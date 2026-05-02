Alemania y la OTAN llaman a reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EE.UU.

BERLÍN.– Alemania y la OTAN apostaron este sábado por reforzar la autonomía en defensa de Europa después de que Estados Unidos anunciara la próxima retirada de 5000 soldados desplegados en ese país europeo.

La medida anunciada el viernes por el Pentágono representa un nuevo revés a las relaciones transatlánticas, deterioradas severamente desde el regreso a la Casa Blanca del mandatario republicano Donald Trump.

La cifra representa alrededor de un 15% de los 35.000 soldados estadounidenses presentes en el país europeo. Pero el ministro de Defensa, Boris Pistorius, le quitó dramatismo al asunto.

De izquierda a derecha, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el minitro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y el secretario de Defensa británico, John Healey (Archivo) Kay Nietfeld - DPA

“Se esperaba que se retiraran tropas de Estados Unidos de Europa, y también de Alemania”, dijo Pistorius en un comentario transmitido a la AFP por su oficina. “Nosotros, los europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad", añadió.

Según indicó en un comunicado el vocero del Pentágono, Sean Parnell, la retirada se completaría “en un plazo próximo de entre seis y doce meses”.

Washington hizo su anuncio tras un cruce de declaraciones entre ambas potencias, en un contexto de reproches de Trump a sus socios europeos por no darle apoyo en su campaña militar contra Irán.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, irritó el lunes a Trump al declarar que Washington no tiene “ninguna estrategia” en Irán, y que la república islámica ha “humillado” a la primera potencia mundial. “Él piensa que está bien que Irán se dote del arma nuclear. ¡No sabe ni de qué habla!”, respondió Trump.

Friedrich Merz conduce un vehículo blindado Boxer durante su visita al Ejército en la base de la Bundeswehr en Münster, el jueves pasado Markus Schreiber - AP POOL

De manera más amplia, entre 80.000 y 100.000 efectivos de Estados Unidos suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de operaciones, ejercicios y rotaciones de tropas. Washington incrementó su despliegue europeo después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

La OTAN aseguró este sábado que está “trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania”, según escribió en la red X su vocero, Allison Hart.

“Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida", agregó.

Reproches a sus aliados

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha mostrado hostil hacia los aliados tradicionales europeos, a quienes reprocha no invertir suficiente en su seguridad.

El acercamiento de Washington con Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, han llevado a numerosas capitales europeas a apostar por una mayor autonomía.

Vladimir Putin y Donald Trump durante la cumbre del año pasado en Anchorage, Alaska ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En este sentido, Hart destacó como un “avance” el compromiso adoptado el año pasado por los miembros europeos de la Alianza –con la excepción de España– de invertir un 5% de sus respectivos PBI en Defensa, como reclamaba Trump.

Pistorius argumentó en cualquier caso que la presencia norteamericana en Alemania “interesa” a ambas partes, ya que esas tropas sirven para la “disuasión colectiva” ante la percibida amenaza de Rusia.

El ministro también destacó que Estados Unidos se sirve de sus bases militares en Alemania para defender “sus intereses en materia de política de seguridad en África y Medio Oriente”, incluyendo Irán.

Igualmente, y en sintonía con la exigencia de Trump de que Europa haga más por su propia defensa, el ministro recordó que Alemania está fortaleciendo su Ejército, tras décadas de insuficiente financiación.

Berlín tiene el objetivo declarado de hacer frente a Rusia, y de reducir su dependencia en materia de Defensa de Estados Unidos, frente a un Trump que pone en duda el compromiso de su país con la seguridad de Europa.

El secretario general de la NATO, Mark Rutte, brinda una conferencia de prensa en Kiev, en febrero GENYA SAVILOV - AFP

En 2020, durante su primer mandato, el republicano ya amenazó con reducir a 25.000 el número de soldados estadounidenses en Alemania, al considerar que este país gastaba muy poco en Defensa. Su sucesor demócrata, Joe Biden, no ejecutó dicho plan de reducción.

La retirada prevista enfrentó una resistencia bipartidista en Washington, donde las críticas de los demócratas no se hicieron esperar, mientras que los republicanos expresaban su preocupación de que eso enviaría la “señal equivocada” a Putin, cuya invasión a gran escala de Ucrania entró recientemente en su quinto año.

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que las ramas de las Fuerzas Armadas no tenían conocimiento previo de la decisión de reducir las tropas y se enteraron “en tiempo real”. La mayoría de los militares estadounidenses en Alemania pertenecen al Ejército y a la Fuerza Aérea.

La base aérea estadounidense de Ramstein Boris Roessler - DPA

Entre las numerosas bases estadounidenses en Alemania, la de Ramstein es de particular importancia para los despliegues y operaciones en Medio Oriente. Estados Unidos almacena además armas nucleares en Büchel, en el oeste.

En Stuttgart se encuentra el mando estadounidense para Europa y África, mientras que Grafenwöhr, en la región de Baviera, alberga un inmenso campo de entrenamiento y Landstuhl cuenta con un importante centro médico del Ejército estadounidense.

En otra señal de fricción, Trump acusó esta semana a la Unión Europea de no cumplir con su acuerdo comercial con Estados Unidos y anunció planes para aumentar al 25% los aranceles a los automóviles y camiones europeos desde la semana próxima, una medida que sería particularmente dañina para Alemania, un importante fabricante de automóviles.

Agencias AFP y AP