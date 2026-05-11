“Más crecimiento para la Argentina”: Caputo celebró el ingreso de US$1028 millones por las exportaciones de carne vacuna

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de carne vacuna crecieron un 54% en valor versus el mismo período de 2025, a US$1028 millones.

Así lo remarcó el funcionario en su cuenta de X, donde además subrayó que en la performance de las ventas al exterior fueron importantes los acuerdos del país con los Estados Unidos.

Caputo escribió: “En el primer trimestre del año las exportaciones de carne bovina crecieron 54% en relación a igual período del año pasado. Las exportaciones del sector sumaron 199.658 toneladas y alcanzaron un valor de US$1028 millones”.

El mensaje de Luis Caputo en la red X

Tras el tuit del ministro, la Secretaría de Agricultura también dio a conocer estos resultados. En el caso del tonelaje indicó que este representó, siempre respecto del mismo período de 2025, un salto del 17,08%.

Para Caputo, “en esta dinámica fueron importantes los acuerdos de cooperación que Argentina alcanzó con Estados Unidos, que generaron la venta de 20.000 toneladas a ese país”.

El titular de Economía amplió: “Asimismo, otros destinos destacados de las exportaciones de carne bovina fueron China, Israel, la Unión Europea y Chile”. En otro tramo de su posteo subrayó: “Más producción, más exportaciones y más crecimiento para la Argentina”.

El precio de la tonelada equivalente res con hueso creció 31,48% en el período alcanzando a US$5149 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

En tanto, la cartera de Agricultura indicó que el precio de la tonelada equivalente res con hueso creció 31,48% en el período alcanzando a US$5149.

Vale recordar que, hace ya varias semanas, el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC había dado a conocer los resultados del primer trimestre del año con una leve diferencia. Según ABC, en el período considerado las exportaciones de este producto alcanzaron los US$1070,8 millones, un 52,9% por encima de igual período de 2025.

La carne vacuna tuvo un salto en los precios de exportación [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

El reporte de la entidad, que agrupa a los frigoríficos que realizan más del 90% de los envíos de carne vacuna, fue categórico con lo sucedido también en tonelaje: en los tres primeros meses de 2026 se exportaron 164.100 toneladas peso producto. Se trata de un salto del 14,3% versus igual lapso de 2025.

Para destacar, el desempeño de marzo pasado fue realmente muy bueno y explicó una parte considerable del aluvión de dólares del trimestre, según se desprende del trabajo del ABC. Se mandaron al exterior 61.600 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada por US$419,3 millones de dólares. En términos porcentuales, este comportamiento significó que subieran un 25,1% los volúmenes embarcados y un 34% el ingreso de divisas, respectivamente, versus febrero último.

ABC también dio cuenta de un mayor valor de exportación: “El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de marzo de 2026 de US$6802 por tonelada. Este valor resulta un 7,1% superior al obtenido en febrero último y un 42,9% más elevado que el precio medio de marzo de 2026, que había sido de US$4760 por tonelada”.