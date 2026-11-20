Tras iniciar el concurso preventivo en febrero de 2025, Agrofina presentó una propuesta de acuerdo para reestructurar sus compromisos con los acreedores quirografarios. La compañía de agroquímicos, cuyo controlante es Los Grobo Agropecuaria, ofreció tres alternativas de pago: cancelar el 30% de los créditos en un único desembolso a tres años, devolver el 50% en siete cuotas anuales o reconocer el 100% de la deuda en 11 pagos, con un plazo de gracia de cuatro años y un interés del 1% anual.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, donde tramita el expediente concursal, y comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La propuesta, aprobada por el directorio de la sociedad, está dirigida a los acreedores quirografarios cuyos créditos hayan sido verificados o declarados admisibles. No comprende a quienes cuentan con privilegios o garantías especiales.

Agrofina, controlada por el grupo Los Grobo, presentó una propuesta de pago a sus acreedores que contempla quitas de hasta el 70%

El esquema permite que cada acreedor elija una o más de las alternativas y distribuya entre ellas la proporción de su crédito que quiera asignar. La empresa formuló la propuesta en dólares, aunque estableció que, como regla general, los pagos se realizarán en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central correspondiente a la Comunicación A 3500, vigente el día hábil anterior a cada vencimiento.

La primera alternativa, denominada opción A, contempla un pago único equivalente al 30% del crédito reconocido. El desembolso se realizaría tres años después de que quede firme la homologación judicial del acuerdo. Esta modalidad tiene un límite de US$20 millones en créditos que pueden ser asignados, por lo que, si las adhesiones superan ese monto, se distribuirán proporcionalmente entre quienes la hayan elegido.

En términos concretos, esta opción implica una quita del 70% del capital reconocido. Es la alternativa que permite cerrar la obligación con un único pago, aunque exige a los acreedores resignar la mayor parte del dinero que tienen para cobrar y esperar tres años desde la homologación firme.

La firma entró en concurso preventivo en febrero de 2025, después de incumplir compromisos financieros y atravesar una fuerte caída de sus ventas

La segunda propuesta, identificada como opción B, ofrece recuperar el 50% del crédito mediante siete cuotas anuales y crecientes. También contempla un período de gracia de tres años desde la homologación judicial firme, por lo que el primer pago se realizaría al cumplirse ese plazo. El límite de créditos que pueden ingresar en esta modalidad es de US$25 millones.

El cronograma establece que las primeras tres cuotas representarán cada una el 5% del crédito original. Las siguientes tres equivaldrán al 7,5% cada una y la última, al 12,5%. De esta manera, la empresa propone devolver la mitad de la acreencia en siete años, con una quita del 50%.

La tercera alternativa, opción C, ofrece pagar el 100% del crédito en 11 cuotas anuales, con un período de gracia de cuatro años desde que quede firme la homologación del acuerdo. A diferencia de las otras dos modalidades, no se establece un tope máximo de créditos asignables. Además, contempla un interés del 1% anual sobre el saldo pendiente, que se abonará semestralmente.

En este caso, el cronograma prevé pagos de capital inicialmente más reducidos: las dos primeras cuotas serán del 2% cada una; luego habrá cinco del 5%, una del 10%, dos del 20% y una última del 21%. La primera se abonará al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación firme y la última, al decimocuarto año.

La propuesta también establece qué ocurrirá con los créditos que superen los límites previstos para las opciones A y B. Los excedentes de la primera alternativa podrán pasar a la segunda si todavía existe disponibilidad y, de quedar un remanente, serán asignados a la tercera. En el caso de la opción B, el excedente será derivado a la C. Los acreedores que no elijan ninguna modalidad quedarán incluidos directamente en esta última alternativa.

Para determinar el valor de los créditos, la empresa fijó una conversión definitiva a dólares para las acreencias originalmente expresadas en otras monedas. En el caso de las deudas en pesos, estableció una relación de $1326 por dólar, correspondiente al tipo de cambio del 26 de septiembre de 2025. También definió equivalencias para los créditos en euros y yuanes.

Situación

La propuesta llega en medio de una situación patrimonial todavía delicada. Según los últimos estados financieros, cerrados el 30 de septiembre de 2026, Agrofina registraba un pasivo total de $234.523 millones, unos US$118 millones, y un patrimonio neto negativo de $41.134 millones. En el período de tres meses finalizado en esa fecha, correspondiente al primer trimestre de su ejercicio 2026/27, informó una pérdida de $1422,5 millones.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron que la propuesta de acuerdo preventivo ya fue incorporada al expediente y aceptada por el juez, por lo que se abrió la etapa para que los acreedores analicen y voten alguna de las tres alternativas ofrecidas.

La deuda quirografaria alcanza los US$118 millones y comprende a 307 acreedores con derecho a voto. Para que el acuerdo sea aprobado, la empresa deberá reunir la conformidad de la mitad más uno de los acreedores y, al mismo tiempo, el respaldo de quienes representen al menos dos tercios del capital adeudado.

Explicaron que el período de gracia de tres años previsto en las propuestas apunta a recuperar el flujo operativo y el capital de trabajo necesarios para afrontar esos compromisos. Indicaron que el último ejercicio económico completo estuvo atravesado por el proceso de reestructuración, que incluyó cambios en la estructura de personal y en el portafolio de productos ofrecidos al mercado, además de gastos extraordinarios vinculados con la reorganización de la deuda y el concurso preventivo, entre ellos honorarios legales.

Para el ejercicio actual, iniciado el 1° de julio pasado, aseguraron que la firma cumple el 96% del presupuesto y registra un Ebitda positivo, por encima de lo previsto. Además, proyecta aumentar un 30% la facturación el próximo año, que le permitiría pasar de un resultado operativo negativo a uno positivo, al tener ya absorbida buena parte de sus costos fijos.

La compañía ya mantuvo reuniones con algunos de sus principales acreedores y, según las fuentes consultadas, percibe cierto consenso inicial en torno de las alternativas presentadas. Sin embargo, reconocieron que la aprobación no está asegurada y que los acreedores tendrán tiempo hasta febrero para evaluar las condiciones. Si no se alcanzaran las mayorías dentro del plazo previsto, Agrofina podría solicitar una prórroga ante el juez y revisar su propuesta. Las fuentes consultadas destacaron que, pese a los plazos de espera, una de las alternativas contempla el pago del 100% de los créditos y señalaron que el objetivo es recuperar gradualmente la actividad y generar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos.

La crisis de Agrofina se hizo pública en diciembre de 2024, cuando incumplió el pago de un pagaré bursátil por $400 millones, en medio de la caída de las ventas de agroinsumos y los problemas de liquidez. En enero de 2025, acumuló obligaciones impagas por casi US$9 millones y $4500 millones, además de cheques rechazados por unos $1450 millones. Ante ese escenario, en febrero solicitó el concurso preventivo junto con su controlante, Los Grobo Agropecuaria. Desde entonces, inició una reestructuración financiera y productiva y ahora busca avanzar con un acuerdo que le permita ordenar sus deudas y sostener la actividad.