Desastre productivo: el partido de 9 de Julio perdió casi la mitad de su área y US$113,9 millones

El partido bonaerense de 9 de Julio atraviesa una situación límite y los números muestran un daño pocas veces visto en el distrito. Desde febrero ya se acumularon más de 1500 mm, un volumen que dejó casi la mitad del área productiva fuera de uso: las 250.000 hectáreas agrícolas se redujeron a 141.500, y las 150.000 hectáreas ganaderas, a 85.000. La pérdida productiva alcanza las 700.000 toneladas de granos. Como consecuencia, la facturación del distrito cayó de US$283,7 millones a 169,7 millones de dólares, una merma de 113,9 millones, mientras que el Estado dejó de percibir 30,4 millones de dólares en retenciones.

Estos datos fueron difundidos por la Sociedad Rural de 9 de Julio tras un trabajo conjunto realizado con la Regional Aapresid 9 de Julio–Casares, el INTA 9 de Julio y el Círculo de Ingenieros Agrónomos local. El objetivo fue cuantificar el impacto productivo y económico que dejaron las inundaciones y dimensionar cómo esta crisis afecta no solo al productor, sino a toda la estructura económica del distrito. En total, más de 3000 actores económicos —productores, contratistas, transportistas, comercios, servicios y empleados rurales— dependen del funcionamiento del sistema agropecuario local.

La facturación del distrito cayó de US$ 283,7 millones a US$ 169,7 millones tras las inundaciones. Marcelo Manera - LA NACION

Antes de las inundaciones, el partido contaba con 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 hectáreas ganaderas en producción. Tras meses de excesos hídricos, esos números se desplomaron: solo 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 ganaderas permanecen operativas. Para graficar, resaltaron que la merma de US$113,9 millones equivale a 4665 autos Toyota Yaris, 18 millones de bolsas de cemento, 115.706 sueldos promedio o 17.223 viajes de camiones a puerto que ya no se realizarán.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, explicó que, aunque el agua bajó un poco en los últimos días, la situación sigue complicada. “Los caminos empezaron a secarse y hoy se puede transitar un poco mejor, pero están totalmente destruidos, o sea, eso no cambió después de tantos meses de exceso hídrico", apuntó.

La siembra de la campaña de granos gruesos pudo retomarse recién a mediados de noviembre y eso dejó toda la campaña atrasada. Se juntó la implantación de la soja con la de maíz tardío que se hace para esta época. En rigor, sobre el maíz tardío indicó: “Estimo que no llegaremos a sembrar el 30% de la superficie proyectada”.

Además, cada nueva lluvia sigue frenando la actividad. Enríquez contó que “cada semana que pasa tenemos tres o cuatro días perdidos con la lluvia”. Añadió: “Nos deja menos de la mitad de tiempo operativo”.

El Estado dejó de recaudar US$30,4 millones en retenciones por las inundaciones Marcelo Manera - LA NACION

El 8 de noviembre pasado, en medio del avance de las inundaciones en el centro oeste bonaerense, la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, viajó a la zona afectada y anunció un paquete de asistencia para los distritos más comprometidos. Confirmó un fondo de 1900 millones de pesos destinado a obras y tareas de emergencia, además del despliegue del Ejército, que quedó a cargo del traslado de pobladores aislados, la distribución de insumos y el refuerzo logístico en caminos y parajes rurales.

Enríquez reconoció que, tras ese anuncio, comenzaron a llegar equipos para colaborar con la emergencia. “El Gobierno mandó máquinas: hay dos retro, tres Champion, tres volcadores y una pala”, detalló. Y agregó que la actividad se organizó en tres grupos: “Un equipo parcial en un camino, otro que está trabajando con parte del equipo de la Municipalidad y otro con el equipo de Vialidad Provincial”.

Sobre el alcance de la asistencia, Enríquez reconoció que, si bien los recursos son bienvenidos, resultan limitados frente a la magnitud del problema. “Ayudar ayuda, pero la verdad que es un grano de arena en una montaña. Esa es la realidad. Si se mirá del lado negativo no alcanza para nada; si se mirás del lado positivo es una ayuda”, expresó. Precisó que al distrito le corresponden 173 millones de pesos, un monto que calificó como útil, aunque claramente insuficiente para enfrentar el daño acumulado por meses de excesos hídricos.