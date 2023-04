“Dejan que todo explote”: esperaba una respuesta del Gobierno y como no llegó expresó su bronca en una fuerte carta

escuchar

Las consecuencias de la sequía se siguen cristalizando en diversas situaciones en el campo. Además del fuerte golpe productivo en caída de rindes, se está observando un creciente temor por el futuro cercano en actores claves de la actividad. Entre ellos, los contratistas, prestadores de servicios responsables de recolectar el 70% de la cosecha con máquinas de última tecnología que valen millones y, en muchos casos, deben terminar de pagar con créditos.

Hace unas semanas, como informó este medio la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), que agrupa a 4000 de 10.000 de estos actores que hay en el país, visitaron a funcionarios de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que conduce José Ignacio De Mendiguren. Fueron para pedir que se pueda prorrogar, para el final del crédito, una cuota que vence estos meses. La explicación es que, con poca cosecha, hay poco para cobrar y afrontar los compromisos.

“Nos iban a convocar [tras esa reunión] y no tuvimos respuestas; no quedan ganas de seguir insistiendo”, señaló a este medio Jorge Scoppa, presidente de Facma. Pasaron los días tras ese encuentro y, como señaló Scoppa, no hubo avances ante un pedido de resolver una situación crítica.

En este contexto, hay preocupación en el sector y Luis “Fredy” Simone, contratista bonaerense e integrante de Facma, hizo saber la angustia por la situación en una carta difundida en redes sociales.

“Una vez más, sin respuestas a nuestra problemática, una vez más, siendo ignorados por el poder político, en general. Hoy particularmente nos toca con este gobierno, pero nos ha tocado con otros también. Nunca fuimos visibilizados; es triste golpear puertas explicando nuestra problemática y que nadie nos de una solución”, señaló.

Luis Fredy Simone: “Lamentablemente así transcurren los meses, tocando puertas sin ninguna respuesta"

En otro tramo de su carta, apuntó a la “incapacidad” de los políticos para atender a un sector estratégico para que se pueda llevar adelante la producción agrícola.

“El desconocimiento hacia nuestro sector habla, en parte, de la incapacidad de los políticos en sus funciones; habla de no saber en absoluto lo que representamos, de ningunear de alguna manera la actividad del contratista. Cuando en realidad fuimos, somos y seremos un eslabón imprescindible y de suma importancia para la producción agropecuaria del país”, remarcó.

En otro fragmento Simone hizo foco en la situación generada por la sequía, que impactó de lleno en estos actores que, además de prestar un servicio de siembra y cosecha, también suelen realizar su propia producción.

“Lamentablemente así transcurren los meses, tocando puertas sin ninguna respuesta, sin contestación ni solución a nuestro pedido; ya veníamos vaticinando los problemas que se iban a dar por la falta de cosecha, siembra y demás labores”, dijo.

“Una vez más, los políticos hacen ‘oídos sordos...ojos ciegos’, una vez más ignorando la producción, una vez más rascándose para adentro como si acá no hubiera pasado nada”, agregó el contratista.

Sobre el final, remarcó otros problemas, como los insumos. “De la misma manera pasó con el gasoil y con los neumáticos, con el tránsito agrícola y un montón de cosas más que venimos planteando desde hace años y años. Esto se anticipaba y hubo cero prevención, dejan que todo explote en las manos de cada uno de nosotros”, indicó, y finalizó: “Señores, da lástima que sean tan ineptos”.

