acompañen al campo y generar las condiciones necesarias para potenciar el crecimiento económico de la región.

La muestra, organizada con Expoagro, se extenderá hasta pasado mañana, reúne a 211 animales inscriptos de 29 cabañas provenientes de siete provincias y combina juras, remates, charlas técnicas y actividades para productores y estudiantes.

En el evento el mandatario subrayó la necesidad de trazar una estrategia clara de desarrollo que tenga al campo como motor. “Creemos y estamos convencidos, como decía el ministro de la Producción [Oscar Dudik], en la idea clara de plantear una hoja de ruta, un norte de acciones concretas para poder emprender un camino de crecimiento y desarrollo en nuestra provincia. Y, claramente, de la mano del campo”, afirmó.

Además remarcó la importancia de acompañar al sector primario y de agregar valor a la producción provincial, incluso en un contexto de dificultades económicas. “Más allá de que en la estigmatización de nuestra provincia somos quizás, para algunos, ‘los marginales del norte’, ‘los pobres de la Argentina’, claramente no escondemos nuestros problemas, como la pobreza. Pero sabemos que el Chaco sale adelante de la mano de la producción”, enfatizó.

En esa línea, Zdero repasó las medidas impulsadas por su gobierno para asistir al sector productivo en los últimos meses. Mencionó la entrega de créditos en momentos de sequía para garantizar forraje y obras de infraestructura en los campos, así como programas para fortalecer la genética en pequeños y medianos productores. “Allí estuvimos en momentos complejos, con una provincia endeudada, dando créditos al campo desde la herramienta que tenemos: desde nuestro banco hasta la fiduciaria, el Ministerio de la Producción, para garantizar, en momentos de sequía, la posibilidad de forraje para que la gente pueda equipar también los campos con reservorios”, recordó.

Destacó el rol de la ganadería como motor de desarrollo regional: “Si al campo le va bien, se dinamizan nuestras economías locales y nuestras economías regionales, y por supuesto que a las provincias eso nos da como una palmada, un aliento para enfrentar los tiempos que se vienen”.

Además del gobernador, el acto contó con la presencia del ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Oscar Dudik; la subsecretaria de Ganadería, Mariela Kasko; el subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla; y el subsecretario de Coordinación, Orlando Morán. También estuvieron el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo; el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, y representantes de entidades rurales y ganaderas, como Marcos Pastori, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, y Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina.

