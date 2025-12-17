Deforestación: la Unión Europea otorgó un año más para cumplir una norma que afecta a las exportaciones argentinas de carne y soja

Por 405 votos a favor, 242 en contra y ocho abstenciones, el Parlamento Europeo adoptó cambios específicos al reglamento de la UE sobre deforestación, acordado previamente informalmente con los Estados miembros de la UE el 4 de diciembre pasado, según informó en su página web el organismo. En este sentido, “todas las empresas dispondrán de un año más para cumplir con las nuevas normas de la UE para prevenir la deforestación". Inicialmente el sistema iba a entrar en vigor este año y luego desde 2026, pero ahora se volvió a modificar el plazo.

Vale recordar que la ley de deforestación de la UE, adoptada el 19 de abril de 2023, busca combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, garantizando que los productos vendidos en la UE no provengan de tierras deforestadas, por ejemplo cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho y carne vacuna. La UE catalogó en su momento a la Argentina de riesgo medio de deforestación, nivel que el país pidió sea reconsiderado a de riesgo bajo.

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, entre 1990 y 2020, se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque —una superficie mayor que la de la UE— debido a la deforestación. El consumo de la UE es responsable de alrededor del 10 % de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja representan más de dos tercios de esta cifra", dijeron.

En el comunicado detallaron que “los grandes operadores y comerciantes deberán aplicar el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, y los pequeños operadores (particulares y empresas con menos de 50 empleados y una facturación anual relacionada con los productos en cuestión inferior a 10 millones de euros) a partir del 30 de junio de 2027″.

Christine Schneider, miembro del Parlamento Europeo

Según explicaron, “este plazo adicional pretende garantizar una transición fluida y dar tiempo para mejorar el sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar las declaraciones electrónicas de diligencia debida.

En cuanto a la simplificación de los requisitos de diligencia debida, indicaron que “los micro y pequeños operadores primarios ahora solo tendrán que presentar una declaración simplificada única, lo que facilitará a las empresas el cumplimiento de la ley sin comprometer sus objetivos”.

“Solo las empresas que introduzcan primero un producto relevante en el mercado de la UE serán responsables de presentar declaraciones de diligencia debida, y no los operadores y comerciantes que lo comercialicen posteriormente”, remarcaron.

Antes del 30 de abril de 2026, destacaron, la Comisión debe presentar un informe para evaluar el impacto y la carga administrativa de la ley, en particular para las microempresas y los pequeños operadores. Por último, señalaron que “los productos impresos quedan excluidos del ámbito de aplicación del reglamento, tal como solicitó el Parlamento”.

Tras la votación, Christine Schneider, miembro del Parlamento Europeo, declaró: “La esencia del reglamento de la UE sobre deforestación permanece intacta. Protegemos los bosques que se enfrentan a un riesgo real de deforestación, al tiempo que evitamos obligaciones innecesarias en zonas donde no existe dicho riesgo".

“Este acuerdo toma en serio las preocupaciones de agricultores, silvicultores y empresas y garantiza que el reglamento pueda implementarse de forma práctica y viable”, agregó.

Próximos pasos

En este nuevo escenario, destacaron que el texto debe ser aprobado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la UE antes de finales de 2025 para que los cambios entren en vigor.